Роналду процитировал Месси в своём видео на YouTube-канале

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду использовал цитату Лионеля Месси в одном из видео на своём YouTube-канале.
В последнем ролике под названием «7 вопросов, которые я всегда хотел задать Джорджине» португальский форвард был замечен смеющимся вместе со своей партнёршей, прежде чем сказать: «Que Miras bobo», что означает: «На что ты смотришь, дурак?»
Эта фраза получила популярность после того, как её произнёс Месси в микст-зоне после матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре с Нидерландами в адрес нападающего соперников Вута Вегхорста.
Парень, ты действующий игрок и у тебя давно уже не было трофеев. Неужели количество подписчиков и их вонючие лайки тебе важнее футбола? Взбодрись, если ты ещё футболист...
Парень, ты действующий игрок и у тебя давно уже не было трофеев. Неужели количество подписчиков и их вонючие лайки тебе важнее футбола? Взбодрись, если ты ещё футболист...