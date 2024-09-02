Галактионов рассказал, возможны ли в «Локомотиве» трансферы до закрытия ТО

Главный тренер «Локомотива» ответил на вопрос, стоит ли ожидать переходов до закрытия трансферного окна:

Мы уже говорили о том, что квалифицированных игроков хочется всегда. Если эта квалификация будет, будем предпринимать действия. Не только на отсутствие легионеров надо уповать, нужно быть более дисциплинированными и организованными. Если убрать те недочеты, которые были, игра могла бы сложиться иначе. Нам нужно все проанализировать. Какие‑то эпизоды приходят из каких‑то нюансов. Мы сами привозим некоторые моменты, даем лишние передачи. Таких моментов очень много. Будем проводить работу над ошибками.