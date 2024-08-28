«Зенит» в самое ближайшее время может объявить о трансфере Соболева

«Зенит» в самое ближайшее время может объявить о переходе форварда «Спартака» Александра Соболева. Об этом в эфире Матч ТВ сообщил комментатор Георгий Черданцев.
В июле нападающего отстранили от работы с основным составом москвичей.
«Зенит» в самое ближайшее время может объявить о переходе форварда «Спартака» Александра Соболева. Об этом в эфире Матч ТВ сообщил комментатор Георгий Черданцев.
В июле нападающего отстранили от работы с основным составом москвичей.
Но как говорил П.Луспекаев: "Мне за Спартак обидно"!!!))) Вы знаете- я не болельщик Спартака, но неравнодушен к судьбе Величайшего советского Клуба. Поэтому, от всей души- желаю Спартаку- вернуть былую Славу, Уважение и Авторитет!!!!!!!
Но как говорил П.Луспекаев: "Мне за Спартак обидно"!!!))) Вы знаете- я не болельщик Спартака, но неравнодушен к судьбе Величайшего советского Клуба. Поэтому, от всей души- желаю Спартаку- вернуть былую Славу, Уважение и Авторитет!!!!!!!
Наверное и сам Соболев не хочет играть за Спартак...
Наверное и сам Соболев не хочет играть за Спартак...
Зенит переплатит и Соболев перейдёт в Питер..
Ничего нового в области товарно-денежных отношений не случится. Спартак останется в плюсе. А вот Соболев, как игрок, закончится... Он уже закончился.
Зенит переплатит и Соболев перейдёт в Питер..
Ничего нового в области товарно-денежных отношений не случится. Спартак останется в плюсе. А вот Соболев, как игрок, закончится... Он уже закончился.