Вратарь сборной Вьетнама: «Слова Карпина немного задели людей»

Вратарь сборной Вьетнама поделился мнением об отстранении российской команды от международных соревнований.

5 и 7 сентября подопечные в Ханое проведут матчи со Вьетнамом и Таиландом соответственно. Они пройдут в рамках товарищеского турнира.

Очень печально, конечно. Сочувствую ребятам. Просто понимаю, насколько им сейчас тяжело: я же сам игрок сборной.

Особенно непросто молодым парням, которые на пике формы. Все футболисты хотят играть на больших турнирах. Недавно прошёл чемпионат Европы, до этого был чемпионат мира. Ребятам сейчас не дают возможность выступать там, да даже в Лиге чемпионов. Это очень печально. Даже не знаю, что сказать в поддержку им.

Хотелось бы также донести мысль: знаю, что сейчас идёт РПЛ , ребята вкатились в сезон. Понятно, что, может быть, особого желания лететь в такую даль и нет. Вьетнамские журналисты тоже переводили цитаты. В частности, Карпина, который говорил в ответ на вопрос о матчах сборной: «Вы думаете, мы рвались ехать во Вьетнам?»

Когда вьетнамские журналисты переводили, это немного задело людей: «Как так? Почему сборная России не хочет сюда прилетать?» Но я как профессиональный футболист понимаю, что у них начался сезон, а ребятам нужно лететь практически на другой конец света, чтобы провести товарищеские игры в сложившейся ситуации.

Возможно, это неприятно, но, так понял, что из-за отстранения вариантов немного. Со своей стороны хотел бы сказать: для нас, вьетнамской сборной, для всего народа приезд сборной России — это большое событие. Здесь очень любят русский народ, очень ценят русскую культуру. Все очень ждут сборную.

Ребята в любом случае не пожалеют, что прилетят сюда. Уверен на сто процентов: когда они побывают здесь (кто-то, возможно, впервые), им точно понравится.

Обязательно ещё прилетят сюда в свои отпуска с семьями. Это очень красивая страна с курортами. Здесь много мест для отдыха. Убеждён, что ребята захотят вернуться сюда.