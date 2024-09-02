Аршавин: «Москвичёв – лучший вратарь в России на данный момент»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» ответил на вопрос о лучшем вратаре, играющем в России.

По таланту после отъезда Сафонова Москвичёв — лучший в России на данный момент. Пенальти — это ладно, их ловят и деревянные вратари благодаря везению или чуйке. Просто он хорош ментально и технически, игра ногами у него на самом высоком уровне. Современный голкипер. По моему мнению, он должен быть сразу в «Зените». Мы идем по большому кругу, спасибо Пятибратову, что взял его в «Чайку» и поверил в него.

С другой стороны, во что там верить, он просто увидел, что это сильный вратарь, и стал ставить его. Я не вижу, в чем он уступает Латышонку. Только в возрасте и в опыте, в том, что он до этого не выступал в Премьер‑Лиге. Во всем остальном он точно не слабее.