В ЦСКА сразу два футболиста стали игроками месяца

Лучшими игроками ЦСКА в июле — августе были признаны защитник Игорь Дивеев и полузащитник Иван Обляков.
Дивеев набрал 26% в голосовании болельщиков. Обляков победил в голосовании экспертов.
Лучшими игроками ЦСКА в июле — августе были признаны защитник Игорь Дивеев и полузащитник Иван Обляков.
Дивеев набрал 26% в голосовании болельщиков. Обляков победил в голосовании экспертов.
Удачи им в субботу.
Удачи им в субботу.
Хотя еще не известно кто кого будет проверять 😂😂😂
Хотя еще не известно кто кого будет проверять 😂😂😂