Глушаков: «Наберите в „Спартак“, скажите, что готов там закончить карьеру»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, в каком клубе он хотел бы завершить карьеру.
Вы хотите, чтобы я уже закончил (смеется)? Не знаю, посмотрим, где я окажусь. Сейчас я в «Химках» – кто знает, как жизнь повернется.
«Спартак»? Наберите в «Спартак», скажите, что я готов там закончить карьеру.
Просто, Денис, ты стал слишком часто засорять эфир. Зачем ты продолжаешь провоцировать болельщиков Спартака. Неужели так нравится, когда тебя оскорбляют. Перешёл в Химки , ну и сиди там тихо. Пытайся играть в футбол, если выпускают на поле. А лучше заканчивай с футболом... В Химках.
Просто, Денис, ты стал слишком часто засорять эфир. Зачем ты продолжаешь провоцировать болельщиков Спартака. Неужели так нравится, когда тебя оскорбляют. Перешёл в Химки , ну и сиди там тихо. Пытайся играть в футбол, если выпускают на поле. А лучше заканчивай с футболом... В Химках.