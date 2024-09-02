Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом»

«Реал» обыграл «Бетис» (2:0) в матче 4-го тура Ла Лиги.
Первый гол в игре на 67-й минуте забил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 75-й минуте Мбаппе оформил дубль, рализовав пенальти.
«Реал» идёт на 2-м месте (8 очков), «Бетис» занимает 17-е место (2 очка).
Вини конечно клоун и дуралей ещё тот, но именно он измотал защиту Бетиса своими проходами и без его предголевого паса на Вальверде вряд ли что путевого вышло...Вклад бразильца в победу бланкос огромен.
Был пеналь на Вини или нет, будем разбираться, канеш., но нырять, имитируя контакт, тоже надо уметь. Наши вон падают на газон, как мешок с дустом..., да так, что даже великий классик Станиславский воскликнул бы: "Не верю!"
Вини конечно клоун и дуралей ещё тот, но именно он измотал защиту Бетиса своими проходами и без его предголевого паса на Вальверде вряд ли что путевого вышло...Вклад бразильца в победу бланкос огромен.
Был пеналь на Вини или нет, будем разбираться, канеш., но нырять, имитируя контакт, тоже надо уметь. Наши вон падают на газон, как мешок с дустом..., да так, что даже великий классик Станиславский воскликнул бы: "Не верю!"