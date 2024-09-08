Дзюба в центре скандала и без клуба. Артём и его наследники навредили российскому футболу

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08 сентября 2024, 12:20

Воспитали слабых, но дерзких мужчин.

Дзюба научил футболистов РПЛ плохому

Откуда эта спесь? На словах Ибрагимович, а на деле не заиграл в турецкой лиге. Дзюба никогда не был в топ-5. Сейчас без клуба. С ним не хотят связываться. «Крылья Советов» достали со скамейки «Зенита» Сергеева. Иван моложе и спокойнее. А Дзюба балуется медиафутболом. Пока не регулярный сезон лиги, а турнир дворовых команд. Но даже в такой ситуации Артём умудрился остаться собой. В одном из эпизодов Дзюба зачем-то пнул соперника, находясь у того за спиной.

Молодые игроки видят, как Артём себя ведет. Какая у него репутация и сколько скандалов. При этом Дзюба многократный чемпион России с «Зенитом», лучший снайпер в истории РПЛ и сборной. Получается, можно стать миллионером, пиная и оскорбляя других? Такой вывод делают неокрепшие умы. А потом удивляемся, что Глушенкову, у которого в жизни 15 сильных матчей, хватило наглости сцепиться с Карпиным. Форвард «Зенита» заявил, что не позовут в сборную – не страшно.

Добавил дежурное, что сборная — честь. Но откуда столько дерзости у Максима, который не достиг даже того, что есть у Дзюбы? Артём далеко не единственный невоспитанный из РПЛ . Иностранцы не сдерживали себя. Поэтому Промес теперь сыграет во второй лиге ОАЭ , чтобы местные суды подольше не выдавали его Нидерландам. А можно хотя бы одно поколение игроков в РПЛ будет о футболе? Похоже, нельзя. Соболев – второй Дзюба, у него явно нулевое уважение к «Спартаку».

Джикия насмехался над тренером Абаскалем. Теперь бывший капитан «Спартака» в начале сентября без клуба. Никому не нужен Антон Миранчук. Думал, что легко найдет команду после «Локомотива»? Может стать коллекционным паспортистом в «Зените» в 28 лет. Сыграет правого защитника вместо травмированного Волкова по примеру Сутормина и Кузяева? А если без сарказма, то многие скатились. Дзюбу наглость не уничтожила, а сотни других игроков из-за нее сейчас на мели.

Пострадали в итоге российские фанаты

Не умеют по-человечески они – не получаете хороший футбол вы. Такие «хулиганы» всегда ноют, если поставить на место. Вечные жертвы. У Дзюбы всегда виноваты тренеры — Эмери, Карпин, Семак и Монтелла, а не он сам. Артём хотел успевать за девушками и за самолетами. В итоге потерял футбольные крылья. Ярко вернулся в РПЛ в «Локомотиве», но стал мертвым грузом. Дело не только в одном человеке. Дзюба, Дзагоев, Широков, Аршавин, Акинфеев и другие подхватили «звездную болезнь».

Из списка по таланту для конкуренции в Европе подходили только Акинфеев и Аршавин. Но все выдумали, что они уровня плей-офф Лиги чемпионов. Нефтяные и газовые деньги тоже повлияли, но натуру не скроешь. К сожалению, в российском футболе нет достойных ролевых моделей. Важная тема, ведь после дисквалификации клубов и сборных надо умудриться не развалить футбольную систему. Сделать это сложно. Молодые ребята настолько дерзкие, что самому Широкову кажутся чересчур наглыми.

Комедия, Роман жалуется на чужую наглость. Но разве его поколение было другим? А самое страшное, что Дзюбе и Широкову не бывало стыдно. Артём ударил соперника со спины, не получил наказания. Оппонент протестовал, а Дзюба после игры обзывался. Идеальный сюжет, который можно масштабировать на всё, что происходит в футболе. Директор «Оренбурга» грубо оскорбил арбитров. А когда замаячила дисквалификация на полгода, то сразу белый и пушистый, извинился перед судьями.

Двойственность, когда делаешь нечто мерзкое, а потом выставляешь себя жертвой, мешает в РПЛ на разных уровнях. Арбитры – вечные жертвы, хотя на многих клейма негде ставить. Слабые тренеры жалуются. Агенты не могут осуществить нормальную сделку с топ-5. Но при этом если попробовать привести их деятельность в рамки, начнут кричать о произволе. На всех уровнях в российском футболе слишком много Дзюб. А коллективный Артём проигрывал в еврокубках и на турнирах сборных.

Нет авторитетных тренеров для воспитания

Гиггз, Руни и многие другие футболисты МЮ порой были ужасными за полем. Когда никто не смотрел, вели себя мерзко. Терри и Лэмпард тоже хулиганы. Но Фрэнк под дождем давал интервью, ведь это часть его работы в АПЛ . А у Гиггза сотни великолепных матчей. Валлиец уважал фанатов МЮ и боялся сэра Алекса Фергюсона. В мире футболисты чаще понимают, как себя вести хотя бы на камеру. В РПЛ такого понимания нет, хотя Дзюба не Кейн по футбольному таланту.

Даже Даку из «Рубина» не боялся реакции тренера Рахимова, когда кричал на Евро-2024, что надо сделать с сербами. За это получил дисквалификацию от УЕФА . И не получил реакции в клубе. Безнаказанность развращает хулиганов. Карпин сейчас не контролирует «Ростов», играют через раз. Нет порядка в сборной. Видели матч против Вьетнама. Плохой футбол со слабым соперником. Ходили полем. Ждали, когда сын российской мамы – вратарь Вьетнама, «привезет» голы.

Знаем, что поле сложное. Но отдача была нулевой. Также не видим желания испытать себя в мире конкуренции, принося деньги за трансферы. Большинство талантов РПЛ просидит дома на высоких зарплатах. Будут рассказывать, что хотят сыграть в Англии, как делал Дзюба, но не уедут. А глобально история о том, как используют деньги клубов РПЛ , мягкотелость тренеров и не уважают фанатов. Даже в истории с FanID, который должны отменить, игроки не дрались за зрителей.