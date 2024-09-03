Роналду выразил желание побить рекорд известного блогера на YouTube

Нападающий «Аль-Насра» на пресс-конференции перед матчами сборной Португалии в Лиге наций рассказал о причинах создания своего YouTube-канала.

В первый день футболист набрал 20 млн подписчиков, побив рекорд известного блогера Mr Beast (настоящее имя Джимми Дональдсон), которому понадобилось 28 дней для такого количества. При этом последний занимает первое место по общему числу подписчиков — 313 млн.

Моей целью было стать ближе к моим фанатам, я думаю, они этого заслуживают.

Больше всего на чемпионате Европы меня впечатлила поддержка, следующие два-три года станут окончанием моей карьеры, и то, что они мне показали, было самым важным.

Подписчики и рекорды... вы должны смотреть на эти вещи в перспективе, но я хочу их превзойти. Всему свое время, и я чувствую, что фанаты сейчас счастливее, и моей идеей несколько месяцев назад было стать ближе к ним, я очень рад этому.

Mr Beast на YouTube? Давайте попробуем победить его через два года.