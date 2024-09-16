Конте: «Лукаку является ключевым игроком для нас»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте считает, что нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку является ключевым игроком для неаполитанцев.
Это футболист, которого я искал и хотел, потому что он нетипичный игрок, помимо физической силы Лукаку способен постоянно прогрессировать, его состояние ещё не оптимально, но он игрок, который является ключевым для нас. Мы ждём от него не только передач, но и голов. В игре против «Кальяри» Лукаку показал желание и готовность.
Лукаку конечно сильный игрок, но ему 31 год, что конечно не приговор для форварда, но уже и есть о чем задуматься... К тому же, Наполи не сыграл еще- ни с одним серьезным соперником, чтобы Конте делал такие громкие заявления. И насколько мне известно, в этом сезоне, Наполи не учавствует в еврокубках, а значит, истинную силу бельгийца в его новой команде, мы вряд ли увидим в полной мере. Кроме того, на последнем ЧЕ, Лукаку, фактически себя никак не проявил, если, только не считать его удачной игры против средней сб.Румынии, но в остальных матчах, особого блеска у бельгийца не получилось, а его сборная вылетела. Только по окончании сезона можно будет делать определенные выводы об игре Лукаку.
И еще, Лукаку- довольно тяжеловесный игрок, что для форварда, даже таранного типа- каждый месяц идет за два, учитывая возраст нападающего... Вспоминая недавний ЧЕ, а также, матчи сб. Бельгии, стоит обратить внимание на то, что после матча с румынами, где Лукаку гонял как угорелый, в остальных играх, бельгиец явно выдыхал матч с румынами и уже не был таким свежим, и энергичным как в предыдущей игре. Но, вероятно Конте видней, поэтому, я высказал, исключительно своё, субъективное мнение.
Лукаку конечно сильный игрок, но ему 31 год, что конечно не приговор для форварда, но уже и есть о чем задуматься... К тому же, Наполи не сыграл еще- ни с одним серьезным соперником, чтобы Конте делал такие громкие заявления. И насколько мне известно, в этом сезоне, Наполи не учавствует в еврокубках, а значит, истинную силу бельгийца в его новой команде, мы вряд ли увидим в полной мере. Кроме того, на последнем ЧЕ, Лукаку, фактически себя никак не проявил, если, только не считать его удачной игры против средней сб.Румынии, но в остальных матчах, особого блеска у бельгийца не получилось, а его сборная вылетела. Только по окончании сезона можно будет делать определенные выводы об игре Лукаку.
И еще, Лукаку- довольно тяжеловесный игрок, что для форварда, даже таранного типа- каждый месяц идет за два, учитывая возраст нападающего... Вспоминая недавний ЧЕ, а также, матчи сб. Бельгии, стоит обратить внимание на то, что после матча с румынами, где Лукаку гонял как угорелый, в остальных играх, бельгиец явно выдыхал матч с румынами и уже не был таким свежим, и энергичным как в предыдущей игре. Но, вероятно Конте видней, поэтому, я высказал, исключительно своё, субъективное мнение.