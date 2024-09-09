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Тренер команды 6-й лиги Италии выбежал на поле и сбил игрока соперника

вчера, 12:43

В матче 6-го итальянского дивизиона между «Понтансьеве» и «Суббьяно» тренер гостей выбежал на поле и сбил игрока соперника, тем самым сорвав опасную контратаку. Данный эпизод закончился красной карточкой.

А игра завершилась нулевой ничьёй.

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Все комментарии
Squirrel96
Squirrel96 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 21:05
Спасибо, исправлено.
Rudokor
Rudokor
вчера в 13:23
Тренер чего добился? Или решил прославиться на весь футбольный мир?
112910415
112910415
вчера в 13:12
запретить ему тренировать выше 7-й лиги !
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:12, ред.
А тренер , не совсем "дуролом" как может по началу показаться - игрока сбил и сразу руки вверх - мол "сдаёмси"...)
112910415
112910415
вчера в 13:11
игру завершилась
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388503 09.09.2024
9szzquxy88b3
9szzquxy88b3
вчера в 13:03
Это какой-то произвол, за такое команду нужно дисквалифицировать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:49
Это точно тренер?
Для своих герой теперь, но заплатить придется нехило за такое
m56dnjs65g7g
m56dnjs65g7g
вчера в 12:47
Молодец, спас команду. Не зря выбежал.
Гость
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