Гвардиола: «Желаю Почеттино и сборной США удачи»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от работы Маурисио Почеттино на посту рулевого сборной США.
Желаю ему и США – у меня там есть друзья – удачи. Я знаю, что он качественный и опытный специалист.
Сборная США увлекательна тем, что можно попытаться создать долгосрочный проект и вывести национальную команду на новый уровень. У США есть потенциал из-за количества людей, популярности спорта и всего прочего.
Если он принял это решение, значит, считает его лучшим для себя.