Хуммельс стал игроком «Ромы»

«Рома» объявила о переходе центрального защитника Матса Хуммельса на правах свободного агента.
В новой команде игрок будет выступать под 15-м номером.
Летом немецкий футболист покинул дортмундскую «Боруссию».
«Рома» объявила о переходе центрального защитника Матса Хуммельса на правах свободного агента.
В новой команде игрок будет выступать под 15-м номером.
Летом немецкий футболист покинул дортмундскую «Боруссию».
А у него он есть. Можем замахнуться на ЛЕ.
Сейчас там не так уж и сложно будет
А у него он есть. Можем замахнуться на ЛЕ.
Сейчас там не так уж и сложно будет