Постекоглу заявил, что всегда выигрывает трофеи во втором сезоне

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу после поражения от «Арсенала» (0:1) заявил, что уверен в том, что его команда может достичь успеха.
По информации источника, также специалист отметил, что он «всегда» выигрывает трофеи во втором сезоне. Что примечательно, перед началом сезона Постекоглу сказал, что он «обычно» выигрывает трофеи во втором сезоне.
- В Тоттенхем?
- В Тоттенхем?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388982/postekoglu-ange-tottenhem 16.09.2024
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388982/postekoglu-ange-tottenhem 16.09.2024