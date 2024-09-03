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Дель Пьеро помахал флагом на финише гонки Формулы 1

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:16
Везде успевает Алекс)) но и все таки Баджо был лучше Де Пьеро
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:58
Имя себе заработал, можно теперь и флажок помахать за деньги, а почему бы и нет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:56
Ничего удивительного...
Дель Пьеро очень известный футболист и человек. Он обязан периодически появляться в публичном пространстве. То, что видео стало популярным, говорит о многом.
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ucu9j4qc9mp3
вчера в 15:51
Алессандро респект,кумир молодости
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 15:48
Очень крутой был игрок!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:48
Ну и флаг ему в руки...)))
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