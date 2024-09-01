«Ювентус» сыграл вничью против «Ромы» в матче 3-го тура Серии А.
За 90 минут команды не смогли отметиться забитыми голами.
«Ювентус» идёт на 2-м месте (7 очков), «Рома» занимает 16-е место (2 очка).
«Ювентус» сыграл вничью против «Ромы» в матче 3-го тура Серии А.
За 90 минут команды не смогли отметиться забитыми голами.
«Ювентус» идёт на 2-м месте (7 очков), «Рома» занимает 16-е место (2 очка).
Посмотрел я на игру Ювентуса в 1-м тайме - тихий ужас. Вообще игра Турина подобна холостой канонаде... Тупо ни движения, ни паса, ни открываний - какой то футбольный колхоз.
Про Рому ничего писать не буду - про неё, думаю, и поклонники Росси тоже писать не будут. )))
P.S. По ходу в СериАле только миланским тимам Скудетто светит.
Посмотрел я на игру Ювентуса в 1-м тайме - тихий ужас. Вообще игра Турина подобна холостой канонаде... Тупо ни движения, ни паса, ни открываний - какой то футбольный колхоз.
Про Рому ничего писать не буду - про неё, думаю, и поклонники Росси тоже писать не будут. )))
P.S. По ходу в СериАле только миланским тимам Скудетто светит.