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вчера, 23:43

«Ювентус» сыграл вничью против «Ромы» в матче 3-го тура Серии А.

За 90 минут команды не смогли отметиться забитыми голами.

«Ювентус» идёт на 2-м месте (7 очков), «Рома» занимает 16-е место (2 очка).