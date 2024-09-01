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ПСЖ обыграл «Лилль» в 3-м туре Лиги 1

вчера, 23:45
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль1 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ обыграл «Лилль» в выездном матче 3-го тура Лиги 1. Итоговый счёт — 1:3.

За парижскую команду отличились Витинья (33), Брэдли Баркола (36) и Рандаль Коло Муани (90+2).

За команду гостей забил Эдон Жергова (78).

По итогам матча ПСЖ идёт на 1-м месте, а «Лилль» — на 6-м.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:23
ух ты, успешно !
Alex_67
Alex_67 ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 04:18
Скоро начнётся и Лига чемпионов.
vmwyn2zgf2ma
vmwyn2zgf2ma
сегодня в 03:08
Жаль, что на этот раз бабло не победило добро
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:01, ред.
"ожидания от команды приземлённые..."

Офигенный плюс, - Париж неиствовувает! )
Fantazista_555
Fantazista_555
сегодня в 00:17
Не часто ПСЖ так уверенно начинал сезон.
sihafazatron
sihafazatron ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:12
Такими темпами он за весь сезон ни одного не пропустит!
Ironigor
Ironigor ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:12
Дело тут не в Мбаппе, а в тренерском штабе ПСЖ.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:10
ПСЖ разошёлся...
Уход Мбаппе положительно повлиял на игру команды. Скорее всего и в раздевалке станет свободнее.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:08
Сафонов пока не пропускает
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:55
ПСЖ пока что уверенно играют, молодцы, но настоящая проверка начнется для них в Лиге Чемпионов.
allemz
allemz
вчера в 23:54
От ухода Мбаппе одни плюсы: результаты не изменились, миллиарды сэкономлены, нервы сохранены, ожидания от команды приземлённые
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:52
Пока без черепахи дела идут хорошо, посмотрим что в лч покажут))
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