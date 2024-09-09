Тренер команды 6-й лиги Италии выбежал на поле и сбил игрока соперника

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вчера, 12:43

В матче 6-го итальянского дивизиона между «Понтансьеве» и «Суббьяно» тренер гостей выбежал на поле и сбил игрока соперника, тем самым сорвав опасную контратаку. Данный эпизод закончился красной карточкой.

А игра завершилась нулевой ничьёй.