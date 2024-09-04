Роналду процитировал Месси в своём видео на YouTube-канале

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вчера, 18:20

Нападающий «Аль-Насра» использовал цитату в одном из видео на своём YouTube-канале.

В последнем ролике под названием «7 вопросов, которые я всегда хотел задать Джорджине» португальский форвард был замечен смеющимся вместе со своей партнёршей, прежде чем сказать: «Que Miras bobo», что означает: «На что ты смотришь, дурак?»

Эта фраза получила популярность после того, как её произнёс Месси в микст-зоне после матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре с Нидерландами в адрес нападающего соперников .