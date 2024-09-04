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ГлавнаяНовостиВокруг футболаСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Роналду процитировал Месси в своём видео на YouTube-канале

вчера, 18:20

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду использовал цитату Лионеля Месси в одном из видео на своём YouTube-канале.

В последнем ролике под названием «7 вопросов, которые я всегда хотел задать Джорджине» португальский форвард был замечен смеющимся вместе со своей партнёршей, прежде чем сказать: «Que Miras bobo», что означает: «На что ты смотришь, дурак?»

Эта фраза получила популярность после того, как её произнёс Месси в микст-зоне после матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре с Нидерландами в адрес нападающего соперников Вута Вегхорста.

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Все комментарии
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 08:39
Джорджина : Que Miras bobo?.. Авейру : На свои 0+0 в ПО ЧМ за 6 ЧМ.. 🤭🤣..
Futurista
Futurista
вчера в 19:37
В глаза смотреть!!))...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 19:12
Que Miras bobo ©
112910415
112910415
вчера в 18:49
ну, забавно
Маг_тм
Маг_тм ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:45
У него уйма трофеев, позади 20 с лишними лет профессиональной замечательной карьеры. И он, и все кто перебрался в Аравию в принципе находятся на заслуженной пенсии, после 40 лет хоть может он своей личной жизни больше времени уделять?
shlomo
shlomo
вчера в 18:39
Вот уж новость так новость....если бы не две фамилии футболистов, то новость ни о чем...
iIIiada
iIIiada
вчера в 18:38
Я, конечно, люблю посмеяться над Роналду и его фанатами, но зачем все время пересказывать его ютуб канал? Кому интересно, тот подпишется и будет смотреть все ролики.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:35
Похоже, Роналду начал забывать о футболе...
Парень, ты действующий игрок и у тебя давно уже не было трофеев. Неужели количество подписчиков и их вонючие лайки тебе важнее футбола? Взбодрись, если ты ещё футболист...
uzs924c6gmq4
uzs924c6gmq4
вчера в 18:24
За Месси уже ругательство закрепили
Гость
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