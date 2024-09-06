Севикян пополнил состав «Локомотива» на правах аренды

Полузащитник Эдгар Севикян на правах аренды перешёл из «Ференцвароша» в «Локомотив».
Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и предусматривает опцию выкупа.
Полузащитник Эдгар Севикян на правах аренды перешёл из «Ференцвароша» в «Локомотив».
Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и предусматривает опцию выкупа.
Севикяном ты был, Севикяном и останешься!
Хорошо, если ещё пригодишься Локомотиву.
Жаль, конечно, что Юрана из Пари НН "ушли": он-то смог бы из него сделать человека.
Но что случилось, то случилось...
Севикяном ты был, Севикяном и останешься!
Хорошо, если ещё пригодишься Локомотиву.
Жаль, конечно, что Юрана из Пари НН "ушли": он-то смог бы из него сделать человека.
Но что случилось, то случилось...
Ну что же, теперь посмотрим какой он в деле будет. Я просто уверен, что в наших низших лигах есть ребята, которые гораздо более талантливые, чем Севикян.
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Ну что же, теперь посмотрим какой он в деле будет. Я просто уверен, что в наших низших лигах есть ребята, которые гораздо более талантливые, чем Севикян.
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