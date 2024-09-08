Отец Тюкавина рассказал о критике игры сына

Отец нападающего «Динамо» рассказал об обсуждении игры сына дома:

Если я вижу, что он сыграл плохо, то я ему всегда об этом говорю. Я не буду ему петь дифирамбы и говорить о том, какой он у меня красивый и хороший, если он не справился с задачей.