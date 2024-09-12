Бывший президент «Локомотива» закончил обучение на тренерскую лицензию

Бывший президент и генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус в своём Telegram-канале сообщил о завершении обучения в Академии РФС на тренерскую лицензию С-УЕФА.
Такая лицензия даёт возможность работать тренером в массовом и детско-юношеском футболе.
Можете меня поздравить, друзья! Я закончил обучение на тренерскую лицензию С-УЕФА в Академии РФС (кстати, там уровень топовый организации и всего). Теперь я могу вставлять в разговор фразы типа: «Я-то кое-что понимаю в тренерском ремесле» с многозначительным видом. Ну ещё эта лицензия даёт право тренировать детей.
Геркус отличный управленец, он много чего сделал для Локо.
Зря его убрали из Локо и тем более сменили на проходимца Кикнадзе.
Пусть у него случился конфликт с Палычем, но они оба были одержимы одной целью сделать Локо сильнее.
Купил лицензию? Если бы он реально хотел именно купить, то сделал бы это давным давно и более серьезную чем эта.
Зачем ему нужна эта лицензия?
Ну, тут он скорее всего лучше знает, но могу заметить, что многие получают второе и третье высшее образование не для того, что бы именно работать по вновь полученной специальности.
Геркус отличный управленец, он много чего сделал для Локо.
Зря его убрали из Локо и тем более сменили на проходимца Кикнадзе.
Пусть у него случился конфликт с Палычем, но они оба были одержимы одной целью сделать Локо сильнее.
Купил лицензию? Если бы он реально хотел именно купить, то сделал бы это давным давно и более серьезную чем эта.
Зачем ему нужна эта лицензия?
Ну, тут он скорее всего лучше знает, но могу заметить, что многие получают второе и третье высшее образование не для того, что бы именно работать по вновь полученной специальности.