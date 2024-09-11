Глушенков мог перейти в «Жирону»

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, в какой европейский клуб мог перейти полузащитник Максим Глушенков до «Зенита»:
Глушенков. Весной 2024-го им интересовалась «Жирона».
«Жирона» решила не покупать Максима, но произошло это точно не из-за денег.
Там могло не нравиться соотношение трансферной цены и размера комиссионных, но это не большая проблема, обычно такие вопросы решаются.
Думаю, главное – «Жирона» все-таки не продала Цыганкова. Где-то они по позиции конкуренты, плюс сегодня клубы стараются избегать наличия украинского и русского футболистов.