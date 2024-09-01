«Ливерпуль» в гостях разгромил «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» (0:3) в матче 3-го тура АПЛ.
Первый гол в игре на 34-й минуте забил вингер «Ливерпуля» Луис Диас. На 42-й минуте Диас оформил дубль, а на 56-й минуте Мохамед Салах довёл счёт до разгромного.
«Манчестер Юнайтед» идёт на 14-м месте (3 очка), «Ливерпуль» занимает 2-е место (9 очков).
Но то, что в случае чего попрут - как пить дать.
Не просто так пригласили Ван Нистелроя. И если почитать прессу (все плохое в прессе - это Тен Хаг, все хорошее - Рууд), то руководство уже даже потихоньку начинает к этому подготовку
Но то, что в случае чего попрут - как пить дать.
Не просто так пригласили Ван Нистелроя. И если почитать прессу (все плохое в прессе - это Тен Хаг, все хорошее - Рууд), то руководство уже даже потихоньку начинает к этому подготовку
Все болелы МЮ просто встали и пошли домой - завтра на работу и нет смысла смотреть на дурного голландского пастуха и его подопечных, ибо даже сама вера навязать борьбу не родилась у местной публики в их головах/сердцах.
Так бесхребетно и отвратно играть у себя дома, - нет слов никаких.
Останавливаться на нюансах матча так и вовсе смысла нет: МЮ (за исключением Рашфорда) должен за такую игру пройти путь Покаяния и Очищения у местных СМИ. Надеюсь, что так и будет.
P.S. Болельщикам МЮ мои искренние соболезнования. Насколько терпежу у вас хватает жить годами одними Надеждами, я просто не представляю.
Все болелы МЮ просто встали и пошли домой - завтра на работу и нет смысла смотреть на дурного голландского пастуха и его подопечных, ибо даже сама вера навязать борьбу не родилась у местной публики в их головах/сердцах.
Так бесхребетно и отвратно играть у себя дома, - нет слов никаких.
Останавливаться на нюансах матча так и вовсе смысла нет: МЮ (за исключением Рашфорда) должен за такую игру пройти путь Покаяния и Очищения у местных СМИ. Надеюсь, что так и будет.
P.S. Болельщикам МЮ мои искренние соболезнования. Насколько терпежу у вас хватает жить годами одними Надеждами, я просто не представляю.