Отец Тюкавина рассказал о критике игры сына

Отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина рассказал об обсуждении игры сына дома:
Если я вижу, что он сыграл плохо, то я ему всегда об этом говорю. Я не буду ему петь дифирамбы и говорить о том, какой он у меня красивый и хороший, если он не справился с задачей.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Смотри, чтобы сына не сгубили деньги. Особо его надо оберегать от звуков медных труб - молодые люди слишком падки на похвалы и лесть. Пока Константин молодой пусть думает только о футболе. Твоя роль в этом очень важна.
Смотри, чтобы сына не сгубили деньги. Особо его надо оберегать от звуков медных труб - молодые люди слишком падки на похвалы и лесть. Пока Константин молодой пусть думает только о футболе. Твоя роль в этом очень важна.