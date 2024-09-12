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В ЦСКА сразу два футболиста стали игроками месяца

вчера, 14:31

Лучшими игроками ЦСКА в июле — августе были признаны защитник Игорь Дивеев и полузащитник Иван Обляков.

Дивеев набрал 26% в голосовании болельщиков. Обляков победил в голосовании экспертов.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:29
Оба вполне заслуженно стали лучшими игроками месяца. С чем и поздравляю.
Удачи им в субботу.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:39
Я думаю , что очередная ничья будет зенита...
ProKop92
ProKop92
вчера в 14:43
Настоящая проверка будет в субботу с Зенитом!)
Хотя еще не известно кто кого будет проверять 😂😂😂
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:37
А Зениту с ними играть скоро...
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