Два клуба РПЛ претендуют на защитника «Спартака»

1726046483

вчера, 12:21

Защитник «Спартака» может покинуть клуб в последние дни трансферного окна (которое закрывается в России 12 сентября). На игрока претендуют две команды РПЛ и одна команда из Первой лиги. Во всех случаях речь идёт об аренде.

Напомним, Маслов находится в системе «Спартака» с июля 2018 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 24-летний центральный защитник провёл три игры, в которых отметился голевой передачей и получил две жёлтых карточки.

Ранее «Спартак» объявил о приобретении игрока обороны «Витории» Гимараеш Рикарду Мангаша.