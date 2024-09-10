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ГлавнаяНовостиВокруг футболаФранция. Лига 1 2024/2025

Мопе отреагировал на уход из «Эвертона» отрывком из «Побега из Шоушенка»

сегодня, 00:37

Нападающий «Марселя» Нил Мопе отреагировал на свой уход из «Эвертона» отрывком из фильма «Побег из Шоушенка». Французская команда арендовала форварда на текущий сезон.

Игрок в соцсетях ответил на сообщение журналиста и инсайдера Фабрицио Романо о готовящемся переходе публикацией с видео, где главный герой фильма Энди Дюфрейн празднует свой побег из тюрьмы. Сам футболист прокомментировал это следующим образом:

Болельщики любят обсуждать, критиковать и праздновать, и это меня это не беспокоит, потому что я считаю себя нормальным человеком, и если все могут твитнуть, я тоже могу это сделать.

Я опубликовал забавное небольшое видео, потому что моя ситуация в «Эвертоне» была известна, я хотел уйти, а клуб не хотел меня оставлять. Так что это небольшое видео было для того, чтобы сказать, что я был рад покинуть клуб.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:34
Надо было где он по канализационной трубе выбирается весь в ....повидле)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:05
Каждый волен выбирать.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:35
Настолько рад был, что сбежал?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:01
Чувствуется обида и неустроенность в предыдущем клубе...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:29
А не забыл ли он о футболе за этим всем?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:50
Ну рад и рад. Пусть во Франции будет счастливым...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:49
Всё смотрели классику...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:58
Креативный малый - наверное и голов много забивает?)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:05
Иш ты грамотей какой,еще фильмы успевает смотреть.
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