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Хуммельс стал игроком «Ромы»

вчера, 21:24

«Рома» объявила о переходе центрального защитника Матса Хуммельса на правах свободного агента.

В новой команде игрок будет выступать под 15-м номером.

Летом немецкий футболист покинул дортмундскую «Боруссию».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:34
Отличное усиление. Да возраст, но главное - опыт.
А у него он есть. Можем замахнуться на ЛЕ.
Сейчас там не так уж и сложно будет
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:30
Вот и ещё состоялся один долго обсуждаемый переход...)
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