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Роналду выразил желание побить рекорд известного блогера на YouTube

вчера, 20:07

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчами сборной Португалии в Лиге наций рассказал о причинах создания своего YouTube-канала.

В первый день футболист набрал 20 млн подписчиков, побив рекорд известного блогера Mr Beast (настоящее имя Джимми Дональдсон), которому понадобилось 28 дней для такого количества. При этом последний занимает первое место по общему числу подписчиков — 313 млн.

Моей целью было стать ближе к моим фанатам, я думаю, они этого заслуживают.

Больше всего на чемпионате Европы меня впечатлила поддержка, следующие два-три года станут окончанием моей карьеры, и то, что они мне показали, было самым важным.

Подписчики и рекорды... вы должны смотреть на эти вещи в перспективе, но я хочу их превзойти. Всему свое время, и я чувствую, что фанаты сейчас счастливее, и моей идеей несколько месяцев назад было стать ближе к ним, я очень рад этому.

Mr Beast на YouTube? Давайте попробуем победить его через два года.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:26
Мистера Биста будет сложно догнать.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:16
Роналду уже не футболист, он теперь блогер.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:31
От Роналду нам была нужна любовь к игре и профессиональный подход за это мы его все любили.
А ютуб это не наше, и даже не бог с ним
937f7bwqy9kd
937f7bwqy9kd
вчера в 21:30
Роналду везде хочет быть первым
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:20
Рону срочно надо думать как ускорить YouTube в России , иначе до Джимми можно и не дотянуть....)
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 20:39
Это реальнее, чем выиграть ЧМ.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:37
Чем бы дитя ни тешилось...
pomor45
pomor45 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:36
Всегда был эгоистом и нарциссом. Просто футбол перестаёт приносить нужные дивиденды.
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:33
Ему не стыдно!Рон не отождествляет себя с командой! Для него есть ОН и все остальные!
pomor45
pomor45 ответ u6wj6bn7szns (раскрыть)
вчера в 20:32
Всегда был на втором. На первом слава и деньги. Он ищет новое средство их добычи.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:30
Бей лучше футбольные рекорды, пока играешь... Блогосфера подождёт.
pomor45
pomor45
вчера в 20:29
Исходные неравные. Один создаёт себе славу, а другой использует уже имеющуюся.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:26
Лучше бы думал о футболе...
Не надо смешивать то, что не смешивается. Живи футболом, Рон... Аль-Наср не завоёвывает трофеи, имея в составе Роналду. Тебе не стыдно, Криштиану?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:22
Всё таки у него какой-то комплекс неполноценности и он компенсирует это. Ему надо к хорошему психотерапевту. Инфантильный он какой-то для своего возраста...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:21
Геи всего мира объединяйтесь! Надо побить рекорд этого Дональда!))
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:18
В этом весь Рон! Великий игрок в прошедшем времени! и Великий эгоист и нарцисс в настоящем и грядущем времени!
adekvat
adekvat ответ u6wj6bn7szns (раскрыть)
вчера в 20:17
Пошел по стопам великого Дзюбы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:13
скоро упадут рекорды Дюплантиса и Усэйна Болта
u6wj6bn7szns
u6wj6bn7szns
вчера в 20:12
Футбол у него уже на втором плане
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