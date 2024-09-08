Мостовой оценил работу Станковича в «Спартаке»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе Деяна Станковича в клубе:
Как мне работа Станковича? Всё нравится. Вижу только подтверждение моих слов после первого тура и поражения от «Оренбурга». Я сказал, что Станкович разберётся, посмотрит состав, отберёт игроков основы. Ясно, что сейчас был матч с «Рубином», в котором, можно сказать, был ничейный результат. Пенальти все признали, что неправильный — поставил Карасёв. Но я в моменте сказал: такой пенальти ставить нельзя. И всегда есть ответы: в других матчах тоже ставили такие пенальти. Своё мнение по поводу судей я сказал. Проблема в том, что 95 процентов из них не играли в футбол, поэтому такое будет всегда.
1)У Валеры с Шуриком разница всего полгода и Валера в принципе не признает авторитетов! Не стал бы он учиться у царька!
2) соглашусь! можно постараться с выбором соперников посильнее!Хотя с теми же партнерами по БРИКС могут помешать политические моменты!
3)Со Шнякиным вроде бы прав , но мог бы и про всю студию сказать как они вылизывают не только Валере и газпрому
4)5) согласен , хотя Соболя считаю правильно спихнули!Но нужен второй более мобильный нежели нап из Бетиса вроде!
1)У Валеры с Шуриком разница всего полгода и Валера в принципе не признает авторитетов! Не стал бы он учиться у царька!
2) соглашусь! можно постараться с выбором соперников посильнее!Хотя с теми же партнерами по БРИКС могут помешать политические моменты!
3)Со Шнякиным вроде бы прав , но мог бы и про всю студию сказать как они вылизывают не только Валере и газпрому
4)5) согласен , хотя Соболя считаю правильно спихнули!Но нужен второй более мобильный нежели нап из Бетиса вроде!
Берём твои же выдержки из высказываний Моста.
Итак...
1. Мостовой сказал , что до прихода Карпина он уже был чемпионом. Это правда ? Если да, тогда в чём суть твоего упрёка? У Мостового тогда не только Карпин учился, но и вся молодёжка КБ.
2. Мостовой говорит о хреновых спарринг-партнерах сборной...Что тут не так ? Нахрена нам Вьетнам/Тайланд, когда есть партнёр по БРИКС - Бразилия и ЮАР ?! Да и идея спарринга со 2-м, 3-м составом чем на безрыбье плоха? Один хрен сидят нихрена не делают, так играли бы меж собой хоть каждый месяц; толку б больше было, нежели нульцевых белорусов по полю гонять!
3. Про Шнякина так и вовсе в точку. Лижет *опу Карпину в прямом смысле слова!
4. Про Спартак. Разве не прав Царь по поводу второго напада у КБ?! Эти же болваны прос*али Соболя и ждут результата.
5. По размеру бабла и месту КБ чё, неужто опять не в тему?! Деньги в тиме есть, а мозгов у администрации - ноль.
Ну? И в чём Мост неправ?!
Берём твои же выдержки из высказываний Моста.
Итак...
1. Мостовой сказал , что до прихода Карпина он уже был чемпионом. Это правда ? Если да, тогда в чём суть твоего упрёка? У Мостового тогда не только Карпин учился, но и вся молодёжка КБ.
2. Мостовой говорит о хреновых спарринг-партнерах сборной...Что тут не так ? Нахрена нам Вьетнам/Тайланд, когда есть партнёр по БРИКС - Бразилия и ЮАР ?! Да и идея спарринга со 2-м, 3-м составом чем на безрыбье плоха? Один хрен сидят нихрена не делают, так играли бы меж собой хоть каждый месяц; толку б больше было, нежели нульцевых белорусов по полю гонять!
3. Про Шнякина так и вовсе в точку. Лижет *опу Карпину в прямом смысле слова!
4. Про Спартак. Разве не прав Царь по поводу второго напада у КБ?! Эти же болваны прос*али Соболя и ждут результата.
5. По размеру бабла и месту КБ чё, неужто опять не в тему?! Деньги в тиме есть, а мозгов у администрации - ноль.
Ну? И в чём Мост неправ?!
После развала Союза в 90-х годах игроки хлынули за рубеж потоком! И в топ-5 рекордный показатель был в сезоне 96/97 – тогда в сезонных заявках топ-лигах российские игроки встречались 29 раз.
Вот их имена Канчельскис («Эвертон»), Харин («Челси»), Писарев, Савичев (оба – «Санкт-Паули»), Кирьяков («Карлсруэ»), Юран, Добровольский (оба – «Фортуна»), Бут («Боруссия Д»), Бесчастных («Вердер»), Никифоров, Ледяхов, Черышев (все – «Спортинг Хихон»), Онопко («Овьедо»), Карпин («Реал Сосьедад»), Бесчастных (умудрился сыграть в том сезоне еще и за «Расинг»), Шустиков, Файзулин, Ульянов (все – «Расинг»), Мостовой («Сельта»), Радченко («Райо Вальекано»), Попов («Компостела»), Радимов («Сарагоса»), Мох («Эркулес»), Симутенков («Реджана»), Колыванов, Шалимов (оба – «Болонья»), Канчельскис (из АПЛ в том сезоне переехал в «Фиорентину»), Тетрадзе («Рома»), Рычков («Ланс»). Инет помог мне вспомнить!
Ну и с годами их становилось все меньше! Сейчас Вы сами знаете кто и где!
После развала Союза в 90-х годах игроки хлынули за рубеж потоком! И в топ-5 рекордный показатель был в сезоне 96/97 – тогда в сезонных заявках топ-лигах российские игроки встречались 29 раз.
Вот их имена Канчельскис («Эвертон»), Харин («Челси»), Писарев, Савичев (оба – «Санкт-Паули»), Кирьяков («Карлсруэ»), Юран, Добровольский (оба – «Фортуна»), Бут («Боруссия Д»), Бесчастных («Вердер»), Никифоров, Ледяхов, Черышев (все – «Спортинг Хихон»), Онопко («Овьедо»), Карпин («Реал Сосьедад»), Бесчастных (умудрился сыграть в том сезоне еще и за «Расинг»), Шустиков, Файзулин, Ульянов (все – «Расинг»), Мостовой («Сельта»), Радченко («Райо Вальекано»), Попов («Компостела»), Радимов («Сарагоса»), Мох («Эркулес»), Симутенков («Реджана»), Колыванов, Шалимов (оба – «Болонья»), Канчельскис (из АПЛ в том сезоне переехал в «Фиорентину»), Тетрадзе («Рома»), Рычков («Ланс»). Инет помог мне вспомнить!
Ну и с годами их становилось все меньше! Сейчас Вы сами знаете кто и где!
А вот эта фраза : Мостовой о Карпине: «Проблем с ним нет. Но когда он появился в «Спартаке», я уже был чемпионом СССР и одним из лучших. Тогда многие учились на игре Мостового, в том числе он»
Это вишенка на торте! Все что нужно знать про царька!
А вот эта фраза : Мостовой о Карпине: «Проблем с ним нет. Но когда он появился в «Спартаке», я уже был чемпионом СССР и одним из лучших. Тогда многие учились на игре Мостового, в том числе он»
Это вишенка на торте! Все что нужно знать про царька!
Радует ваше заступничество за Мостового....
Интересно оно обусловлено просто плохим настроением и желанием всем возразить или реальным восхищением экспертными способностями "Царя"....
Человек (в отличии от работающих Карпина,Шалимова и пр) более 20-ти лет в экспертах...мнение его конечно как человека по максимуму футбольного значимо и интересно всем....но не популизм ли иногда проскакивает.......
Вчера парень только за вечер выдал...на трёхтомник хватит :
Александр Мостовой: «Спартак» с такими деньгами должен с закрытыми глазами быть в тройке и каждый год претендовать на 1-е место. Но за 20 лет – одно чемпионство. Там много нефутбольного»
Мостовой о трансферах «Спартака»: «При Абаскале незаменимым был Дуарте – сейчас никто не знает, где он. Новые люди и по-новому метут. На этом все зарабатывают деньги»
Мостовой о «Спартаке»: «На примере «Зенита» им нужен еще форвард. Шесть чемпионств подряд – подтверждение моих слов: играют футболисты, а у нас начинают восхвалять тренера»
Мостовой о сборной: «Есть расширенный список, 40-50 человек – сделайте три команды и играйте между собой. Пользы будет больше, чем от матчей с Вьетнамом и Таиландом»
Мостовой о Карпине: «Проблем с ним нет. Но когда он появился в «Спартаке», я уже был чемпионом СССР и одним из лучших. Тогда многие учились на игре Мостового, в том числе он»
Александр Мостовой: «Никто не говорил, что игры сборной бесполезны! Я говорил, что лучше сыграть не с такими слабыми командами. Не надо искусственно создавать конфликты»
Мостовой о комментаторе «Шнякин за 90 минут 27 раз произнес «Валерий Георгиевич», ужас. Сколько можно лизать? У него язык загорелся».
...и это сотая часть "экспертизы"...т.к. это только заголовки...)))
Его бы говорильную энергию в работу запустить - мы бы всех и вся побеждали на всех уровнях....
По три раза...
Радует ваше заступничество за Мостового....
Интересно оно обусловлено просто плохим настроением и желанием всем возразить или реальным восхищением экспертными способностями "Царя"....
Человек (в отличии от работающих Карпина,Шалимова и пр) более 20-ти лет в экспертах...мнение его конечно как человека по максимуму футбольного значимо и интересно всем....но не популизм ли иногда проскакивает.......
Вчера парень только за вечер выдал...на трёхтомник хватит :
Александр Мостовой: «Спартак» с такими деньгами должен с закрытыми глазами быть в тройке и каждый год претендовать на 1-е место. Но за 20 лет – одно чемпионство. Там много нефутбольного»
Мостовой о трансферах «Спартака»: «При Абаскале незаменимым был Дуарте – сейчас никто не знает, где он. Новые люди и по-новому метут. На этом все зарабатывают деньги»
Мостовой о «Спартаке»: «На примере «Зенита» им нужен еще форвард. Шесть чемпионств подряд – подтверждение моих слов: играют футболисты, а у нас начинают восхвалять тренера»
Мостовой о сборной: «Есть расширенный список, 40-50 человек – сделайте три команды и играйте между собой. Пользы будет больше, чем от матчей с Вьетнамом и Таиландом»
Мостовой о Карпине: «Проблем с ним нет. Но когда он появился в «Спартаке», я уже был чемпионом СССР и одним из лучших. Тогда многие учились на игре Мостового, в том числе он»
Александр Мостовой: «Никто не говорил, что игры сборной бесполезны! Я говорил, что лучше сыграть не с такими слабыми командами. Не надо искусственно создавать конфликты»
Мостовой о комментаторе «Шнякин за 90 минут 27 раз произнес «Валерий Георгиевич», ужас. Сколько можно лизать? У него язык загорелся».
...и это сотая часть "экспертизы"...т.к. это только заголовки...)))
Его бы говорильную энергию в работу запустить - мы бы всех и вся побеждали на всех уровнях....
По три раза...
У Мостового тоже - что вижу, то говорю сам себе понятные слова. О чем вообще. Что он имеет в виду? У него есть свой какой то образ мышления, который никому не понятен. "Зеленый свет. Да. А ведь я говорил. И так вот каждый раз." ЧТО ты хотел сказать вообще...
У Мостового тоже - что вижу, то говорю сам себе понятные слова. О чем вообще. Что он имеет в виду? У него есть свой какой то образ мышления, который никому не понятен. "Зеленый свет. Да. А ведь я говорил. И так вот каждый раз." ЧТО ты хотел сказать вообще...
А то, что 99,9% футболистов не знает правил футбола это норма?
Взять к примеру Александра Мостового, был отличный футболист, легенда Сельты, но как тренер он никто и зовут его никак и никому не нужен.
Слушаешь его как эксперта и думаешь, а это точно этот человек был тем отличным футболимтом, может его полный тёзка?
А то, что 99,9% футболистов не знает правил футбола это норма?
Взять к примеру Александра Мостового, был отличный футболист, легенда Сельты, но как тренер он никто и зовут его никак и никому не нужен.
Слушаешь его как эксперта и думаешь, а это точно этот человек был тем отличным футболимтом, может его полный тёзка?
Отсюда и 12 раз в абзаце "Я сказал"....
"Я сказал, что Станкович разберётся"
"Я сказал: такой пенальти ставить нельзя"
"Своё мнение по поводу судей я сказал"
...............
Оправдательно-саморекламный стиль повествования.....
Отсюда и 12 раз в абзаце "Я сказал"....
"Я сказал, что Станкович разберётся"
"Я сказал: такой пенальти ставить нельзя"
"Своё мнение по поводу судей я сказал"
...............
Оправдательно-саморекламный стиль повествования.....