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Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Краснодара»

вчера, 22:37
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о поражении в матче с «Краснодаром»:

Лантратов? Бывают такие матчи. Были игры, где он нам приносил победу. Я сейчас сказал ребятам, что такие встречи бывают, нужно поддержать. Всё могло сложиться по‑другому, если бы наш мяч при счете 0:1 был бы засчитан. Да, мы ошиблись, соперник в каких‑то эпизодах выглядел мощнее. Нам нужно это принять, ни в коем случае никого не обвиняем. Ребята все старались, бились, старались забить свой момент, ошибки бывают у всех. Нужно понять, в чем суть ошибок, и дальше их исправить.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:07
тренер ухитрился скверно подготовить команду
почему ?
adekvat
adekvat
сегодня в 04:59
Бывает у всех, не у всех проходит, посмотрим дальше.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 04:54
Без поражений нет побед.(с) ЛОКО ВПЕРЁД!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:34
Что то уж слишком некрасивый счет матча для Локо !
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:01
Сегодня просто не их день... Произошёл несчастный случай. Но к Лантратову я бы присмотрелся. В случаях с голом и пенальти он продемонстрировал отсутствие координации движения. Такое бывает после злостного нарушения спортивного режима.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:43
Хорошие слова, правильные. Но хотелось бы услышать про план на игру и где был Локо первую половину первого тайма
Гость
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