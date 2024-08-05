«Боруссия» может уволить технического директора из-за конфликта с Шахином

Свен Мислинтат может покинуть пост технического директора дортмундской «Боруссии» спустя 3 месяца после назначения.
У немца конфликт с главным тренером «шмелей» Нури Шахином.
Также Мислинтат не согласен с целесообразностью аренды защитника Яна Коуто у «Манчестер Сити».
В клубе же недовольны тем, что немец допустил утечку важной информации во время телеэфира.
Лучше бы Тухеля вернули...
Лучше бы Тухеля вернули...
Заголовок темы ну явно не соответсвует тексту.
Заголовок темы ну явно не соответсвует тексту.