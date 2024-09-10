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Флик пригласил членов тренерского штаба «Барселоны» на обед в ресторан

вчера, 22:21

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пригласил членов своего штаба на обед в ресторан, специализирующийся на традиционной каталонской кухне.

По информации источника, на обеде немецкий специалист обратился к сотрудникам, подчёркивая важность совместной работы. Он отметил, что победы, достигнутые ранее и те, которые будут в дальнейшем, принадлежат каждому члену штаба и игрокам, а не конкретно ему как главному тренеру. Рулевой призвал их продолжать такую ​​же напряжённую работу сейчас, когда команде предстоит трудный период матчей, включая выезд к «Жироне» и игру с «Монако» на старте основного этапа Лиги чемпионов.

Такое обращение Флика было встречено всеми присутствующими аплодисментами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:19
грамотно работает тренер Флик, всё учитывает ... молодец !
84hd6zdcz33v
84hd6zdcz33v
сегодня в 04:48
Вместо зарплаты еда и промывка мозгов о клубном патриотизме.
Dauletbek
Dauletbek ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:56
Думаю, у Барсы нет денег на такие расходы...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:54
Молодец.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:45
Флик хочет максимально сплотить вокруг себя всех, кто имеет отношение к Барселоне. Это весьма похвально. Значит у него на уме не только тактические схемы, но и обстановка в коллективе.
Варвар7
Варвар7 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:44
Возможно в складчину...)))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:41
Интересно, это он сам "накрыл поляну" или клуб?)
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:33
Ну всё правильно - "поляну накрыл" , проставился за вступление в должность - всё как положено...)
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