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«Ювентус» сыграл вничью против «Ромы»

вчера, 23:43
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Ювентус» сыграл вничью против «Ромы» в матче 3-го тура Серии А.

За 90 минут команды не смогли отметиться забитыми голами.

«Ювентус» идёт на 2-м месте (7 очков), «Рома» занимает 16-е место (2 очка).

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Все комментарии
ballak144
ballak144 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:42
олегри позор футбола. А по игре, команда строится, на этот сезон какого то чуда никто не ждет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:56, ред.
А кто то не так давно поносил тут Аллегри, называя Макса Всадником без Головы facepalm.
Посмотрел я на игру Ювентуса в 1-м тайме - тихий ужас. Вообще игра Турина подобна холостой канонаде... Тупо ни движения, ни паса, ни открываний - какой то футбольный колхоз.
Про Рому ничего писать не буду - про неё, думаю, и поклонники Росси тоже писать не будут. )))

P.S. По ходу в СериАле только миланским тимам Скудетто светит.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:34
Все матчи не выиграешь)
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 00:11
удары по воротам красноречивее всего Юве 3 удара 1 в створ, Рома 6 ударов 1 в створ. Это уровень двух автобусов.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:04
Серия А самая непредсказуемая - что ни тур, то сюрприз...
djaich
djaich
вчера в 23:51
Ощущение, что Мотта перегрузил состав теорией и команда принялась разучивать неведомые ей новые концепции тренера не на тренировке, а прямо во время матча. Особенно позабавило бесконечное катание мяча защитой прямо в первом тайме, "чтобы начинать атаку по науке, а не абы как", но похоже, что игроки до понимания передовых идей, заданных им непосредственно перед матчем, ещё не доросли. При ином раскладе можно было бы подумать и на договорной матч, так как заряженность на борьбу не проявлял никто, исключая Влаховича, в составе Ювентуса. Но Рома скорее всего была ещё хуже.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:50, ред.
Сдувается старая? Рановато как-то...
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