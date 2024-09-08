Глушаков: «Наберите в „Спартак“, скажите, что готов там закончить карьеру»

Полузащитник «Химок» ответил на вопрос, в каком клубе он хотел бы завершить карьеру.

Вы хотите, чтобы я уже закончил (смеется)? Не знаю, посмотрим, где я окажусь. Сейчас я в «Химках» – кто знает, как жизнь повернется.

«Спартак»? Наберите в «Спартак», скажите, что я готов там закончить карьеру.