Веллитон может возобновить карьеру в России

Экс-нападающий московского «Спартака» рассказал источнику, что может вернуться в чемпионат России.

Бразилец принял участие в матче, который был посвящён десятилетию с момента открытия домашнего стадиона клуба, где забил два мяча.

У меня была возможность проверить себя, я нахожусь в хорошей форме и могу её улучшить за короткий срок. Мне всего 37 лет, мой организм хорошо себя чувствует, скорость всё ещё со мной. Я хочу возобновить карьеру, это возможно в одном из клубов России. Сейчас мы активно изучаем этот вопрос.