Сборная России крупно обыграла команду Вьетнама в контрольном матче

Сборная Вьетнама уступила команде России в контрольном матче (0:3).
Далер Кузяев открыл счет на 24-й минуте, Тхань Ву Ван на 61-й отличился автоголом, а на 77-й отметился Тамерлан Мусаев.
Следующим соперником сборной России станет команда Таиланда, встреча состоится 7 сентября.
Уровень футбола там конечно в разы ниже нашего, но на их стороне была масса факторов: огород на поле; жара; влажность; акклиматизация гостей и их пофигизм.
Разочаровал кипер Лёва Данг, единственная персональная интрига матча. Урождённый москвич, выпускник академий Спартака и Динамо, в предматчевом интервью клятвенно обещал сражаться за свою вторую родину как лев, но клятву не сдержал..)
У его ворот за весь матч состоялось 4 момента, в одном из которых его спасли защитники, в двух других он пустил пару откровенных бабочек, и в последнем случае просто ошибся (третий гол).
Немного удивило также, что интерес к матчу оказался минимален, зрителей набралось хорошо если на четверть мест сорокатысячника.
А болтовни-то было..)
Уровень футбола там конечно в разы ниже нашего, но на их стороне была масса факторов: огород на поле; жара; влажность; акклиматизация гостей и их пофигизм.
Разочаровал кипер Лёва Данг, единственная персональная интрига матча. Урождённый москвич, выпускник академий Спартака и Динамо, в предматчевом интервью клятвенно обещал сражаться за свою вторую родину как лев, но клятву не сдержал..)
У его ворот за весь матч состоялось 4 момента, в одном из которых его спасли защитники, в двух других он пустил пару откровенных бабочек, и в последнем случае просто ошибся (третий гол).
Немного удивило также, что интерес к матчу оказался минимален, зрителей набралось хорошо если на четверть мест сорокатысячника.
А болтовни-то было..)
А ежели серьезнее и по матчу, то, как говорится, встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Наши жилы не рвали и в созидании россыпью комбинаций и созданных моментов не блеснули. Вьетнамцы, глядя на всю эту безнадегу, в качестве жеста гостеприимства закатили один голешник себе сами.
Короче говоря сыграли, да и сыграли, болельщиков сборной России с победой. Как-то так на мой взгляд.
А ежели серьезнее и по матчу, то, как говорится, встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Наши жилы не рвали и в созидании россыпью комбинаций и созданных моментов не блеснули. Вьетнамцы, глядя на всю эту безнадегу, в качестве жеста гостеприимства закатили один голешник себе сами.
Короче говоря сыграли, да и сыграли, болельщиков сборной России с победой. Как-то так на мой взгляд.
Интересно было бы узнать, перед какими и когда они будут? Как я думаю, так это будет в неопределённом будущем и сборная России, в официальных играх, будет играть совсем другим составом. Игроки, которые будут в составе сборной играть в официальных играх, сейчас в детский сад ходят.
Интересно было бы узнать, перед какими и когда они будут? Как я думаю, так это будет в неопределённом будущем и сборная России, в официальных играх, будет играть совсем другим составом. Игроки, которые будут в составе сборной играть в официальных играх, сейчас в детский сад ходят.