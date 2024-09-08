Семак оценил дебют Соболева в «Зените»

Главный тренер «Зенита» высказался о дебюте нападающего в матче против «Кайрата».

Хорошо. В первые 20 минут ему было тяжеловато, долго входил в игру, сказывается отсутствие игровой практики, но вообще смотрелся хорошо и полезно.