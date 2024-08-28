Медведев опроверг слова Черданцева о возможном переходе Соболева в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова комментатора Георгия Черданцева, который в эфире «Матч ТВ» заявил, что в ближайшее время нападающий «Спартака» Александр Соболев может стать игроком клуба из Санкт-Петербурга.
Есть ли тут доля правды? Нет.
Где он будет харчеваться?
У него, видимо, есть вариант на крайний случай.
Или в Спартаке может остаться, на птичьих правах...
Где он будет харчеваться?
У него, видимо, есть вариант на крайний случай.
Или в Спартаке может остаться, на птичьих правах...