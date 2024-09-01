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«Ростов» обыграл «Факел» в 7-м туре РПЛ

вчера, 22:11

«Ростов» крупно обыграл «Факел» в матче 7-го тура РПЛ. Итоговый счёт — 4:1.

За «южан» забили Николай Комличенко (23'), Максим Осипенко (45'), Роналдо (72') и Егор Голенков (84').

Пенальти за «Факел» реализовал Владимир Ильин (68').

По итогам матча «Ростов» идёт на 7-м месте, а «Факел» — на 16-м.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:30
убедительно выглядит Ростов !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:57
Пенальти теперь самому Ростову ставят...
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:02
Доброго Здоровья Анатолий!
С тех пор,как Ты уехал из Воронежа он сильно разросся и проспект Патриотов в Воронеже пересекает реку Дон. Если я не прав, то пусть меня поправят болельщики Факела, проживающие в Воронеже.
3b6yhxr779k6
3b6yhxr779k6
вчера в 22:54
Факел терпит поражение и теперь также будет думать о смене тренера
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:45
Ваня, немного не так. Я сам Воронежский. У нас река Воронеж - приток Дона. То-есть как говорят географы город Воронеж в бассейне реки Дон. Но это не меняет сути. Хотя я там очень давно не живу, осталась только родня дальняя. но за футбольный Воронеж переживаю. город живет футболом. А как пошла чехарда тренеров ( Василенко-Пятибратов-Евсеев-Ташуев-Черевченко и снова Пятибратов) за неполные три сезона, я понял. что дела плохи.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:28
Да нет, там мяч в руку Сако попал.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:24, ред.
С победой болельщиков с нижнего Дона, кто не в курсе, гости тоже дончане.
Всё предсказуемо, хозяева громят гостей, которые перед началом седьмого тура занимают последнее место, имея в своём активе меньше всех очков при этом больше всех пропускают и меньше всех забивают. И сегодняшняя игра команд даёт повод делать вывод, что дальше в этом сезоне перед этими соперниками будут стоять разные задачи. Первые поспорят за места в верхней половине таблицы, а вторым бы сохранить прописку в стане сильнейших. Удачи им и без травм.
Болейте за своих, а не против чужих!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:20
Заслуженная победа. Ростов не просто доминировал, а уничтожал соперника. Правда, я так и не увидел, а за что все-таки дали пенальти в ворота Ростова? За тотальное унижение соперника?
Гость
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