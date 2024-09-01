«Ньюкасл» одержал победу над «Тоттенхэмом»

«Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм» (2:1) в матче 3-го тура АПЛ.
Первый гол в игре на 37-й минуте забил полузащитник «Ньюкасла» Харви Барнс. На 56-й минуте защитник «сорок» Дэн Берн отправил мяч в свои ворота. На 78-й минуте нападающий Александер Исак снова вывел «Ньюкасл» вперёд.
«Ньюкасл» идёт на 4-м месте (7 очков), «Тоттенхэм» занимает 10-е место (4 очка).
Правда это сделал не Кейн.
Трофеев не получилось взять с ним...
Не получается, пока, взять после его ухода.
Есть трудности с трофеями и у Баварии.
Правда это сделал не Кейн.
Трофеев не получилось взять с ним...
Не получается, пока, взять после его ухода.
Есть трудности с трофеями и у Баварии.
Всех с победой!
Перерыв будет кстати.
Кое кому надо перезагрузиться и перестать думать о других берегах.
Счастливы все, кроме Гордона и Хау.
Атмосферу в коллективе надо поправлять.
Всех с победой!
Перерыв будет кстати.
Кое кому надо перезагрузиться и перестать думать о других берегах.
Счастливы все, кроме Гордона и Хау.
Атмосферу в коллективе надо поправлять.