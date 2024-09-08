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Отец Тюкавина рассказал о критике игры сына

вчера, 23:07

Отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина рассказал об обсуждении игры сына дома:

Если я вижу, что он сыграл плохо, то я ему всегда об этом говорю. Я не буду ему петь дифирамбы и говорить о том, какой он у меня красивый и хороший, если он не справился с задачей.

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07 сентября
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:07
Можно и на курсы повышения квалификации сгонять...в Сьон или Паок....
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 05:11
есть еще один момент с детьми) возможно тюкавин увидел одно, а тренер его сына другое и ребенок получил два разных совета от отца и от тренера и не знает кого слушать, с одной стороны тренер сказал и надо исполнять,а с другой стороны отец говорит немного другое, а он для сына больший авторитет,поэтому влезать отцу в тренировочный и и игровой цикл нельзя. я это говорю потому что сталкивался с такой ситуацией,когда мальчишкой играл)
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 05:05
я конечно не психолог, но мне кажется что тут нужно искать что то среднее) где поругать,а где то и поддержать,даже если игра не получилась) с детьми тяжело и если переборщить с критикой,он вообще может забить на футбол и просто начать играть в плэйстэйшен) там проще,всегда можно переиграть матч и никто не ругает)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:48, ред.
В этом сезоне Тюкавин пока не показывает ту игру, которую ждут от него болельщики и хоть Карпин включил его в состав нашей сборной на товарищеский турнир во Вьетнаме это скорее аванс на будущее, а доверяет сегодня больше другму молодому нападающему из ЦСКА Мусаеву, который и чемпионате забил больше на три гола и в в Ханое не подкачал. Если Константин не сделает правильные выводы, то его может постигнуть участь Агалорова, который после блестящего сезона за Уфу два года назад, как-то потух в Ахмате, а теперь пытается перезапустить карьеру в Махачкале.
Болейте за своих, а не против чужих!
jr884uxqq9kt
jr884uxqq9kt
вчера в 23:28
Он сам взрослый и может понимать когда игра не идёт!
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:16
Какой хороший отец...
Смотри, чтобы сына не сгубили деньги. Особо его надо оберегать от звуков медных труб - молодые люди слишком падки на похвалы и лесть. Пока Константин молодой пусть думает только о футболе. Твоя роль в этом очень важна.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:13
Правильно,ругать его надо,чтобы лучше играл.
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