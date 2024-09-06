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Севикян пополнил состав «Локомотива» на правах аренды

вчера, 22:22

Полузащитник Эдгар Севикян на правах аренды перешёл из «Ференцвароша» в «Локомотив».

Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и предусматривает опцию выкупа.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:54
Ну, вот и закончилисьего, севикяновские мечтания - "уеду в Европу - буду королём, как Мхитарян"
Севикяном ты был, Севикяном и останешься!
Хорошо, если ещё пригодишься Локомотиву.
Жаль, конечно, что Юрана из Пари НН "ушли": он-то смог бы из него сделать человека.
Но что случилось, то случилось...
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:31
Это Галактионов его из Пари НН хотел прибрать ещё ...
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:21
Все-таки взяли этого иностранного армянина.
Ну что же, теперь посмотрим какой он в деле будет. Я просто уверен, что в наших низших лигах есть ребята, которые гораздо более талантливые, чем Севикян.
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