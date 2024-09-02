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Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом»

сегодня, 00:28
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

«Реал» обыграл «Бетис» (2:0) в матче 4-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 67-й минуте забил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 75-й минуте Мбаппе оформил дубль, рализовав пенальти.

«Реал» идёт на 2-м месте (8 очков), «Бетис» занимает 17-е место (2 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Реал»
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27 июля
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Все комментарии
Guankin
Guankin
сегодня в 04:54
Вини конечно же не сядет на лавку, как и Родриго. Кого-то из них продадут следующим летом, поэтому будут набивать ценник...
112910415
112910415
сегодня в 04:17
хм ...
так себе пенальти
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:07
С ПОБЕДОЙ РЕАЛ и всех болельщиков Галактикос !!! Мбаппе входит в команду .
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:08
Надеюсь, что этот дубль не последний...
Hamman
Hamman
сегодня в 02:07
Моё имхо конечно, но по моему команде не хватает именно Тони. Нет диспетчера который многие годы дирижировал игрой команды. Команда учится играть без Крооса. Первое время естественно будет трудно, что-то будет не получаться, но уверен что справятся.
Удачи Реалу!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:01
Пенальти Реалу дали левейший. Винисиус там нырял.
Lazy87
Lazy87 ответ Lazy87 (раскрыть)
сегодня в 01:50
Почти весь второй тайм. А что же было до этого? Реал Бетис должен в принципе рвать на классе, и как-то никак, без черепашки, может и вовсе бы не получилось
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 01:22
Здравствуйте. Скоро продлим либо выдадим VIP-статусы всем победителям конкурса.
Hamman
Hamman
сегодня в 01:16
Здравствуйте. Когда начислится VIP? Или победа в группе не даёт VIP статус?
ABir
ABir
сегодня в 01:15
Купили, так купили сливочные!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Lazy87 (раскрыть)
сегодня в 00:46
Вини сядет на лавку ? Ты матч глядел ?
Lazy87
Lazy87 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:45
Нет, нападающий на этот раз точно ЗМ не получит. Это уже слишком всё затянулось. Защитники с полузащитниками тоже претендуют, и некоторые из них давно и очень
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:41, ред.
Трудно..., ох как трудно играть в атаку против автобуса, за неимением в составе пары классных атакующих полузащитников. Вальверде на своих плечах тащил сегодня за себя и за того парня (Джуда) ... и все-таки вытянул - пас отдал просто на загляденье. Мбаппе тоже хорошо открылся и не промахнулся.

Вини конечно клоун и дуралей ещё тот, но именно он измотал защиту Бетиса своими проходами и без его предголевого паса на Вальверде вряд ли что путевого вышло...Вклад бразильца в победу бланкос огромен.

Был пеналь на Вини или нет, будем разбираться, канеш., но нырять, имитируя контакт, тоже надо уметь. Наши вон падают на газон, как мешок с дустом..., да так, что даже великий классик Станиславский воскликнул бы: "Не верю!"
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:38, ред.
С победой лучший клуб в истории футбола и всех его болельщиков!!! Кроос ушёл, теперь ещё и без Беллингэма остались. Вследствие чего, очень много брака в передачах в центре поля. Браим Диас сегодня понравился, опять же в роли джокера. У Эндрика был хороший момент. У Модрича тоже много брака. Да и понты немного пошли у Луки. И наконец-то, Килиан Мбаппе смог отличиться в матче Ла Лиги. Винисиус есть Винисиус. Про него уже много говорилось. Вальверде спасибо за такой пас. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:34
Похоже, что Мбаппе развязал свой голевой мешок. Если он хочет бороться за Золотую бутсу, то надо сильнее напрягаться. Там в АПЛ Холланд раззабивался, да и Кейн сиднем не сидит.
Lazy87
Lazy87
сегодня в 00:34
Скоро Винисиус сядет на лавку
амурец
амурец
сегодня в 00:34
Реал с победой
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:31
Нехватает Джуда в центре,команда не очень хорошо играет в нападении,несмотря на имена футболистов,как то натужно всё
Не,ну а так сегодня победили и Мбаппе забил-но они могут лучше
Fantazista_555
Fantazista_555
сегодня в 00:29
Пенальти просто позорище. Нырок с прямыми ногами. Ужас, что такое ставится в эпоху ВАР.
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