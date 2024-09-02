Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом»

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сегодня, 00:28

«Реал» обыграл «Бетис» (2:0) в матче 4-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 67-й минуте забил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 75-й минуте Мбаппе оформил дубль, рализовав пенальти.

«Реал» идёт на 2-м месте (8 очков), «Бетис» занимает 17-е место (2 очка).