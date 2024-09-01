Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Челси» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в 3-м туре АПЛ

вчера, 17:29
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Челси» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя на «Стэмфорд Бридж» в матче 3-го тура АПЛ. Итоговый счёт — 1:1.

За «аристократов» отличился Николас Джексон (25').

В составе «орлов» отличился Эберече Эзе (54').

По итогам матча «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Кристал Пэлас» — 16-е.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ньюкасл» одержал победу над «Тоттенхэмом»
Вчера, 17:28
«Оренбург» на последних минутах ушёл от поражения в матче с «Динамо»
Вчера, 17:05
«Селтик» крупно обыграл «Рейнджерс» в матче чемпионата Шотландии
Вчера, 16:23
«Атланта Юнайтед» обыграла «Шарлотт». Миранчук вышел в стартовом составе
Вчера, 08:37
«Наполи» в компенсированное время вырвал победу в игре с «Пармой»
31 августа
«Лацио» и «Милан» сыграли вничью
31 августа
Сортировать
Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:32
Вообще не понятно во что превратился Челси за два сезона. Ведь не так давно они выиграли ЛЧ, а сейчас являются посмешищем таким каким является МЮ и будто они 10 лет ничего не выигрывали как топ клуб.
А ведь состав сейчас лучше, чем был при Тухеле.
Что-то тут не то, такое ощущение, что Челси кто-то сливает. Если назначение Поттера была ошибкой, то результаты при Почеттино и Марески не объяснить.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:29
Челси держит 10 место, а Мареска это мутный тренер только вывел Лестер из шипа сразу в Челси
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:50
Нечего паниковать. Да, жалко супер страйкера не подписали, а вся надежда на Джексоне, который по праздникам в пустые забивает... Надо посмотреть что предложат наши вингеры и хорошо бы играть на Кола Палмера.
А так, вон Арсенал тоже был покусан Брайтоном. А у нас еще Сити был. Там "великолепный" Тоттенхем с Анжболом столько же очков набрал. Надо покончить с иллюзиями где есть доминирующий клуб в чемпионате, и просто идти дальше без глупостей на пол пути.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:46
КП чисто ничейку приехали играть. молодцы, что просто окопались всем отрядом после этой залетевшей шары.
Феликс по аналогии с прошлой арендой, отличился в дебюте, но дальше потерялся. бесполезен против низкого блока, как и говорили фанаты Барсы.
рад что Боули купил его. а то Лапорта еще раз взял бы португальца в аренду.
Ну вот скажите, что можно ждать от этого сезона?!
очередное унылое д+++о с небольшими проблесками золота
в виде нескольких нормальных матчей за сезон и
яркой игрой Палмера и местами Джексона с Мадуэке, в принципе все.
как итог: займут 6-7 место и Мареска скажет, что было близки.
но немножечко не хватило везения.
Челси Мареска синоним слова бесхребетность
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:44
Поставил на победу Челси, в общем проиграл деньги. Следующий раз надо более осторожнее....
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:39
Матч показал, что Челси как всегда в своём репертуаре, до сих пор не проснулись, обеим командам нужно улучшить реализацию своих возможностей. Хозяева имели больше контроля над игрой, но Кристал Пэлас отлично использовал свои шансы на контратаках.
azkan
azkan
вчера в 17:38
Никакой сыгранности, без нормальной тактики!
Сборище индивидуальных игроков! Жадных до паса партнеру. Себя хотят показать!
Да еще наверное самая слабая защита!
Джексон идиот. Энцо вообще, что делает на поле?
С такой игрой в лучшем случае, снова прямой путь в Лигу конференций!
КП хорошо воспользовались своим моментом! Красиво Эза забил.
А у синих 4 очка в трех и снова законное 10 место! Молодцы!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:30
Мало игроков купили может?
В первом тайме пенсы доминировали и могли уже громить пэлас, но...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 