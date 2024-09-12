Бывший президент «Локомотива» закончил обучение на тренерскую лицензию

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вчера, 15:28

Бывший президент и генеральный директор московского «Локомотива» в своём Telegram-канале сообщил о завершении обучения в Академии РФС на тренерскую лицензию С- УЕФА .

Такая лицензия даёт возможность работать тренером в массовом и детско-юношеском футболе.