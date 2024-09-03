В Сети стало популярным видео, на котором экс-игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро помахал флагом на финише гонки Формулы 1 в Монце.
В Сети стало популярным видео, на котором экс-игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро помахал флагом на финише гонки Формулы 1 в Монце.
Дель Пьеро очень известный футболист и человек. Он обязан периодически появляться в публичном пространстве. То, что видео стало популярным, говорит о многом.
Дель Пьеро очень известный футболист и человек. Он обязан периодически появляться в публичном пространстве. То, что видео стало популярным, говорит о многом.