Сборная Португалии переиграла команду Хорватии в матче Лиги наций

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вчера, 23:45

Сборная Португалии обыграла команду Хорватии в 1-м туре группового этапа Лиги наций (2:1).

Диогу Далот вывел хозяев поля вперед на 7-й минуте. Криштиану Роналду удвоил преимущество команды на 34-й. На 41-й Далот забил в свои ворота.

После этой игры Португалия идет на 2-м месте в квартете (3 балла), Хорватия замыкает таблицу (0 очков).

В другой встрече группы 1 Лиги А Польша переиграла Шотландию.