ПСЖ обыграл «Лилль» в 3-м туре Лиги 1

ПСЖ обыграл «Лилль» в выездном матче 3-го тура Лиги 1. Итоговый счёт — 1:3.
За парижскую команду отличились Витинья (33), Брэдли Баркола (36) и Рандаль Коло Муани (90+2).
За команду гостей забил Эдон Жергова (78).
По итогам матча ПСЖ идёт на 1-м месте, а «Лилль» — на 6-м.
Офигенный плюс, - Париж неиствовувает! )
Офигенный плюс, - Париж неиствовувает! )
Уход Мбаппе положительно повлиял на игру команды. Скорее всего и в раздевалке станет свободнее.
Уход Мбаппе положительно повлиял на игру команды. Скорее всего и в раздевалке станет свободнее.