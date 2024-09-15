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Гвардиола: «Желаю Почеттино и сборной США удачи»

вчера, 14:46

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от работы Маурисио Почеттино на посту рулевого сборной США.

Желаю ему и США – у меня там есть друзья – удачи. Я знаю, что он качественный и опытный специалист.

Сборная США увлекательна тем, что можно попытаться создать долгосрочный проект и вывести национальную команду на новый уровень. У США есть потенциал из-за количества людей, популярности спорта и всего прочего.

Если он принял это решение, значит, считает его лучшим для себя.

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Все комментарии
jp7w7abvfx3j
jp7w7abvfx3j
вчера в 19:00
Грандиозный провал - тоже хорошая пиар-акция.
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:39, ред.
Согласен с Гвардиолой, что это может быть отличная возможность для США. Если Почеттино сможет наладить командную химию и использовать потенциал игроков, результаты могут быть очень позитивными. У США есть все шансы на успех с таким специалистом. Это будет любопытный период для сборной.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:22
При чём тут Почеттино и сборная США? Лучше бы пожелал удачи сборной Испании... Хотя, о чём это я, он же из Каталонии. А каталонцы против Испании, в душе...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:20
Обычная тренерская этика...
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