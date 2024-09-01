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«Ливерпуль» в гостях разгромил «Манчестер Юнайтед»

вчера, 19:56
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» (0:3) в матче 3-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 34-й минуте забил вингер «Ливерпуля» Луис Диас. На 42-й минуте Диас оформил дубль, а на 56-й минуте Мохамед Салах довёл счёт до разгромного.

«Манчестер Юнайтед» идёт на 14-м месте (3 очка), «Ливерпуль» занимает 2-е место (9 очков).

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 22:40
Он и так продлил контракт до 2026 года....
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:36
Раньше часто говорили о МЮ красные дьяволы. Сейчас уже комментаторы перестали так говорить. Видимо дьяволов там уже нет)))
Palex
Palex ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 22:32
Топовый тренер, прекрасный, порядочный человек.
Palex
Palex ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 22:30
Без сомнений
Palex
Palex ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 22:29
Ну тебе уже ответили на это
1580556558
1580556558 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 22:13
Устал, поэтому ушел, сам, достойно
1580556558
1580556558 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 22:10
А еще какой солидный багаж оставил Слотту, кто то оставляет после себя руины, но Юра оставил команду
1580556558
1580556558 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 22:10
Три финала ЛЧ, один из них победный, финал ЛЕ, почти в каждом сезоне не давал Сити булки расслабить, а в двух или трех сезонах не хватало буквально пары-тройки очков до чемпионства.
Dauletbek
Dauletbek ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 22:05, ред.
У Конте характер сложный, он и с руководством может поругаться, потом его уволят))
Saharudoy
Saharudoy
вчера в 22:01
Надеюсь в этом сезоне Ливерпуль поборется за чемпионство,если будут продолжать в том же духе) МЮ сейчас конечно дно,увы)А Тен Хаага давно пора увольнять
Grizly88
Grizly88 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 21:53
Уже второй год Клопп закончился как тренер
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:50
Предлагаю оставить Тен Хага еще. В Аяксе что игроки закончились? По 100 лямов берем каждого не глядя в зимнее ТО... А потом к лету он выиграет кубок двора и его снова оставят на сезон.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 21:44
Ругали Мартиала, а Рэшфорд то как забивает! Раз в сто лет.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 21:35
Такое размышление, если так и не нашлось тренера, который заставил бы футболистов МЮ играть в футбол - может правда им нужен деспот и тиран?
Любой другой будет дном? Единственный кто в современном футболе приходит на ум - Конте. Других кто мог бы дать пинка миллионеру под ж.пу что-то не припоминаю. Может Симеоне еще из Атлетико.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 21:34
Во что превратили МЮ смотреть противно
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:22
Убедительная, полностью заслуженная победа Ливерпуля!
Салах в великолепной форме! Диас как всегда заряжен, надеюсь голы придадут ему еще больше уверенности и кпд станет лучше! Вся команда молодцы, так держать и дальше!!!!!
Palex
Palex ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 21:16, ред.
Ну конечно, Клопп пропускает постоянно, Клопп бы растерялся. Да напиши проще, " х,,,,й тренер. Только он Чемпионат выйграл, который Ливер выигрывал 100 лет назад и ЛЧ до кучи.
bzvq5f4rvhsp
bzvq5f4rvhsp
вчера в 21:14
Звоночек для Тен Хага, после такого безвольного поражения
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 21:01, ред.
Если это так, тогда (пока, во всяком случае) ничего утешительного не наблюдается. Сколько раз манки сегодня мяч теряли , играя мимо партнёра тупо в аут? Ты не считал? Я сначала считал, а потом потерял счёт и плюнул на это дело...
матос
матос
вчера в 21:00
Браво Ливерпуль!
kovalev-barin
kovalev-barin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:44
Если вкратце - именно он работает с игроками индивидуально и много внимания уделяет каждому действию игроков на тренировках, в то время, пока Тен Хаг одним причинным местом груши околачивает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:41
МЮ чё та совсем плох...
allemz
allemz ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:35, ред.
Может и будет формальностью, если Слот не провалится на дистанции. Это его дебют в качестве тренера топ-клуба. Тен Хаг тоже начинал неплохо, а дальше уже история. Тем более, новый формат ЛЧ тоже усложняет работу. Слот пока темная лошадка, но благодаря багажу Клоппа есть немалый шанс на положительный успех, чего не было у Тен Хага
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 20:35, ред.
"И если почитать прессу (все плохое в прессе - это Тен Хаг, все хорошее - Рууд)..."

Про хорошее у Рууда поделись, если несложно. Жутко интересно, что ж там такого хорошего...
allemz
allemz ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 20:30
Не факт, что Симеоне сам держится за свое место, я бы причину проблем Атлетико поискал в головах руководства. Всё пока похоже на то, что при Симеоне как сверкнули, так при нем и погаснут, будут бодаться с Валенсией за 10-место в Ла Лиге
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:27
Багаж Клоппа еще поможет Слоту без серьезных потрясений поставить свою игру, тут я согласен с тобой, а дальше...дальше надо глядеть
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:23
Опять будет оставлять в тишине в раздевалке?
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 20:22
Думал, что чемпионство разыграют МС и Арсенал, но вместо Арсенала соперником МС стал Ливерпуль. Конечно, сейчас только начало сезона, но у Арсенала нет чемпионского духа.

Отличный старт выдал Слот. Причем с тем же составом, что был у Клоппа. Теперь очевидно, что прошлые неудачные результаты это вина Клоппа. Действительно сдулся. Но нужно отдать должное Юргену. Не стал держаться за свое место, а ушел добровольно. Симеоне нужно брать с него пример.

Скорее всего, тен Хага уволят после этой игры. Посмотрим, что будет дальше.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ allemz (раскрыть)
вчера в 20:21
Ливерпуль сможет обыграть остальных конкурентов, так как достойных команд кроме Арсенала и МС нет. Матч с МС будет формальностью при любых раскладах, так как такой Ливерпуль сможет попасть в топ-4, а личные встречи не сильно повлияют на чемпионскую гонку (если она будет).
112910415
112910415
вчера в 20:20
Ливерпуль в большом порядке !
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