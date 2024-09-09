Тренер команды 6-й лиги Италии выбежал на поле и сбил игрока соперника

В матче 6-го итальянского дивизиона между «Понтансьеве» и «Суббьяно» тренер гостей выбежал на поле и сбил игрока соперника, тем самым сорвав опасную контратаку. Данный эпизод закончился красной карточкой.
А игра завершилась нулевой ничьёй.
В матче 6-го итальянского дивизиона между «Понтансьеве» и «Суббьяно» тренер гостей выбежал на поле и сбил игрока соперника, тем самым сорвав опасную контратаку. Данный эпизод закончился красной карточкой.
А игра завершилась нулевой ничьёй.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388503 09.09.2024
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388503 09.09.2024
Для своих герой теперь, но заплатить придется нехило за такое
Для своих герой теперь, но заплатить придется нехило за такое