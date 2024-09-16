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Постекоглу заявил, что всегда выигрывает трофеи во втором сезоне

сегодня, 01:01

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу после поражения от «Арсенала» (0:1) заявил, что уверен в том, что его команда может достичь успеха.

По информации источника, также специалист отметил, что он «всегда» выигрывает трофеи во втором сезоне. Что примечательно, перед началом сезона Постекоглу сказал, что он «обычно» выигрывает трофеи во втором сезоне.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
сегодня в 09:34
- Ты в это веришь?
- В Тоттенхем?
FruttyPups
FruttyPups ответ xnqk7v67k7jf (раскрыть)
сегодня в 09:29
спасибо, исправили
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 08:27
Но с Тоттенхэмом это у него вряд ли получится. Тоттенхэм и трофеи несовместимые вещи)
DXTK
DXTK
сегодня в 08:22
Да, только Постекоглу забыл - это ведь Тоттенхэм.........тут Моуриньо и Конте обламались, неужели он себя считает более особенным чем эти двоя.....???!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:39
"Что уверен в том, что его команда может достичь успеха." - Вы о чём парни, всё идёт по плану...)
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:30
Своими высказываниями делает себе страховку наперёд, смотри какой хитрый, с такими мыслями он пойдёт искать другой клуб.
fh35etja83be
fh35etja83be
сегодня в 06:56
Тогда уволят по середине этого сезона.
shlomo
shlomo
сегодня в 05:50
Столько времени владеть мячом и все в пустую....
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:49
Нужно же что то говорить публике...
xnqk7v67k7jf
xnqk7v67k7jf
сегодня в 05:07
выигрвает
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388982/postekoglu-ange-tottenhem 16.09.2024
m64nejfcu46b
m64nejfcu46b
сегодня в 05:06
Время покажет, что это за специалист, языком болтать никто не запрещает.
Lewa2708
Lewa2708 ответ auxkmsxq5y34 (раскрыть)
сегодня в 04:45
Когда Клопп пришел в Ливерпуль в 2015, он заявил, что через 3-4 года принесёт трофей и вуаля, через 3 с половиной года Лигу чемпионов взял, а ещё через год АПЛ. Тоже ведь мало кто верил
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 02:01
Здравствуйте. Жёлтая карточка за комментарий про коммунальные проблемы, то есть на тему не касающуюся футбола.
auxkmsxq5y34
auxkmsxq5y34
сегодня в 01:37
Совсем с головой не дружит, готов нести бред, лишь бы не выгнали
Гость
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