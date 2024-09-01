«Челси» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в 3-м туре АПЛ

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вчера, 17:29

«Челси» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя на «Стэмфорд Бридж» в матче 3-го тура АПЛ . Итоговый счёт — 1:1.

За «аристократов» отличился (25').

В составе «орлов» отличился (54').

По итогам матча «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Кристал Пэлас» — 16-е.