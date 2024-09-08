Семак оценил дебют Соболева в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дебюте нападающего Александра Соболева в матче против «Кайрата».
Хорошо. В первые 20 минут ему было тяжеловато, долго входил в игру, сказывается отсутствие игровой практики, но вообще смотрелся хорошо и полезно.
Бабло и "титулы"!
Бабла-то всяко больше, чем в Спартаке будет рубить.
А "титулы"...
Никто, ведь, не требует от "обладателя титула", в данном случае "чемпион России ---- года", БЫТЬ В ПОЛЕ, верно???
Достаточно быть в СПИСОЧНОМ СОСТАВЕ КОМАНДЫ.
Даже НЕ в запасе!
Ему "медальку золотую" захотелось.
"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось... " (с)
Бабло и "титулы"!
Бабла-то всяко больше, чем в Спартаке будет рубить.
А "титулы"...
Никто, ведь, не требует от "обладателя титула", в данном случае "чемпион России ---- года", БЫТЬ В ПОЛЕ, верно???
Достаточно быть в СПИСОЧНОМ СОСТАВЕ КОМАНДЫ.
Даже НЕ в запасе!
Ему "медальку золотую" захотелось.
"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось... " (с)