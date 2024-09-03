«Оренбург» планирует взять в аренду полузащитника ЦСКА

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вчера, 13:18

Полузащитник имеет шансы перейти на правах аренды из ЦСКА в «Оренбург».

Сообщается, что «Оренбург» готов взять игрока на год, либо оформить полноценный трансфер.

Футболист зарабатывает около 900 тысяч евро в год, но оренбуржцы не готовы платить более 500 тысяч.