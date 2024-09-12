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Бывший президент «Локомотива» закончил обучение на тренерскую лицензию

вчера, 15:28

Бывший президент и генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус в своём Telegram-канале сообщил о завершении обучения в Академии РФС на тренерскую лицензию С-УЕФА.

Такая лицензия даёт возможность работать тренером в массовом и детско-юношеском футболе.

Можете меня поздравить, друзья! Я закончил обучение на тренерскую лицензию С-УЕФА в Академии РФС (кстати, там уровень топовый организации и всего). Теперь я могу вставлять в разговор фразы типа: «Я-то кое-что понимаю в тренерском ремесле» с многозначительным видом. Ну ещё эта лицензия даёт право тренировать детей.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ p5kb7aqv5tz9 (раскрыть)
вчера в 18:54
    p5kb7aqv5tz9
    p5kb7aqv5tz9 ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 18:16
    А зачем тогда писать если фиолетово?
    sv_1969
    sv_1969 ответ huhmpu7qp7pz (раскрыть)
    вчера в 17:48
    Мне лично фиолетово))
    huhmpu7qp7pz
    huhmpu7qp7pz ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 16:54
    При этом "бездаре" Локо стал чемпионом и выиграл кубок.
    Геркус отличный управленец, он много чего сделал для Локо.
    Зря его убрали из Локо и тем более сменили на проходимца Кикнадзе.
    Пусть у него случился конфликт с Палычем, но они оба были одержимы одной целью сделать Локо сильнее.
    Купил лицензию? Если бы он реально хотел именно купить, то сделал бы это давным давно и более серьезную чем эта.
    Зачем ему нужна эта лицензия?
    Ну, тут он скорее всего лучше знает, но могу заметить, что многие получают второе и третье высшее образование не для того, что бы именно работать по вновь полученной специальности.
    ProKop92
    ProKop92
    вчера в 16:07
    Илья Герпес теперь может тренировать детей...
    Наводит ужас
    Брулин
    Брулин
    вчера в 16:05
    Я тоже своего рода тренер"(с)
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 16:00
    Тренерская лицензия - это не только формальность, но и показатель серьезного подхода к обучению и развитию в футбольной сфере. Теперь Геркус сможет применить свои знания и навыки на практике, работая с детьми и молодежью. В его шутливом комментарии о том, что он сможет вставлять фразы типа «Я-то кое-что понимаю в тренерском ремесле» с многозначительным видом, прослеживается уверенность и юмор, что также является важной частью работы тренера.
    cs9c5paf845t
    cs9c5paf845t
    вчера в 15:47
    К чему ему это надо не совсем понятно.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 15:43
    У человека просто есть время и деньги. Я так полагаю, что это лишь ступенька к чему-то. Не представляю Геркуса, который с удовольствием возится с детьми в футбольной школе или перемещается по разным регионам России в поисках юных талантов.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 15:38
    Еще один бездарь похоже купил лицензию
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