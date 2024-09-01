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«Краснодар» разгромил «Локомотив» в гостевом матче

вчера, 21:45
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Локомотив» проиграл «Краснодару» (0:3) в матче 7-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 5-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Виктор Са. На 45-й минуте Эдуард Сперцян реализовал пенальти. На 64-й минуте Джон Кордоба довёл счёт до разгромного. На 87-й минуте Кордоба был удалён с поля.

«Локомотив» идёт на 3-м месте (15 очков), «Краснодар» занимает 2-е место (15 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:36
Локо не готов лидировать,
Лантратов готов присесть на лавку
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:41
Всё как обычно...прямые конкуренты Семака теряют 5 очков из 6-ти. ...))

И вообще этот сезон будет заканчиваться матчем Краснодар-Динамо....как и прошлый....
Где то мы это уже видели...))
амурец
амурец
сегодня в 00:36
Забуксовал что то Локо, жаль, ну думаю сделают правильные выводы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:12
Браво Краснодар!!!
Ещё не всё слова благодарности успели высказать за последний тур прошлого сезона...и на тебе...Краснодар опять великолепен и результативен....
Две команды без поражений на верхушке таблицы...
Всё по чесному....
NYJ
NYJ
вчера в 22:47
Полезно, а то звезду подхватили, но и в этой игре можно было не проигрывать, 1:1 и там всякое могло быть, с офсайдом до сих пор вопрос, но за такие нелепые ошибки(вратарь) платить точно приходится.
Посмотрим как дальше
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 22:44
Сегодня не день Локо и,в частности, Лантратова.Жалко,что гол не засчитали из-за микроскопического оффсайда. ВАР убивает футбол.
adekvat
adekvat
вчера в 22:32
Перехвалили молодежь локо, тяжело бремя лидерства нести.
Сп62
Сп62
вчера в 22:31
Локомотиву нужно искать ЦН. Воробьёв хорош для команд нижней части турнирной таблицы, но не для Локомотива, который борется за лидерство. Ну, а случай с Лантратовым, это и есть случай несчастный.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:28
Последнее. Как же неприятно смотреть на тренера "Локомотива". Плюёт перед собой и даже не стесняется. Молодой, "перспективный ", как скажут многие, но этот грешок замечал за ним неоднократно в предыдущих матчах.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:27
Да да...удачи Краснодару 28 сентября)...
Maikl322
Maikl322
вчера в 22:17
Дрезина не подвела..))
derrik2000
derrik2000 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:09
Вот почему я КАТЕГОРИЧЕСКИ против внедрения всех этих новых "электронных фенечек" в спортивные состязания.
Нет. у шпажистов и им подобных пусть оставляют для определения "укола", у спринтеров в лёгкой атлетике.
Но в футболе СТОЛЬКО уже наворочено, что, кажется, лет через 5-10 арбитров с поля уберут, и по громкой связи игру будет судить ИИ!!! (((
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:08
Локо подарил Семаку лидерство на один тур.
По игре быки могли и добавить, явно конкурент питерцев
lotsman
lotsman
вчера в 22:03
Молодцы Быки! Удачи вам!
sihafazatron
sihafazatron ответ Михалыч 54 (раскрыть)
вчера в 22:03
Один больше чем ноль)))
Alex_67
Alex_67 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:02
Гол действительно отменён из-за миллиметрового офсайда. Не было бы вар, никто не возмущался бы
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:02
Всё же хорошИ ребята с чёрного континента. Скоростные, выносливые, маневренные, как паровозик из Ромашково. Всю душу вымотают своими рывками. Победа "Краснодара" заслуженна, по делу.
pomor45
pomor45
вчера в 21:58
Ну, вот же, всё как и полагается в РПЛ. На первых двух местах два лучших физрука.
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:56, ред.
Счёт 3-0 в пользу Краснодара не отражает того, как проходил этот матч.
Да. Краснодар смотрелся увереннее, сыграннее, чем паровозы, а голы...
Этот матч, по моему мнению - ЛИЧНАЯ ТРАГЕДИЯ ЛАНТРАТОВА.
Просто кошмар!
Два мяча в ворота Локомотива его полностью.
А ещё и отменённый гол из-за НАНО МИЛЛИметров Морозова после прекрасной передачи Батракова.
Я уже давно вижу, что Лантратов, перейдя в Локомотив, стал намного хуже стоять в рамке, чем во времена его выступления за Химки, где уйму матчей можно было назвать его именем в самом хвалебном смысле.
Сегодня 1-е сентября, а результаты, что Динамо, что Локомотива практически под копирку последнего тура прошлого чемпионата.
Тогда тоже могли догнать-перегнать Зенит...
Может питерские шамана в штат ввели и он перед турами свой обряд проводит??? )))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:55
Краснодар с победой!

Первый гол был привозом Лантратова. Кордоба стоял спиной к вратарю, просто стоял и не двигался. Лантратов поймал мяч и влетел в спину Кордобы, выронив мяч из рук и подарив его сопернику. Затем Краснодар отдал инициативу и играл вторым номером вплоть до перерыва. На 31 минуте ВАР отменил гол Локо (Морозов) из-за просто сантиметрового офсайда. В момент гола я считал, что гола не было, а был офсайд. После просмотра повторов я уже считал, что гол по делу, без офсайда, но офсайдные линии все показали. Можно долго спорить, надо было его засчитать или нет, но все определила техника - офсайд был, а значит гола нет и точка. Кстати, точку судья поставил уже через 15 минут в ворота Локо. Лантратов просто снес Кордобу в своей штрафной, что можно было трактовать как фол последней надежды, но голкипера наградили желтой и дали пенальти.

На второй тайм и вплоть до 60 минуты игра была обоюдно острая, каждая атака в игре потенциально была опасной. К 60 минуте Локо присел в оборону и отдал инициативу. Краснодару понадобилось несколько минут этой инициативы, чтобы поставить точку в этом матче, забив третий мяч.

В конце игры Кордоба получил красную, она вполне заслуженная, все по делу. Но лично для меня Кордоба сегодня лучший игрок матча. Пенальти заработал, гол забил, голевую передачу отдал. Но даже с учетом удаления Кордобы, Краснодар был намного ближе к 4 голу, чем Локо к первому. Краснодар атаковал до последних секунд, будто удаление было не у них.

Резюмирую: Первый гол случайный, Краснодар на него не наиграл. Второй гол с пенальти, пенальти заслуженный - значит и гол заслуженный. Третий гол абсолютно по делу. Заслуженная победа Быков.
Михалыч 54
Михалыч 54
вчера в 21:54
Всё произошло, как многие и предсказывали - Локо во главе таблицы был в одном туре.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:53
Быков с победой, вот если научатся не терять очки с факелами и ахматами, то когда-нибудь станут чемпионами)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:53, ред.
Несколько мыслей по игре. Победа Краснодара более чем заслуженная. Резюме. Тренер с внешностью чабана легко переиграл юного коуча с налетом легкой интеллигентности на лице во многом по той причине, что наличие 8-и ( восьми()) импортных "питомцев" Галицкого в составе быков легко переиграли бригаду российских железнодорожников с одним импортным членом в составе. Все объяснимо. Любопытно теперь посмотреть матч двух самых импортных команд РПЛ, играющих на пределе лимита. Всем удачи.
d_haus
d_haus
вчера в 21:53
Конечно, Краснодар сильнее любой команды москвичей. Нужно провести матч с Зенитом
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:53
Локомотив сам себя разгромил.
Безусловно начудил вратарь Лантратов.
По-моему у него сегодня нарушена координация движений. Может быть он всю ночь нарушал режим? Предматчевый медосмотр был?
SHEARER
SHEARER
вчера в 21:53
Локомотив сегодня сам не свой!
Donkert
Donkert
вчера в 21:51
Не может Локомотив быть первым, Краснодар с победой и красивой игрой.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:50, ред.
Игру сдал Лантратов, 2 ляпа на его совести.
Быков с победой. Жаль Локо, разгрома не заслужили.
5seq84ajazp7
5seq84ajazp7
вчера в 21:49
Всё стало на свои места, Зенит и Краснодар опять основные конкуренты за чемпионство, а московские команды борются за третье место.
gorets004
gorets004
вчера в 21:48
надо было паровозу играть прагматично а не с позиции силы в атаку. не потянули,потому что Краснодар классом не хуже .
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