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Семак оценил дебют Соболева в «Зените»

вчера, 19:46
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)3 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дебюте нападающего Александра Соболева в матче против «Кайрата».

Хорошо. В первые 20 минут ему было тяжеловато, долго входил в игру, сказывается отсутствие игровой практики, но вообще смотрелся хорошо и полезно.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 22:05
Слишком долго входил в игру. Пока он станет играть с первой секунды, чемпионат закончится.)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:11
Как можно оценивать игру футболиста в ничего не значащем товарищеском матче, в котором ребята играют спустя рукава, не обращая внимания на результат ?
Сыграет в чемпионате, тогда и поговорим о "способностях" Соболева.
derrik2000
derrik2000 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 20:54
Как это "ЗАЧЕМ"???
Бабло и "титулы"!
Бабла-то всяко больше, чем в Спартаке будет рубить.
А "титулы"...
Никто, ведь, не требует от "обладателя титула", в данном случае "чемпион России ---- года", БЫТЬ В ПОЛЕ, верно???
Достаточно быть в СПИСОЧНОМ СОСТАВЕ КОМАНДЫ.
Даже НЕ в запасе!
Ему "медальку золотую" захотелось.
"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось... " (с)
drug01
drug01
вчера в 20:41
Должен себя проявить иначе зачем туда рвался
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:15
Неплохо...для столь большого перерыва....
С ЦСКА надо ему потолкаться минут 20-30 дать....если Лусиано раньше счёт обеспечит то можно и побольше....
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:14
Побегал за Питер???
Ну и ладненько.
Спартачам-то сейчас что до дельфина?
Это теперь ИХ головная боль.
Тоже мне - звЯзда отечественного футбола...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:13
Ну если тренеру понравилась его игра,то может и закрепиться.
ProKop92
ProKop92
вчера в 19:53
Фекалия дельфина
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:51
Все рады за дельфина))
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:50
Тренер просто сказал стандартные слова. Хорошо хоть говорить Семак умеет, а то бывают тренеры с трудом произносящие подобные речи.
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