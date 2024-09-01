«Ньюкасл» одержал победу над «Тоттенхэмом»

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вчера, 17:28

«Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм» (2:1) в матче 3-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 37-й минуте забил полузащитник «Ньюкасла» Харви Барнс. На 56-й минуте защитник «сорок» Дэн Берн отправил мяч в свои ворота. На 78-й минуте нападающий Александер Исак снова вывел «Ньюкасл» вперёд.

«Ньюкасл» идёт на 4-м месте (7 очков), «Тоттенхэм» занимает 10-е место (4 очка).