Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Краснодара»

Главный тренер «Локомотива» высказался о поражении в матче с «Краснодаром»:

Лантратов? Бывают такие матчи. Были игры, где он нам приносил победу. Я сейчас сказал ребятам, что такие встречи бывают, нужно поддержать. Всё могло сложиться по‑другому, если бы наш мяч при счете 0:1 был бы засчитан. Да, мы ошиблись, соперник в каких‑то эпизодах выглядел мощнее. Нам нужно это принять, ни в коем случае никого не обвиняем. Ребята все старались, бились, старались забить свой момент, ошибки бывают у всех. Нужно понять, в чем суть ошибок, и дальше их исправить.