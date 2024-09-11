Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Два клуба РПЛ претендуют на защитника «Спартака»

вчера, 12:21

Защитник «Спартака» Павел Маслов может покинуть клуб в последние дни трансферного окна (которое закрывается в России 12 сентября). На игрока претендуют две команды РПЛ и одна команда из Первой лиги. Во всех случаях речь идёт об аренде.

Напомним, Маслов находится в системе «Спартака» с июля 2018 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 24-летний центральный защитник провёл три игры, в которых отметился голевой передачей и получил две жёлтых карточки.

Ранее «Спартак» объявил о приобретении игрока обороны «Витории» Гимараеш Рикарду Мангаша.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Уткин станет игроком «Ахмата»
Вчера, 12:10
Нападающий «Сочи» Гуарирапа перейдёт в ЦСКА
Вчера, 11:52
Шунин сообщил о переговорах с клубом из Саудовской Аравии
10 сентября
«Сьон» может подписать Дзюбу и Джикию
10 сентября
Стали известны условия возможной аренды Гуарирапы в ЦСКА
10 сентября
СлухиЦСКА может арендовать Гуарирапу
10 сентября
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:41
А я помню как он в свои ворота в молодежной сборной забивал в двух играх подряд
9y6zsn9t5sxv
9y6zsn9t5sxv
вчера в 12:37
Еще одного игрока, вполне нормального, угробили.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:36, ред.
А я вот помню как он забивал Динамо в кубке, а голевых передач как раз не помню. Мы все были в шоке, потому что Маслов и "гол" в одном предложении, да ещё и без "авто-" это редкий праздник - раз в тысячелетие
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 