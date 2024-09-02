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Аршавин: «Москвичёв – лучший вратарь в России на данный момент»

вчера, 09:48

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о лучшем вратаре, играющем в России.

По таланту после отъезда Сафонова Москвичёв — лучший в России на данный момент. Пенальти — это ладно, их ловят и деревянные вратари благодаря везению или чуйке. Просто он хорош ментально и технически, игра ногами у него на самом высоком уровне. Современный голкипер. По моему мнению, он должен быть сразу в «Зените». Мы идем по большому кругу, спасибо Пятибратову, что взял его в «Чайку» и поверил в него.

С другой стороны, во что там верить, он просто увидел, что это сильный вратарь, и стал ставить его. Я не вижу, в чем он уступает Латышонку. Только в возрасте и в опыте, в том, что он до этого не выступал в Премьер‑Лиге. Во всем остальном он точно не слабее.

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Все комментарии
z96tj8uatedh
z96tj8uatedh
вчера в 15:49
Маленький латыш всё-таки посильнее будет
sztgdpu6ynpq
sztgdpu6ynpq ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:15
Москвичев играл в Чайке, нужно читать внимательно, а потом перешел в Оренбург.
Petergoff
Petergoff
вчера в 12:08
Знаем мы, кто лучший вратарь России. Тот, кто за семь туров, пропустил всего один гол, а ему всё никак не соизволят, хоть раз присвоить -лучшего игрока матча. Обидно- перегорит парень.
Palex
Palex ответ kr37npsrgcn7 (раскрыть)
вчера в 11:57, ред.
Кумир тут не уместное слово. А так, это личное мнение Аршавина и оно на мой взгляд неправильное. Уступает в опыте Латышонку,,так говорит Аршавин. Но опыт для вратаря, это половина его успешной игры, если не больше
Andy Drew
Andy Drew
вчера в 11:25
Пусть хоть сезон отыграет, потом уже будем выводы делать. Пока Латышонок лучший !
adekvat
adekvat
вчера в 11:10
Это кто такой, я про Аршавина?
112910415
112910415
вчера в 10:47
подождём полгода - год и отреагируем
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:43
Мне кажется Аршавин немного идеализирует Москвичёва. Он еще толком не играл в Премьер-Лиге, а уровень матчей в ФНЛ и РПЛ может сильно отличаться, не хотел бы делать поспешных выводов. Во всяком случае переход из ФНЛ в РПЛ - это серьезный шаг. Хотя этот голкипер демонстрирует отличные навыки, но всё равно адаптация к более высокому уровню игры может оказаться сложной. Я думаю нужно подождать и посмотреть, как он справится с новыми задачами.
kr37npsrgcn7
kr37npsrgcn7
вчера в 10:38
Это чисто мнение Аршавина,у каждого свои кумиры
ProKop92
ProKop92
вчера в 10:35
Вот кто лучший вратарь на данный момент в чемпионате
ProKop92
ProKop92 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:33
С каких пор вратарь Оренбурга играет в Чайке?)
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:22
Москвичев в Чайке играет?
Сегодня посмотрю на него в деле - Чайка играет с Ротором в гостях. Мнению Аршавина верю. Жаль будет, если перейдёт в Зенит, там он пропадёт. Ему лучше выбрать Динамо или Локомотив - у них проблемы с вратарями...
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