Мостовой оценил работу Станковича в «Спартаке»

Экс-футболист «Спартака» высказался о работе в клубе:

Как мне работа Станковича? Всё нравится. Вижу только подтверждение моих слов после первого тура и поражения от «Оренбурга». Я сказал, что Станкович разберётся, посмотрит состав, отберёт игроков основы. Ясно, что сейчас был матч с «Рубином», в котором, можно сказать, был ничейный результат. Пенальти все признали, что неправильный — поставил Карасёв. Но я в моменте сказал: такой пенальти ставить нельзя. И всегда есть ответы: в других матчах тоже ставили такие пенальти. Своё мнение по поводу судей я сказал. Проблема в том, что 95 процентов из них не играли в футбол, поэтому такое будет всегда.