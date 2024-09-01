«Ростов» обыграл «Факел» в 7-м туре РПЛ

«Ростов» крупно обыграл «Факел» в матче 7-го тура РПЛ. Итоговый счёт — 4:1.
За «южан» забили Николай Комличенко (23'), Максим Осипенко (45'), Роналдо (72') и Егор Голенков (84').
Пенальти за «Факел» реализовал Владимир Ильин (68').
По итогам матча «Ростов» идёт на 7-м месте, а «Факел» — на 16-м.
Всё предсказуемо, хозяева громят гостей, которые перед началом седьмого тура занимают последнее место, имея в своём активе меньше всех очков при этом больше всех пропускают и меньше всех забивают. И сегодняшняя игра команд даёт повод делать вывод, что дальше в этом сезоне перед этими соперниками будут стоять разные задачи. Первые поспорят за места в верхней половине таблицы, а вторым бы сохранить прописку в стане сильнейших. Удачи им и без травм.
Болейте за своих, а не против чужих!
Всё предсказуемо, хозяева громят гостей, которые перед началом седьмого тура занимают последнее место, имея в своём активе меньше всех очков при этом больше всех пропускают и меньше всех забивают. И сегодняшняя игра команд даёт повод делать вывод, что дальше в этом сезоне перед этими соперниками будут стоять разные задачи. Первые поспорят за места в верхней половине таблицы, а вторым бы сохранить прописку в стане сильнейших. Удачи им и без травм.
Болейте за своих, а не против чужих!