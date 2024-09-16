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Конте: «Лукаку является ключевым игроком для нас»

вчера, 09:28

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте считает, что нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку является ключевым игроком для неаполитанцев.

Это футболист, которого я искал и хотел, потому что он нетипичный игрок, помимо физической силы Лукаку способен постоянно прогрессировать, его состояние ещё не оптимально, но он игрок, который является ключевым для нас. Мы ждём от него не только передач, но и голов. В игре против «Кальяри» Лукаку показал желание и готовность.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 22:29
Каждый год смешит народ этот лукаку,а его всё хвалят да хвалят
Брулин
Брулин
вчера в 13:13
Наконец у Квары появился напарник, иначе раздаёт голевые ассисты, а команда не забивает.
FreshMeat
FreshMeat ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:15
Прошлой команды выигравшей скудетто - уже не существует.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 12:14
Две игры - два гола.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:16
Приветствую!Согласен с Вами! Я просто имел в виду что как важно для игрока найти в первую очередь своего тренера и команду
Quilby
Quilby
вчера в 10:51
Игрок ценный, но уже возрастной.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 10:29
Добрый день!!!
Лукаку конечно сильный игрок, но ему 31 год, что конечно не приговор для форварда, но уже и есть о чем задуматься... К тому же, Наполи не сыграл еще- ни с одним серьезным соперником, чтобы Конте делал такие громкие заявления. И насколько мне известно, в этом сезоне, Наполи не учавствует в еврокубках, а значит, истинную силу бельгийца в его новой команде, мы вряд ли увидим в полной мере. Кроме того, на последнем ЧЕ, Лукаку, фактически себя никак не проявил, если, только не считать его удачной игры против средней сб.Румынии, но в остальных матчах, особого блеска у бельгийца не получилось, а его сборная вылетела. Только по окончании сезона можно будет делать определенные выводы об игре Лукаку.

И еще, Лукаку- довольно тяжеловесный игрок, что для форварда, даже таранного типа- каждый месяц идет за два, учитывая возраст нападающего... Вспоминая недавний ЧЕ, а также, матчи сб. Бельгии, стоит обратить внимание на то, что после матча с румынами, где Лукаку гонял как угорелый, в остальных играх, бельгиец явно выдыхал матч с румынами и уже не был таким свежим, и энергичным как в предыдущей игре. Но, вероятно Конте видней, поэтому, я высказал, исключительно своё, субъективное мнение.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:20
Конте явно понимает, что Лукаку - это не просто игрок, а настоящий таран для атаки. Его физические данные и опыт могут стать решающим фактором для успеха Наполи в этом сезоне. Интересно, как Лукаку будет выглядеть в Наполи по сравнению с его выступлениями за Интер. Видно, что Конте знает, как извлечь максимум из этого нападающего. Будет интересно наблюдать за его прогрессом.
drug01
drug01
вчера в 10:15
Хорошо что нашёл своё место в этой команде!!!
shlomo
shlomo
вчера в 09:48
Ну хорошо что вписался в игру команды... ждем голов.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:42
Выходит что у Лукаку появилась своя команда и тренер)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:40
Слова Конте о Лукаку не принижают ли роль тех игроков, которые выиграли для Неаполя Скудетто? Тренеру нужно быть более аккуратным в своих высказываниях. Хотя Конте это уже сказал. Лично я сомневаюсь, что Лукаку сможет стать лидером команды - ни на поле, ни, тем более, в раздевалке...
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