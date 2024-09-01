«Ростов» обыграл «Факел» в 7-м туре РПЛ

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вчера, 22:11

«Ростов» крупно обыграл «Факел» в матче 7-го тура РПЛ . Итоговый счёт — 4:1.

За «южан» забили (23'), (45'), Роналдо (72') и (84').

Пенальти за «Факел» реализовал Владимир Ильин (68').

По итогам матча «Ростов» идёт на 7-м месте, а «Факел» — на 16-м.