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Глушенков мог перейти в «Жирону»

вчера, 13:06

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, в какой европейский клуб мог перейти полузащитник Максим Глушенков до «Зенита»:

Глушенков. Весной 2024-го им интересовалась «Жирона».

«Жирона» решила не покупать Максима, но произошло это точно не из-за денег.

Там могло не нравиться соотношение трансферной цены и размера комиссионных, но это не большая проблема, обычно такие вопросы решаются.

Думаю, главное – «Жирона» все-таки не продала Цыганкова. Где-то они по позиции конкуренты, плюс сегодня клубы стараются избегать наличия украинского и русского футболистов.

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Все комментарии
lukarelli
lukarelli
вчера в 19:54
В Жироне подумали,что для Зенита он будет полезней
memphis
memphis ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:06
У него крупная агентская международная контора теперь, он думаю шарит
lotsman
lotsman ответ memphis (раскрыть)
вчера в 18:09
Я не спорю насчёт его опытности, но моё мнение, что говорить о несвершившемся факте, не зная причины и делая предположения, это из области болтологии, несвойственной грамотным и опытным специалистам.
memphis
memphis ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:01
Ткаченко опытный человек, кстати. Всех в бронзовые крылья и крылья Слуцкого набирал, а потом продавал он
ckqyg7588zpu
ckqyg7588zpu
вчера в 15:01
Можно подумать, что Жирона великий клуб, чтобы о нем сожалеть.
ProKop92
ProKop92 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:23
Главное, чтобы уровень держал)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:22
Глущенков точно дорос до этого вызова. Зенит заработает на нём
ProKop92
ProKop92
вчера в 14:14
"плюс сегодня клубы стараются избегать наличия украинского и русского футболистов" - вот это больше похоже на правду
lotsman
lotsman
вчера в 13:21
Всеми игроками, которые более менее хорошо играют, проявляют свои игровые качества, интересуются многие клубы. И все эти игроки, если опираться на интересы клубов, могли БЫ играть в этих клубах. Как в поговорке говорится - Могли бы, да БЫ мешает. В данном случае Жирона даже предложения не делала. А Ткаченко на воде гадает почему. Ему думается, может так, а может не так.))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:10
Лавку бы грел в Жироне, а здесь играет
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