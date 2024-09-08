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Глушаков: «Наберите в „Спартак“, скажите, что готов там закончить карьеру»

вчера, 17:25

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, в каком клубе он хотел бы завершить карьеру.

Вы хотите, чтобы я уже закончил (смеется)? Не знаю, посмотрим, где я окажусь. Сейчас я в «Химках» – кто знает, как жизнь повернется.

«Спартак»? Наберите в «Спартак», скажите, что я готов там закончить карьеру.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:55
Время покажет - где у Дениса " финиш "...
648re5jd36yw
648re5jd36yw
вчера в 20:00
В пердиве и закончит.
ABir
ABir
вчера в 19:54
Скорее всего в Химках закончит Денис свою карьеру, но тоже надо стараться.
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 18:17, ред.
при всем при этом думаю эти слова выдрали из контекста и сфабриковали этот сюжет)я давно говорил что за такие статьи,нужно применять статью о мошенничестве,плюс оскорбление достоинства глушакова это еще моральный ущерб) я не думаю что глушаков говорил что то в этом контексте
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:58
Да какое нам дело до тебя...
Просто, Денис, ты стал слишком часто засорять эфир. Зачем ты продолжаешь провоцировать болельщиков Спартака. Неужели так нравится, когда тебя оскорбляют. Перешёл в Химки , ну и сиди там тихо. Пытайся играть в футбол, если выпускают на поле. А лучше заканчивай с футболом... В Химках.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:44
Нужен ли ты Спартаку?...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:39
Але Сандуны! Заканчиваю в Химках скоро!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:38, ред.
Наверно каждое второе интервью от наших ногомячистов больше похоже на клоунаду какую-то....
То тренеры Месси с Роналду зовут в команду, то ещё какую-то ересь выдумывают..
ProKop92
ProKop92
вчера в 17:30
- А какой номер?
- 03.
- Спасибо!
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