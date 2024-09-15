Гвардиола: «Желаю Почеттино и сборной США удачи»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от работы на посту рулевого сборной США .

Желаю ему и США – у меня там есть друзья – удачи. Я знаю, что он качественный и опытный специалист.

Сборная США увлекательна тем, что можно попытаться создать долгосрочный проект и вывести национальную команду на новый уровень. У США есть потенциал из-за количества людей, популярности спорта и всего прочего.

Если он принял это решение, значит, считает его лучшим для себя.