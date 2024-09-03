Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Оренбург» планирует взять в аренду полузащитника ЦСКА

вчера, 13:18

Полузащитник Виктор Мендес имеет шансы перейти на правах аренды из ЦСКА в «Оренбург».

Сообщается, что «Оренбург» готов взять игрока на год, либо оформить полноценный трансфер.

Футболист зарабатывает около 900 тысяч евро в год, но оренбуржцы не готовы платить более 500 тысяч.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноРоберт Ренан перешёл в «Аль-Шабаб»
Вчера, 01:11
Слухи«Локомотив» возьмёт в аренду Севикяна
02 сентября
Официально«Химки» объявили о переходе Луны
31 августа
Официально«Факел» арендовал нападающего «Урала»
29 августа
Сутормин мог перейти в «Ростов» ещё прошлой зимой
19 августа
Сутормин высказался о переходе в «Ростов»
16 августа
Сортировать
Все комментарии
nbbv6xcbqsqr
nbbv6xcbqsqr
вчера в 15:04
Пусть поиграет может ещё повысит своё мастерство?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 14:33
Это не так. Есть контракт и ЦСКА обязан ему платить 900, если он уходит в аренду в Оренбург за 500, то это значит 400 ему будет доплачивать ЦСКА. Такой порядок.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:05
Мендес - интересное подписание, если он присоединится к Оренбургу, это добавит качества в середину поля. Надеюсь, что он сможет адаптироваться и сразу же внести вклад в игру команды.

Аренда чилийца может стать полезной как для него самого, так и для клуба. Важно, чтобы он получал достаточно времени на поле, чтобы развиваться и вернуться в ЦСКА с новыми силами и опытом. Оренбург же получит усиление, которое может помочь в борьбе за высокие места в таблице.
Вещий
Вещий
вчера в 14:04
Если захочет играть а не сидеть, то согласится на такую зарплату.
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:02
Скорее всего играть будет там больше
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:58
Хоть у парня будет игровая практика .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 