«Оренбург» планирует взять в аренду полузащитника ЦСКА

Полузащитник Виктор Мендес имеет шансы перейти на правах аренды из ЦСКА в «Оренбург».
Сообщается, что «Оренбург» готов взять игрока на год, либо оформить полноценный трансфер.
Футболист зарабатывает около 900 тысяч евро в год, но оренбуржцы не готовы платить более 500 тысяч.
Аренда чилийца может стать полезной как для него самого, так и для клуба. Важно, чтобы он получал достаточно времени на поле, чтобы развиваться и вернуться в ЦСКА с новыми силами и опытом. Оренбург же получит усиление, которое может помочь в борьбе за высокие места в таблице.
Аренда чилийца может стать полезной как для него самого, так и для клуба. Важно, чтобы он получал достаточно времени на поле, чтобы развиваться и вернуться в ЦСКА с новыми силами и опытом. Оренбург же получит усиление, которое может помочь в борьбе за высокие места в таблице.