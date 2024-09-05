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Сборная Португалии переиграла команду Хорватии в матче Лиги наций

вчера, 23:45
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Сборная Португалии обыграла команду Хорватии в 1-м туре группового этапа Лиги наций (2:1).

Диогу Далот вывел хозяев поля вперед на 7-й минуте. Криштиану Роналду удвоил преимущество команды на 34-й. На 41-й Далот забил в свои ворота.

После этой игры Португалия идет на 2-м месте в квартете (3 балла), Хорватия замыкает таблицу (0 очков).

В другой встрече группы 1 Лиги А Польша переиграла Шотландию.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:03
Весёлая игра.
Чувствовалось отсутствие давления за результат и поэтому многое получалось в созидании. Отсюда очень хорошие взаимодействия в атаке у португальцев. Бруно выдал конфету на Далота. Очень красивая передача. Леао на удивление обыгрывался с партнёрами и не жадничал, как всегда. Семеду зряче навесил и Рон, как в старые времена, шикарно завершил...

Хорваты тоже приятно удивили в последние 15-20 минут: шашечные взвинтили темп и хорошо организовывали позиционку в атаке.

Приятный матч по части отношений между футболистами: при травмах и падениях оппонента, соперники с обоих сторон выбивали мячик в аут - по мужски себя вели.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:52
У Далота дубль, поздравляю...
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