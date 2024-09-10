Мопе отреагировал на уход из «Эвертона» отрывком из «Побега из Шоушенка»

Нападающий «Марселя» отреагировал на свой уход из «Эвертона» отрывком из фильма «Побег из Шоушенка». Французская команда арендовала форварда на текущий сезон.

Игрок в соцсетях ответил на сообщение журналиста и инсайдера Фабрицио Романо о готовящемся переходе публикацией с видео, где главный герой фильма Энди Дюфрейн празднует свой побег из тюрьмы. Сам футболист прокомментировал это следующим образом:

Болельщики любят обсуждать, критиковать и праздновать, и это меня это не беспокоит, потому что я считаю себя нормальным человеком, и если все могут твитнуть, я тоже могу это сделать.

Я опубликовал забавное небольшое видео, потому что моя ситуация в «Эвертоне» была известна, я хотел уйти, а клуб не хотел меня оставлять. Так что это небольшое видео было для того, чтобы сказать, что я был рад покинуть клуб.