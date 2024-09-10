Флик пригласил членов тренерского штаба «Барселоны» на обед в ресторан

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пригласил членов своего штаба на обед в ресторан, специализирующийся на традиционной каталонской кухне.
По информации источника, на обеде немецкий специалист обратился к сотрудникам, подчёркивая важность совместной работы. Он отметил, что победы, достигнутые ранее и те, которые будут в дальнейшем, принадлежат каждому члену штаба и игрокам, а не конкретно ему как главному тренеру. Рулевой призвал их продолжать такую же напряжённую работу сейчас, когда команде предстоит трудный период матчей, включая выезд к «Жироне» и игру с «Монако» на старте основного этапа Лиги чемпионов.
Такое обращение Флика было встречено всеми присутствующими аплодисментами.