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Медведев опроверг слова Черданцева о возможном переходе Соболева в «Зенит»

вчера, 21:12

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова комментатора Георгия Черданцева, который в эфире «Матч ТВ» заявил, что в ближайшее время нападающий «Спартака» Александр Соболев может стать игроком клуба из Санкт-Петербурга.

Есть ли тут доля правды? Нет.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:53
Уже взяли высокого фактурного игрока. Зачем Зениту этот ныряльщик?...
h5bvvurxmkdv
h5bvvurxmkdv
вчера в 21:52
Чердак откровенный бот и трепло, верить ему себя не уважать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:51
Кому-то чердак снесло))
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:22
А как же Соболев?
Где он будет харчеваться?
У него, видимо, есть вариант на крайний случай.
Или в Спартаке может остаться, на птичьих правах...
Futurista
Futurista
вчера в 21:16
Есть ли тут доля правды? Нет....Тут правда всё и никаких долей)...
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