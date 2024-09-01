«Челси» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в 3-м туре АПЛ

«Челси» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя на «Стэмфорд Бридж» в матче 3-го тура АПЛ. Итоговый счёт — 1:1.
За «аристократов» отличился Николас Джексон (25').
В составе «орлов» отличился Эберече Эзе (54').
По итогам матча «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Кристал Пэлас» — 16-е.
Сборище индивидуальных игроков! Жадных до паса партнеру. Себя хотят показать!
Да еще наверное самая слабая защита!
Джексон идиот. Энцо вообще, что делает на поле?
С такой игрой в лучшем случае, снова прямой путь в Лигу конференций!
КП хорошо воспользовались своим моментом! Красиво Эза забил.
А у синих 4 очка в трех и снова законное 10 место! Молодцы!
Сборище индивидуальных игроков! Жадных до паса партнеру. Себя хотят показать!
Да еще наверное самая слабая защита!
Джексон идиот. Энцо вообще, что делает на поле?
С такой игрой в лучшем случае, снова прямой путь в Лигу конференций!
КП хорошо воспользовались своим моментом! Красиво Эза забил.
А у синих 4 очка в трех и снова законное 10 место! Молодцы!
Феликс по аналогии с прошлой арендой, отличился в дебюте, но дальше потерялся. бесполезен против низкого блока, как и говорили фанаты Барсы.
рад что Боули купил его. а то Лапорта еще раз взял бы португальца в аренду.
Ну вот скажите, что можно ждать от этого сезона?!
очередное унылое д+++о с небольшими проблесками золота
в виде нескольких нормальных матчей за сезон и
яркой игрой Палмера и местами Джексона с Мадуэке, в принципе все.
как итог: займут 6-7 место и Мареска скажет, что было близки.
но немножечко не хватило везения.
Челси Мареска синоним слова бесхребетность
Феликс по аналогии с прошлой арендой, отличился в дебюте, но дальше потерялся. бесполезен против низкого блока, как и говорили фанаты Барсы.
рад что Боули купил его. а то Лапорта еще раз взял бы португальца в аренду.
Ну вот скажите, что можно ждать от этого сезона?!
очередное унылое д+++о с небольшими проблесками золота
в виде нескольких нормальных матчей за сезон и
яркой игрой Палмера и местами Джексона с Мадуэке, в принципе все.
как итог: займут 6-7 место и Мареска скажет, что было близки.
но немножечко не хватило везения.
Челси Мареска синоним слова бесхребетность