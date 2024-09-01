«Ливерпуль» в гостях разгромил «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 19:56

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» (0:3) в матче 3-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 34-й минуте забил вингер «Ливерпуля» Луис Диас. На 42-й минуте Диас оформил дубль, а на 56-й минуте Мохамед Салах довёл счёт до разгромного.

«Манчестер Юнайтед» идёт на 14-м месте (3 очка), «Ливерпуль» занимает 2-е место (9 очков).