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Веллитон может возобновить карьеру в России

вчера, 11:37

Экс-нападающий московского «Спартака» Веллитон рассказал источнику, что может вернуться в чемпионат России.

Бразилец принял участие в матче, который был посвящён десятилетию с момента открытия домашнего стадиона клуба, где забил два мяча.

У меня была возможность проверить себя, я нахожусь в хорошей форме и могу её улучшить за короткий срок. Мне всего 37 лет, мой организм хорошо себя чувствует, скорость всё ещё со мной. Я хочу возобновить карьеру, это возможно в одном из клубов России. Сейчас мы активно изучаем этот вопрос.

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Веллитон
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:56, ред.
Основные козыри Веллитона были своевременный рывок и поставленный удар. С ударом, наверное, всё в порядке, а вот с рывком в 37 возможны проблемы.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 17:45
Ого, буду ждать его встречи с Акинфеевым.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:15, ред.
Увидев последнюю игру команды Станковича Велитон воскликнул :"Да Я ещё лет 10 смогу быть там на первых ролях"
Брулин
Брулин
вчера в 13:52
Теперь пазл сложился, а то думаю зачем он перед Акинфеевым извинился
swz85nxe7v54
swz85nxe7v54
вчера в 13:09
Если только в спартак, вряд ли кому он еще пригодится.
альсато
альсато
вчера в 12:57
не наигрался товар-СЧ!)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:54
Может какой клуб из РПЛ и возьмет на один год,на пробу !
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:20
Неужели Веллитон наркоторговцем стал и решил схаваться в Тарасовке?
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:13
В 37 лет возобновить карьеру это очень тяжело
stanichnik
stanichnik ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 12:11, ред.
Доброго Здоровья sspartak!
Для клубов РПЛ староват уже, а в лигах по ниже гораздо строже лимит на легионеров, тогда встаёт вопрос о получении им российского гражданства о котором Веллитон говорил ранее.
drug01
drug01
вчера в 12:08
Вероятно в Спартаке????
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:44
Какая ещё карьера?
Может он совершил преступление и хочет избежать наказания?
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:43
При всех удачных событиях наврядли он станет играть в РПЛ. В лигах ниже если только, но оно ему надо?
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