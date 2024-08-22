Большой вызов для самого «тёплого» клуба Бундеслиги. Потеряли тренера, который посвятил команде треть века

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сегодня, 09:22

Поможет ли «Фрайбургу» тренер-дебютант?

В пятницу стартует немецкая Бундеслига. Турнир обещает быть очень интересным. Накопилось много вопросов, находящихся пока без ответов. Удержится ли «Байер» на вершине? Вернётся ли «Бавария» на утраченные позиции? Что будет со «Штутгартом», потерявшим лидеров? «Выстрелит» ли дортмундская «Боруссия», укрепившаяся в межсезонье, и прекратит ли «Боруссия» из Мёнхенгадбаха своё сползание вниз?

Преданный единственной команде

И ещё один важный вопрос. Что ждёт «Фрайбург», один из самых интересных и симпатичных клубов Германии? Ведь сразу после завершения предыдущего чемпионата команду покинул Кристиан Штрайх , проработавший в клубе 29 лет, из них 12 в качестве главного тренера. Легенда, причём не только «Фрайбурга».

Бывший нападающий «соколов» Кристиан Штрайх подобрал родной клуб, когда тот переживал сложные времена. И сразу поднял южан с двенадцатого места на пятое. Правда потом последовал спад и падение во вторую Бундеслигу по итогам сезона 2014/15. Но через год «Фрайбург» вернулся и стал краше прежнего. Несколько раз клуб со скромными финансовыми возможностями становился участником Лиги Европы. Штрайха не раз признавали лучшим тренером года. Его звали работать в другие, более именитые клубы. Йоахим Лёв, с которым Штрайх провёл не один матч за «Фрайбург», приглашал в сборную Германии помощником, рассматривал Кристиана как потенциального преемника. Но Штрайх не видел себя в другой команде, кроме как в родном «Фрайбурге», где он создал настоящую семейную атмосферу. Не зря «Фрайбург» называли самым «тёплым» клубом Германии.

Из «Фрайбурга» Штрайха никто не увольнял. Кристиан не подписывал долгосрочных контрактов. Каждый раз он продлевал договор сроком на один год. А в этот раз не продлил. О чём заранее предупредил, ещё в марте. А после проигрыша в заключительном туре «Байеру» сдержал своё слово и официально простился.

Выбор преемника

С преемником Штрайх определился заранее. Выбор пал на 39-летнего Юлиана Шустера. Воспитанник «Штутгарта», он не нашёл себя в родном клубе и перебрался в стан соседей-конкурентов, где и отыграл десять лет на позиции опорного полузащитника. Высокий и плечистый футболист неожиданно рано – в 33 года, завершил выступления, после чего решил посвятить себя тренерскому ремеслу. Как и Штрайх, Юлиан поработал в разных клубных структурах, даже входил в штаб своего предшественника. Поэтому выбор Штрайха вполне обоснован. Кому, как не Шустеру, доверить своё любимое детище. Возможно, Шустер станет для «соколов» такой же легендой, как Штрайх. Или как Фолькер Финке, тренировавший южан 16 лет.

Но получится ли у Шустера? Нынешний «Фрайбург» – авторский проект, где всё было заточено под одного человека. Приглашение на тренерский пост человека со стороны в этом случае – почти гарантированный провал. Но не факт, что у Шустера, проведшего полжизни в клубе, всё получится. И сразу получится. При Штрайхе швабы тоже вылетали, а при Финке клуб три раза покидал Бундеслигу и три раза в неё возвращался.

В прошлом сезоне «Фрайбург» занял десятое место. Пять шагов назад по сравнению с чемпионатом 2022/23. На то были и объективные причины. Например, команда лишилась трёх ведущих игроков. Вратарь Марк Флеккен и полузащитник Кевин Шаде перебрались в английский «Брентфорд», а ещё один игрок средней линии У Ён Чон пополнил ряды «Штутгарта».

Алмаз на первой стадии огранки

Особенно болезненной выглядела потеря Флеккена, одного из лучших вратарей Бундеслиги сезона 2022/23. Но Штрайх нашёл ему адекватную замену, причём не на стороне, а в родном клубе. Он доверил пост номер один 21-летнему Ноа Атуболе. Но опасения не подтвердились. Молодой вратарь провёл 34 матча чемпионата Германии без замен и получил прекрасную прессу. В десяти встречах он сыграл «на ноль». Бывали случаи, когда в ворота Ноа влетали пять мячей, а пару раз он пропускал по четыре. Но высокой результативностью немецкий чемпионат не удивишь. И более именитые голкиперы немало пропускают.

Рослый и плечистый, но при этом прыгучий и пластичный Атуболу очень быстро освоился в воротах. Словно это был его не дебютный сезон, а за спиной несколько чемпионатов. Ноа командовал обороной, особенно при стандартных положениях. Очень точно вводит мяч рукой – бросает его на чужую половину поля. Ноа хорошо играет ногами, чем напоминает Нойера.

К молодому вратарю уже приезжали посланцы с исторической родины – Нигерии. Предлагали выступать за национальную сборную. Однако вратарь немецкой молодёжки вежливо отказался, заявив, что хочет играть за сборную Германии. Есть основания предполагать, что Атуболу станет первым темнокожим вратарём в истории Манншафт. Интересуются Ноа и другие клубы Бундеслиге. Не исключено, что именно он станет преемником Мануэля Нойера, когда тот покинет «Баварию». Вратарь мюнхенцев уже завершил карьеру в сборной Германии.

Но в стартовом туре, а это будет швабское дерби «Фрайбург» – «Штутгарт», команде Шустера придётся обойтись без своего талантливого голкипера. На прошлой неделе Ноа угодил в больницу, где ему провели операцию по удалению аппендицита. Атуболу идёт на поправку, но пока не может ни тренироваться, ни играть. Поэтому стоит ожидать появления в воротах либо Флориана Мюллера, либо Янника Хута. 27-летний Мюллер в прошлом году пришёл из «Штутгарта» и рассчитывал стать основным. Но целый год смотрел, как играет Ноа. 30-летний Хут недавно перешедший из «Падерборна», также может внезапно получить свой шанс. Но со временем Атуболу вернётся и докажет, что он первый номер «соколов». И в заявке, и фактически.

Конечно, ждать, что «Фрайбург» в новом сезоне возьмёт, да «выстрелит» – не стоит. Но за этой симпатичной командой стоит наблюдать. И посмотреть, справится ли Юлиан Шустер, проведёт ли Ноа Атуболу второй сезон столь же мощно, как первый, появятся ли в клубе новые интересные игроки.