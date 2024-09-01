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«Ньюкасл» одержал победу над «Тоттенхэмом»

вчера, 17:28
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм» (2:1) в матче 3-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 37-й минуте забил полузащитник «Ньюкасла» Харви Барнс. На 56-й минуте защитник «сорок» Дэн Берн отправил мяч в свои ворота. На 78-й минуте нападающий Александер Исак снова вывел «Ньюкасл» вперёд.

«Ньюкасл» идёт на 4-м месте (7 очков), «Тоттенхэм» занимает 10-е место (4 очка).

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Все комментарии
SHEARER
SHEARER
вчера в 18:20
Так держать сороки!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:17
Тоттенхэм сглазили...
Правда это сделал не Кейн.
Трофеев не получилось взять с ним...
Не получается, пока, взять после его ухода.
Есть трудности с трофеями и у Баварии.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:50
В обороне на характере, но в плане атак - вопросы
Всех с победой!
Перерыв будет кстати.
Кое кому надо перезагрузиться и перестать думать о других берегах.
Счастливы все, кроме Гордона и Хау.
Атмосферу в коллективе надо поправлять.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:31
С победой, Сороки!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:30
В птичьем дерби сороки оказались сильнее!!))))
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