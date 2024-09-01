«Краснодар» разгромил «Локомотив» в гостевом матче

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вчера, 21:45

«Локомотив» проиграл «Краснодару» (0:3) в матче 7-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 5-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Виктор Са. На 45-й минуте Эдуард Сперцян реализовал пенальти. На 64-й минуте Джон Кордоба довёл счёт до разгромного. На 87-й минуте Кордоба был удалён с поля.

«Локомотив» идёт на 3-м месте (15 очков), «Краснодар» занимает 2-е место (15 очков).