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Галактионов рассказал, возможны ли в «Локомотиве» трансферы до закрытия ТО

сегодня, 00:04

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, стоит ли ожидать переходов до закрытия трансферного окна:

Мы уже говорили о том, что квалифицированных игроков хочется всегда. Если эта квалификация будет, будем предпринимать действия. Не только на отсутствие легионеров надо уповать, нужно быть более дисциплинированными и организованными. Если убрать те недочеты, которые были, игра могла бы сложиться иначе. Нам нужно все проанализировать. Какие‑то эпизоды приходят из каких‑то нюансов. Мы сами привозим некоторые моменты, даем лишние передачи. Таких моментов очень много. Будем проводить работу над ошибками.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 04:57
Нападающие у нас "топ".
112910415
112910415
сегодня в 04:20
уж рассказал так рассказал ! )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:11
Начал за здравие, кончил за упокой...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:06
А где про трансферы?
Гость
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