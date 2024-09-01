«Краснодар» разгромил «Локомотив» в гостевом матче

«Локомотив» проиграл «Краснодару» (0:3) в матче 7-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 5-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Виктор Са. На 45-й минуте Эдуард Сперцян реализовал пенальти. На 64-й минуте Джон Кордоба довёл счёт до разгромного. На 87-й минуте Кордоба был удалён с поля.
«Локомотив» идёт на 3-м месте (15 очков), «Краснодар» занимает 2-е место (15 очков).
Первый гол был привозом Лантратова. Кордоба стоял спиной к вратарю, просто стоял и не двигался. Лантратов поймал мяч и влетел в спину Кордобы, выронив мяч из рук и подарив его сопернику. Затем Краснодар отдал инициативу и играл вторым номером вплоть до перерыва. На 31 минуте ВАР отменил гол Локо (Морозов) из-за просто сантиметрового офсайда. В момент гола я считал, что гола не было, а был офсайд. После просмотра повторов я уже считал, что гол по делу, без офсайда, но офсайдные линии все показали. Можно долго спорить, надо было его засчитать или нет, но все определила техника - офсайд был, а значит гола нет и точка. Кстати, точку судья поставил уже через 15 минут в ворота Локо. Лантратов просто снес Кордобу в своей штрафной, что можно было трактовать как фол последней надежды, но голкипера наградили желтой и дали пенальти.
На второй тайм и вплоть до 60 минуты игра была обоюдно острая, каждая атака в игре потенциально была опасной. К 60 минуте Локо присел в оборону и отдал инициативу. Краснодару понадобилось несколько минут этой инициативы, чтобы поставить точку в этом матче, забив третий мяч.
В конце игры Кордоба получил красную, она вполне заслуженная, все по делу. Но лично для меня Кордоба сегодня лучший игрок матча. Пенальти заработал, гол забил, голевую передачу отдал. Но даже с учетом удаления Кордобы, Краснодар был намного ближе к 4 голу, чем Локо к первому. Краснодар атаковал до последних секунд, будто удаление было не у них.
Резюмирую: Первый гол случайный, Краснодар на него не наиграл. Второй гол с пенальти, пенальти заслуженный - значит и гол заслуженный. Третий гол абсолютно по делу. Заслуженная победа Быков.
Первый гол был привозом Лантратова. Кордоба стоял спиной к вратарю, просто стоял и не двигался. Лантратов поймал мяч и влетел в спину Кордобы, выронив мяч из рук и подарив его сопернику. Затем Краснодар отдал инициативу и играл вторым номером вплоть до перерыва. На 31 минуте ВАР отменил гол Локо (Морозов) из-за просто сантиметрового офсайда. В момент гола я считал, что гола не было, а был офсайд. После просмотра повторов я уже считал, что гол по делу, без офсайда, но офсайдные линии все показали. Можно долго спорить, надо было его засчитать или нет, но все определила техника - офсайд был, а значит гола нет и точка. Кстати, точку судья поставил уже через 15 минут в ворота Локо. Лантратов просто снес Кордобу в своей штрафной, что можно было трактовать как фол последней надежды, но голкипера наградили желтой и дали пенальти.
На второй тайм и вплоть до 60 минуты игра была обоюдно острая, каждая атака в игре потенциально была опасной. К 60 минуте Локо присел в оборону и отдал инициативу. Краснодару понадобилось несколько минут этой инициативы, чтобы поставить точку в этом матче, забив третий мяч.
В конце игры Кордоба получил красную, она вполне заслуженная, все по делу. Но лично для меня Кордоба сегодня лучший игрок матча. Пенальти заработал, гол забил, голевую передачу отдал. Но даже с учетом удаления Кордобы, Краснодар был намного ближе к 4 голу, чем Локо к первому. Краснодар атаковал до последних секунд, будто удаление было не у них.
Резюмирую: Первый гол случайный, Краснодар на него не наиграл. Второй гол с пенальти, пенальти заслуженный - значит и гол заслуженный. Третий гол абсолютно по делу. Заслуженная победа Быков.
Нет. у шпажистов и им подобных пусть оставляют для определения "укола", у спринтеров в лёгкой атлетике.
Но в футболе СТОЛЬКО уже наворочено, что, кажется, лет через 5-10 арбитров с поля уберут, и по громкой связи игру будет судить ИИ!!! (((
Нет. у шпажистов и им подобных пусть оставляют для определения "укола", у спринтеров в лёгкой атлетике.
Но в футболе СТОЛЬКО уже наворочено, что, кажется, лет через 5-10 арбитров с поля уберут, и по громкой связи игру будет судить ИИ!!! (((