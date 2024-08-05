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«Боруссия» может уволить технического директора из-за конфликта с Шахином

вчера, 09:19

Свен Мислинтат может покинуть пост технического директора дортмундской «Боруссии» спустя 3 месяца после назначения.

У немца конфликт с главным тренером «шмелей» Нури Шахином.

Также Мислинтат не согласен с целесообразностью аренды защитника Яна Коуто у «Манчестер Сити».

В клубе же недовольны тем, что немец допустил утечку важной информации во время телеэфира.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:40, ред.
Опять на грабли наступает Боруссия. Мислингат талантливый скаут с фантастической продуктивностью. Он нашел ноунеймов..и клуб раскрутил таких игроков как Кагава.Левандовски. Хуммельс и многих других . При тренере Тухеля был конфликт Мислингат с Томасом... И тогда Мислингат ушел в Арсенал. Только что недавно после непростых переговоров Мислингат вернули в родной клуб...и вот новый конфликт... Сколько так можно???
galem72
galem72
вчера в 10:30, ред.
Совершенно не понимаю Ватцке и Ко! Зачем руководство пригласило турка ассистировать Терзичу в середине 23/24? У него только в первой половине того сезона с Антальей за 17 туров было 6 побед, 6 ничьих и 5 поражений. Что он может дать Боруссии?!
Лучше бы Тухеля вернули...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:11, ред.
Утечка информации, это да, - реальная причина увольнения. Но никак не конфликт с тренером.

Заголовок темы ну явно не соответсвует тексту.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:21, ред.
Как решит руководство так и будет
Гость
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