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Мостовой оценил работу Станковича в «Спартаке»

вчера, 01:23

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе Деяна Станковича в клубе:

Как мне работа Станковича? Всё нравится. Вижу только подтверждение моих слов после первого тура и поражения от «Оренбурга». Я сказал, что Станкович разберётся, посмотрит состав, отберёт игроков основы. Ясно, что сейчас был матч с «Рубином», в котором, можно сказать, был ничейный результат. Пенальти все признали, что неправильный — поставил Карасёв. Но я в моменте сказал: такой пенальти ставить нельзя. И всегда есть ответы: в других матчах тоже ставили такие пенальти. Своё мнение по поводу судей я сказал. Проблема в том, что 95 процентов из них не играли в футбол, поэтому такое будет всегда.

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cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:29
Доброго времени суток! Я давно заметил, что на Соккере считают "хорошим" тоном ХОРОМ критиковать, а подчас и ругать футболистов. Пример? Пожалуйста! соккерчане считали "хорошим" тоном после каждого матча критиковать И.Облякова. А Обляков сейчас один из основных игроков сборной. После ЧМ считалось "хорошим" тоном проехаться по Э.Мартинесу даже несмотря на то, что именно он выиграл ЧМ. Так же для соккерчан не сказать критического слова о Мостовом считается плохим тоном. Что значит Мостовой за вечер выдал? Он что, САМ ходит за журналистами и уговаривает их с ним поговорить? Или это журналисты за ним ходят и интересуются ЕГО МНЕНИЕМ? Ведь вы согласитесь, что журналисты его просят высказаться, а затем публикуют его высказывания. А это значит, что для них его мнение значимо. И только на Соккере сидят футбольные гуру, которые лучше Мостового понимают в футболе и им не интересно его мнение. И почему вы подчёркиваете, что это экспертное мнение? Отнеситесь к нему как к мнению человека, который САМ неплохо, в отличии от его критиков, поиграл в футбол и как футбольный человек имеет своё собственное мнение на футбол. А на Соккере получается всё вверх ногами.Люди, в лучшем случае поигравшие в футбол во дворе, имеют своё мнение о футболе, а человек, который профессионально и не плохо играл в футбол своего мнения иметь не должен. Кстати, вы сами за какой профессиональный клуб играли, а может и сейчас играете?
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:30
Позвольте с Вами не во всем согласиться!
1)У Валеры с Шуриком разница всего полгода и Валера в принципе не признает авторитетов! Не стал бы он учиться у царька!
2) соглашусь! можно постараться с выбором соперников посильнее!Хотя с теми же партнерами по БРИКС могут помешать политические моменты!
3)Со Шнякиным вроде бы прав , но мог бы и про всю студию сказать как они вылизывают не только Валере и газпрому
4)5) согласен , хотя Соболя считаю правильно спихнули!Но нужен второй более мобильный нежели нап из Бетиса вроде!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:48, ред.
Давай без лирики и по сути Джек.
Берём твои же выдержки из высказываний Моста.
Итак...
1. Мостовой сказал , что до прихода Карпина он уже был чемпионом. Это правда ? Если да, тогда в чём суть твоего упрёка? У Мостового тогда не только Карпин учился, но и вся молодёжка КБ.
2. Мостовой говорит о хреновых спарринг-партнерах сборной...Что тут не так ? Нахрена нам Вьетнам/Тайланд, когда есть партнёр по БРИКС - Бразилия и ЮАР ?! Да и идея спарринга со 2-м, 3-м составом чем на безрыбье плоха? Один хрен сидят нихрена не делают, так играли бы меж собой хоть каждый месяц; толку б больше было, нежели нульцевых белорусов по полю гонять!
3. Про Шнякина так и вовсе в точку. Лижет *опу Карпину в прямом смысле слова!
4. Про Спартак. Разве не прав Царь по поводу второго напада у КБ?! Эти же болваны прос*али Соболя и ждут результата.
5. По размеру бабла и месту КБ чё, неужто опять не в тему?! Деньги в тиме есть, а мозгов у администрации - ноль.

Ну? И в чём Мост неправ?!
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:16
Играли с Сербией! Но пока как грится довольствуемся тем что есть! Играть по любому надо!
Bad Listener
Bad Listener ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:56, ред.
Ну мы с кем то там играли, с Сербией по моему, или Словакией, точно не помню, не все страны нас бойкотируют, в Азии, Южной Америке, Африке тоже есть сборные хорошего уровня, можно их пригласить поиграть. Так что найти соперников можно. А по остальному согласен что пургу несёт. Собственно удивили меня своей адекватностью только те выражения которые я и повторил в своём комментарии, остальные вполне в духе Мостового к которому я привык
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:52, ред.
Мостовой , Шалимов , Карпин и так далее это все продукты советской системы подготовки! Даже поколение Аршавина застало эту систему! По количеству уезжающих до 22-года за бугор игроков может спокойно отследить уровень нашего футбола!
После развала Союза в 90-х годах игроки хлынули за рубеж потоком! И в топ-5 рекордный показатель был в сезоне 96/97 – тогда в сезонных заявках топ-лигах российские игроки встречались 29 раз.
Вот их имена Канчельскис («Эвертон»), Харин («Челси»), Писарев, Савичев (оба – «Санкт-Паули»), Кирьяков («Карлсруэ»), Юран, Добровольский (оба – «Фортуна»), Бут («Боруссия Д»), Бесчастных («Вердер»), Никифоров, Ледяхов, Черышев (все – «Спортинг Хихон»), Онопко («Овьедо»), Карпин («Реал Сосьедад»), Бесчастных (умудрился сыграть в том сезоне еще и за «Расинг»), Шустиков, Файзулин, Ульянов (все – «Расинг»), Мостовой («Сельта»), Радченко («Райо Вальекано»), Попов («Компостела»), Радимов («Сарагоса»), Мох («Эркулес»), Симутенков («Реджана»), Колыванов, Шалимов (оба – «Болонья»), Канчельскис (из АПЛ в том сезоне переехал в «Фиорентину»), Тетрадзе («Рома»), Рычков («Ланс»). Инет помог мне вспомнить!
Ну и с годами их становилось все меньше! Сейчас Вы сами знаете кто и где!
Bad Listener
Bad Listener ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:49, ред.
Так он же аналитик типа, его действие болтовня
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 11:26, ред.
Про соперников только дурак не согласится!Но где их взять щас? Про Шнякина он сказал? Хорошо! Но что же он про газпром с Зенитом не сказал?У них не только язык стерся , но и другое место!
А вот эта фраза : Мостовой о Карпине: «Проблем с ним нет. Но когда он появился в «Спартаке», я уже был чемпионом СССР и одним из лучших. Тогда многие учились на игре Мостового, в том числе он»
Это вишенка на торте! Все что нужно знать про царька!
sv_1969
sv_1969 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:23
Приветствую! Конечно Шурик лучше разбирается в футболе! Но ....Вообщем Джек там все написал)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 11:17
Про то и речь...очевидности проще говорить чем действовать...
Bad Listener
Bad Listener ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:10, ред.
А я вот кстати на удивление согласен с некоторыми из этих высказываний, даже не верится что их выдал Мостовой, но раз в год и палка стреляет. Про Спартак чистая правда что денег много, но нефутбольного ещё больше, даже игроки не футболисты. Про то что сборной России будет полезнее играть со второй сборной Росссии тоже соглашусь, и что соперники нужны посильнее. Про Шнякина умолчу пожалуй.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:47
Доброе воскресное утро....
Радует ваше заступничество за Мостового....
Интересно оно обусловлено просто плохим настроением и желанием всем возразить или реальным восхищением экспертными способностями "Царя"....
Человек (в отличии от работающих Карпина,Шалимова и пр) более 20-ти лет в экспертах...мнение его конечно как человека по максимуму футбольного значимо и интересно всем....но не популизм ли иногда проскакивает.......
Вчера парень только за вечер выдал...на трёхтомник хватит :

Александр Мостовой: «Спартак» с такими деньгами должен с закрытыми глазами быть в тройке и каждый год претендовать на 1-е место. Но за 20 лет – одно чемпионство. Там много нефутбольного»

Мостовой о трансферах «Спартака»: «При Абаскале незаменимым был Дуарте – сейчас никто не знает, где он. Новые люди и по-новому метут. На этом все зарабатывают деньги»

Мостовой о «Спартаке»: «На примере «Зенита» им нужен еще форвард. Шесть чемпионств подряд – подтверждение моих слов: играют футболисты, а у нас начинают восхвалять тренера»

Мостовой о сборной: «Есть расширенный список, 40-50 человек – сделайте три команды и играйте между собой. Пользы будет больше, чем от матчей с Вьетнамом и Таиландом»

Мостовой о Карпине: «Проблем с ним нет. Но когда он появился в «Спартаке», я уже был чемпионом СССР и одним из лучших. Тогда многие учились на игре Мостового, в том числе он»

Александр Мостовой: «Никто не говорил, что игры сборной бесполезны! Я говорил, что лучше сыграть не с такими слабыми командами. Не надо искусственно создавать конфликты»

Мостовой о комментаторе «Шнякин за 90 минут 27 раз произнес «Валерий Георгиевич», ужас. Сколько можно лизать? У него язык загорелся».

...и это сотая часть "экспертизы"...т.к. это только заголовки...)))
Его бы говорильную энергию в работу запустить - мы бы всех и вся побеждали на всех уровнях....
По три раза...
happy 50
happy 50
вчера в 10:37
Мостовой был шикарным игроком ,а сейчас на комментариях деньги зарабатывает огромные . В футболе он больше нас понимает . Я на его матчах за Сельту вырос . Это было еще то шоу в его исполнении .
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:31
Так у Мостового спрашивают про ЕГО СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ, а не про ваше или моё. Поэтому он и отвечает "Я", а не "МЫ", "ОНИ".
cska1948
cska1948
вчера в 09:27
Вопрос к тем, кто постоянно критикует А.Мостового. Уж не хотите ли вы сказать, что в футболе разбираетесь лучше чем А.Мостовой?
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:24
Узнаю Сашу) В этом он весь!! Яяяяя
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:21
Короче царек в своём репертуаре!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 07:55, ред.
А кто все признал пенку не правильной? Я не признавал, уже не все
Alex_67
Alex_67
вчера в 07:45
Мостовой, когда ты сам станешь тренером и мы сможем оценивать твою работу?
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 07:31
Мостовой напоминает тех людей, что спрашивая что делать со смартфоном и компьютером просто говорит "у меня тут написано". Где написано. Что за программа. Может это вообще сайт какой-то. Может оказаться, что даже на принтере написано вообще.
У Мостового тоже - что вижу, то говорю сам себе понятные слова. О чем вообще. Что он имеет в виду? У него есть свой какой то образ мышления, который никому не понятен. "Зеленый свет. Да. А ведь я говорил. И так вот каждый раз." ЧТО ты хотел сказать вообще...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:24
Да уж, рассказал о многом, только всё ни о чём...
112910415
112910415
вчера в 06:28
Мостовой умеет не ругать трненера ?!
w8ksvc4c3bt6
w8ksvc4c3bt6
вчера в 05:57
...Проблема в том, что 95 процентов из них не играли в футбол, поэтому такое будет всегда.

А то, что 99,9% футболистов не знает правил футбола это норма?
Взять к примеру Александра Мостового, был отличный футболист, легенда Сельты, но как тренер он никто и зовут его никак и никому не нужен.
Слушаешь его как эксперта и думаешь, а это точно этот человек был тем отличным футболимтом, может его полный тёзка?
ABir
ABir
вчера в 04:45
Про работу Станковича особо ничего умного не сказал, про пенальти - тоже так себе разъяснение. Короче, очередное пустое интервью Мостового.
Scorp689
Scorp689
вчера в 03:55
Любому тренеру нужно время...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 03:52, ред.
Все интервью Мостового не про тех про кого спрашивают журналисты.....а про себя любимого....
Отсюда и 12 раз в абзаце "Я сказал"....
"Я сказал, что Станкович разберётся"
"Я сказал: такой пенальти ставить нельзя"
"Своё мнение по поводу судей я сказал"
...............
Оправдательно-саморекламный стиль повествования.....
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 02:20
У меня пока что положительные впечатления от футбола, который ставит в Спартаке Станкович. Есть в его стиле что-то такое, чего не хватало Спартаку
Гость
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