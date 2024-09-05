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Сборная России крупно обыграла команду Вьетнама в контрольном матче

вчера, 17:58
ВьетнамЛоготип футбольный клуб Вьетнам0 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная Вьетнама уступила команде России в контрольном матче (0:3).

Далер Кузяев открыл счет на 24-й минуте, Тхань Ву Ван на 61-й отличился автоголом, а на 77-й отметился Тамерлан Мусаев.

Следующим соперником сборной России станет команда Таиланда, встреча состоится 7 сентября.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:13
Юра , тебе для общего развития. Слово "опус" в кавычках, как у тебя там, в разговорной речи (деловой) означает бред, чушь, выдумка.. Так что не надо выкручиваться. я не в обиде. Мне по жизни часто приходилось вести дискуссии и с даже более упертыми оппонентами. Я привык. Так что давай договоримся. Мои ответы для тебя будут "музыкальными произведениями", а твои ответы в моем понимании "опус", т.е. чушь. Я согласен.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:02
Давайте, не будем углубляться в дебри терминологии. Вы прекрасно поняли мой посыл, а именно, ЧТО я имел ввиду, когда два ваших комментария назвал опусами. И что двойного смысла, подтекстов и экивоков в них нет и не может быть. Просто номерА ваших комментариев и ВСЁ !
Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате. особенно когда её там нет. Успокойтесь - это единственная к вам просьба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:48
Терминология должна соответствовать тематике дискуссии. Использовать, например ,термин из гинекологии в дискуссии о футболе, даже с тобой, я никогда себе не позволю. И потом есть технология использования двойного и тройного толкования смысла терминов из различных сфер деятельности человека, применительно к иной сфере. Это достаточно тонкая и специфическая сфера. Я с удовольствием на эту тему побеседую, но на иной площадке. Наконец. одна, видимо неведомая тебе тонкость. Любой термин, взятый в кавычки, может иметь совершенно иное толкование, порой становясь антонимом. Например в разговорном языке в США это "мальчик".
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:45
Уровень России это ветьман
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:45
Опус - это не оскорбление. Это музыкальный термин, а именно: порядок создания композитором сочинений.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:42
юра, я не жалуюсь на свой словарный запас и в следующий раз найду более хлесткое определение для твоих ответов по сравнению со словом "опус". Но все будет в рамках цивилизованной дискуссии. психология общения - очень интересная сфера знаний!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:38
Где ты видел прессинг "нападающего Вьетнама"? В штрафной никого не было. Кузяев был в 10 метрах от штрафной и потом подбежал и успокоил вратаря за такой ляп. Мяч катился на вратаря. Никого не было. Останови, помотри кому отдать. Ляп жуткий.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:34, ред.
Ещё раз перечитал ваши два опуса и для "надёжности" пересмотрел этот эпизод. Вы не правы. Вратарь находился под давлением нашего игрока, и первому некогда было останавливать мяч, а тем более обрабатывать его.
" Выбрать, куда отдать пас; спокойно отдать ". Ваши слова ? По-моему, я очень внимательно к ним отнесся и ответил по существу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:11
Юра, просьба к тебе. Будь внимателен. именно о необходимости остановки и обработки мяча я и написал. К сожалению ты невнимательно читаешь. Жаль.
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:10, ред.
Не согласен. Во-первых вратарь был под прессингом нападающего Вьетнама и нужно было мяч отбивать. Во-вторых, чтобы мяч отбить, необходимо сместиться в сторону для на несения удара по мячу. Чтобы вратарь стоял и ждал, когда мяч прикатится к нему и упрётся ему в ноги, такого я за свою долгую, активную жизнь ни разу не видел и даже не представляю, как бы это выглядело.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:08
Просто в Европе лучше подготовка всех и вратарей тоже в игре ногами. А у них любительский уровень. И потом надо смотреть по ситуации. Я же написал. Никого из соперников не было, никакой опасности не было. Необходимости отбивать мяч не было. Значит надо остановить, выбрать куда пас отдавать и спокойно отдать. А он с перепугу решил ударить по катящемуся навстречу мячу. Элементарно грубая ошибка.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:03, ред.
Ох, эти российские спортшколы, чему в них только не учат вратарей. А как же тогда быть со школами за рубежом. Сплошь и рядом в матчах даже суперклубов видишь, как игроки отдают мяч в сторону ворот, а кипер, паразит, разбегается и либо спокойно обрабатывает мяч, либо, не стоя на линии его движения, сразу же выбивает мяч в поле. Может, прав ваш оппонент, говоря, что дело не в ошибке вратаря, а в неровности его поверхности ? Никакого вратарского ляпа, как утверждаете вы. Ляпсус, причём очень редкий в футболе.
sihafazatron
sihafazatron ответ gorets004 (раскрыть)
вчера в 19:21
Уровень Азии можно проверить по Японии, Корее, но не по Вьетнаму))
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 19:21
Эх, великий Вьетнам, не во всем же быть великим народу победителю нацизма, сохранившему власть победителей.
gorets004
gorets004
вчера в 19:19
неужели азиатский футбол на таком низком уровне?
sihafazatron
sihafazatron ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 19:17, ред.
Все уже тут!!))
Смотри что происходит!!))
Этот матч войдёт в историю!!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:02
С кем играли, с Испанией? Отличный результат!
lotsman
lotsman
вчера в 18:57
".......для России — подтверждением своей силы и готовности перед официальными матчами..........."
Интересно было бы узнать, перед какими и когда они будут? Как я думаю, так это будет в неопределённом будущем и сборная России, в официальных играх, будет играть совсем другим составом. Игроки, которые будут в составе сборной играть в официальных играх, сейчас в детский сад ходят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:42
Вина вратаря 100%. Еще в спортшколах учат вратарей, что в таких ситуациях нужно стоять на линии мяча, а не сбоку от этой линии. Тогда никакая кочка не помешает. А поскольку соперников рядом не было, вратарь мог и должен был остановить мяч, и только потом отдавать пас. А не бить по катящемуся мячу. Вратарский ляп 100%
Вещий
Вещий
вчера в 18:41
Ожидал более яркого и интересного футбола в исполнении нашей сборной...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:40
Хоть так и хорошо без травм
Сп62
Сп62 ответ баск (раскрыть)
вчера в 18:36
Вины Лёвы во втором голе нет. Виновато поле. Точно такой же гол пропустил из-за неровности поля Ван дер Сар. Конкретно в каком матче не помню. Может кто-нибудь подскажет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:33
Соперник всё-таки слабый, хотя и пытался огрызаться...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ За адекватность (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:29
Добрый вечер.

Отредактировали Ваш комментарий.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 18:25
Да мы так скоро на первое место выйдем в рейтинге фифа! Ай да Карпин, ай да молодец!
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 18:24
Феерично
Сп62
Сп62
вчера в 18:21
Это даже не контрольный матч, а просто тренеровочный. Ребята размялись в непревычных условиях. Один из результатов - отсутствие травм.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:21
" Один-Ноль Кандидову!!!
Два-Ноль Кандидову!!!
Три-Ноль Кандидову!!!" (с)


Для тех, кто помнит. )))
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:20, ред.
Не ведаю причин, но приезд наших "звезд мирового футбола и кудесников мяча" не вдохновил и не воодушевил вьетнамских болельщиков лицезреть их игру вживую на стадионе в матче против своей сборной и стадион был по сути пустой. Хотя в СМИ была инфа, что "билеты на товарищеский матч сборной России против Вьетнама в Ханое за сутки до матча уже начали появляться у перекупщиков". Перекупщики оказались теми еще бизнесменами.

А ежели серьезнее и по матчу, то, как говорится, встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Наши жилы не рвали и в созидании россыпью комбинаций и созданных моментов не блеснули. Вьетнамцы, глядя на всю эту безнадегу, в качестве жеста гостеприимства закатили один голешник себе сами.

Короче говоря сыграли, да и сыграли, болельщиков сборной России с победой. Как-то так на мой взгляд.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 18:20
А выход Президента страны и рукопожатие с игроками своей команды и перед игрой и после - разве это не высший класс.!
Гость
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