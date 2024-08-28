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«Зенит» в самое ближайшее время может объявить о трансфере Соболева

вчера, 21:00

«Зенит» в самое ближайшее время может объявить о переходе форварда «Спартака» Александра Соболева. Об этом в эфире Матч ТВ сообщил комментатор Георгий Черданцев.

В июле нападающего отстранили от работы с основным составом москвичей.

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27 августа
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:04
Насчет исторического Зенита, советского, я давно всё сказал, помню эту команду ниже среднего, помню, как её оставляли в вышке и тп...

Но как говорил П.Луспекаев: "Мне за Спартак обидно"!!!))) Вы знаете- я не болельщик Спартака, но неравнодушен к судьбе Величайшего советского Клуба. Поэтому, от всей души- желаю Спартаку- вернуть былую Славу, Уважение и Авторитет!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:04
Да. Гораздо хуже)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:02
А сезон 23/24 какая статистика ? Мне кажется похуже? Нет?
zseaycmpvgv4
zseaycmpvgv4
вчера в 21:58
В Зените с удивлением узнали об этом.
avbnjnh9576z
avbnjnh9576z
вчера в 21:54
Черданцев опять распустил сплетни, не комментатор, а трепло.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:52
Это понятно...но все меняется в этом мире и в футбольном тоже...исторически Зенит всегда плелся внизу турнирной таблицы...теперь ходит в лидерах и банкует бразильцами...Спартак тоже не может играть вечно в "спартаковский футбол"...не знаю, я любитель и у меня нет рецепта)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:48
Они разные игроки, с разными игровыми задачами на поле- их нельзя сравнивать. Посчитайте, сколько, Соболь наколотил банкирам и Вы увидите его ценность для команды... К тому же, многое зависит от тренера- как он видит игрока, на какой позиции и тп. У Осинькина, Сергеев играл блуждающего форварда, что, вообще невероятно для игрока его плана. А у гЕнИаЛьНоГо Семака- он превратился в примитивного позиционщика...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:40, ред.
Сезон 22/23...Соболев 13 голов 6 голевых...Промес 20 голов 7 голевых...
Наверное и сам Соболев не хочет играть за Спартак...
Wollet
Wollet
вчера в 21:40
Пора уже закрывать эту тему, Соболев никогда не будет в Зените.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:35
Но пока, в Спартаке и близко никого нет равного Соболеву. А пока, кто-то появится, пройдет время и неизвестно, впишется ли сразу в игру команды... Жозе, пока, точно не впечатляет. Если вся тактика, или не дай БОГ стратегия Станковича строится только через него, то меня это пугает. Я никогда не привыкну- к навесам и прессингу Спартака, это- исторически не футбол КБ. Станкович, или этого не знает, или не хочет понять.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:31
Ну это как посмотреть...меня лично Соболев в Спартаке не впечатлил...не вижу смысла за него держаться...может в другой команде заиграет нормально...Спартак не его вариант...такое бывает и у звезд мирового футбола что команда не подходит под игрока...а Соболев не звезда чтобы вокруг него строить игру...обычный футболист каких немало...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:27
Дружище, дело не в одном конкретном матче, жаль, терять такого игрока...)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:24
Ничего страшного)...один матч со Спартаком ничего не решает...
Capral
Capral
вчера в 21:23
Если действительно правда, то точно усилит атаку Зенита. Пока, на сегодняшний день, в Спартаке, столба равного Соболю нет. Честно сказать, очень хотелось бы увидеть Соболя в Зените, если в Спартаке места не нашлось. Но не думаю, что Спартаку станет спокойней, первой целью Соболя- однозначно станет Спартак. Мне очень жаль, что Станкович, в силу своего упрямства не нашел правильные и нужные слова для Соболева. Как бы, не пришлось пожалеть...
Futurista
Futurista ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 21:18
Да. Ну да же)...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:13
Нет.Ну нет же.Да ну на....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:12
По стопам Рукаку пойдет)
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:11
Ну и что?
Зенит переплатит и Соболев перейдёт в Питер..
Ничего нового в области товарно-денежных отношений не случится. Спартак останется в плюсе. А вот Соболев, как игрок, закончится... Он уже закончился.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:08
Удачи Соболеву , пусть у него получится всё. А питерцам серебра в юбилей, не более
lotsman
lotsman
вчера в 21:04
Не бывать этому. Хватит уже мусолить эту тему.
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