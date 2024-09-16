Постекоглу заявил, что всегда выигрывает трофеи во втором сезоне

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сегодня, 01:01

Главный тренер «Тоттенхэма» после поражения от «Арсенала» (0:1) заявил, что уверен в том, что его команда может достичь успеха.

По информации источника, также специалист отметил, что он «всегда» выигрывает трофеи во втором сезоне. Что примечательно, перед началом сезона Постекоглу сказал, что он «обычно» выигрывает трофеи во втором сезоне.