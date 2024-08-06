Вице-чемпион РПЛ в шаге от стыков. Мусаев – претендент на отставку, если бы не пара «но»

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сегодня, 17:38

Препятствия – позиция владельца и значимость академии.

За отставку Мусаева. Спортивная составляющая

В таком вопросе отталкиваться точно стоит не только от цифр – это только верхушка айсберга. Только в этом случае она дополняется соответствующим основанием. «Быки» ужасно начали новый сезон. Считалось, что им важна победа в Суперкубке – в итоге с запасом победил «Зенит». Да, забили дважды – но в момент, когда соперник уже сделал результат и отошёл от борьбы за доминирование. А в первых трёх турах – три ничьих. Даже не с топ-клубами – с «Ахматом», «Динамо» Махачкала и «Факелом».

Теперь даже середняки могут навязать вице-чемпиону прошлого сезона свой футбол – и «быки» ничего не сделают. К слову, забили на этом отрезке один мяч.

Против. Философия Галицкого

Контраргумент сразу в нескольких составляющих. Во-первых, по части упрямства. Галицкий не склонен идти на поводу у большинства. Когда Ивича отправляли в отставку, владелец клуба отталкивался от того, что ему не нравится стиль тренера – и был готов к критике болельщиков.

Во-вторых, вера в приоритет содержания и отношения с Мусаевым. Важно, что Мурад Олегович – тоже воспитанник «Краснодара», но уже как тренер. Подразумевается, что он лучше кого-либо понимает желания Галицкого и готов переносить их на игру. Плюс именно при Мусаеве «быки» играли в ярко атакующий футбол и при этом добились наибольших успехов – его отрезок в клубе, можно сказать, взят за эталон.

Сергей Галицкий ценит свои кадры и понимает, что привёл тренера в неподходящий момент – поэтому будет на его стороне до последнего.

За отставку Мусаева. Несоответствие запросам владельца

С другой стороны, как раз в стилистической составляющей сейчас назрело несоответствие. Что Галицкому не нравилось при Ивиче? Прагматизм, манера добиваться преимущества и оборонять его вместо того, чтобы увеличивать. Идея фикс – всегда играть по схеме «4-3-3» без права на трёх центральных защитников.

Такие решения Ивича объяснялись скромными кадровыми ресурсами команды – возможности для качественной ротации не было. Но как только коллектив оступился, серба отправили в отставку. Мусаев – де-юре тот, кто поставит футбол, который нужен Галицкому. Но де-факто мы видим, что тренер пришёл ровно к тем же выводам, что его предшественник, – и первые туры отыграл при тройке центральных защитников. «Быки» остались с тем же, против чего боролись – но разница в том, что Ивич в таком стиле был хорош, а Мусаев – нет.

Против. Неподходящий состав

Но проблема ли тренера, что для продвижения его идей элементарно нет подходящих игроков? Батчи, Са, Черников – не те, кто обеспечат качественное владение, игру в пас, утончённый стиль. Смолов, Газинский – не молодые таланты, которые усилят проект вдолгую. Южане при Мусаеве показывали свой лучший футбол, когда в его распоряжении были топ-легионеры – праймовый Рамирес, Реми Кабелла, Классон, Вандерсон и другие.

Нынешний состав действительно лучше подходит под тот футбол, который ставил Ивич – атлетичный, заточенный на скорости исполнителей и вертикальных простых атаках. На умении правильно терпеть. Это позволяло дозировать нагрузку.

За отставку Мусаева. Современные реалии

Вышеописанный фактор может служить и аргументом в пользу отставки – почему тогда вообще встаёт вопрос о назначении Мусаева, если играть в краснодарский футбол изначально не представляется возможным? Это не откровение, не неожиданность – «быки» весь период «изоляции» российского футбола могут позволить себе куда меньше, чем конкуренты. «Зенит» оброс широкой сетью в Бразилии и активно эксплуатирует этот рынок, привозя топ-новичков и зарабатывая на молодых талантах. «Спартак» – столичный клуб с историей, амбициями и соответствующими финансами. Они готовы переплачивать, чтобы гарантированно получать топ-исполнителей. Далеко за примерами ходить не надо – сейчас в команде феерят дорогостоящие Барко и Угальде.

Но такой возможности нет у «Краснодара». Куда сложнее обстоят дела с логистикой – дорога даётся трудно, даже если говорить о внутренних рейсах. А теперь представьте, каково легионеру, которому надо и на родине периодически появляться, семью навещать. Плюс это не такой крупный город и центр притяжения, как Санкт-Петербург. Не просто же так растягиваются трансферы – до сих пор не объявили о приобретении Гонсалеса.

Таковы реалии, бороться с ними – значит, драться с ветряными мельницами.

Против. Надежда на академию

Когда закрываются одни возможности, открываются другие. Самый популярный лозунг в последний период – «надо давать шанс молодым!» И у «Краснодара» для этого как раз больше возможностей. Это шикарная академия с огромным количеством топ-воспитанников. Команды борются за чемпионство в ЮФЛ в каждой из трёх возрастных категорий, то же самое – в Молодёжной футбольной лиге. Да и в составе прямо сейчас достаточно воспитанников, которые получают игровую практику.

Мнение читателей. Подумайте, как поступили бы на месте Галицкого

Давление на владельца «Краснодара» — по всем фронтам. Вроде и винить в этом некого – Сергей Николаевич сам инициировал отставку Ивича, что осложнило ситуацию с турнирной составляющий. Это стратегическая ошибка, за которую некого винить, кроме себя. С другой стороны, и желание объяснимо – нужно, чтобы все команды вертикали играли в одинаковый футбол. Иначе техничным воспитанникам просто не окажется места в основной команде – а это главный ресурс не самого богатого клуба чемпионата. Возможно, конкретно в случае «Краснодара» средства и правда важнее цели, а популярность школы и воспитанников важнее титулов?