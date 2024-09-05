Сборная России крупно обыграла команду Вьетнама в контрольном матче

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вчера, 17:58

Сборная Вьетнама уступила команде России в контрольном матче (0:3).

Далер Кузяев открыл счет на 24-й минуте, Тхань Ву Ван на 61-й отличился автоголом, а на 77-й отметился Тамерлан Мусаев.

Следующим соперником сборной России станет команда Таиланда, встреча состоится 7 сентября.