Конте: «Лукаку является ключевым игроком для нас»

Главный тренер «Наполи» считает, что нападающий сборной Бельгии является ключевым игроком для неаполитанцев.

Это футболист, которого я искал и хотел, потому что он нетипичный игрок, помимо физической силы Лукаку способен постоянно прогрессировать, его состояние ещё не оптимально, но он игрок, который является ключевым для нас. Мы ждём от него не только передач, но и голов. В игре против «Кальяри» Лукаку показал желание и готовность.