Филимонов: «„Зенит“ станет чемпионом»

Экс-голкипер «Спартака» высказался о чемпионской гонке:

Думаю, «Зенит» будет чемпионом в очередной раз, учитывая уровень их игроков. Даже в концовке прошлого сезона я понимал, что они снова выиграют. «Динамо» само упустило чемпионство, проиграв «Краснодару».

Важен дух победителя. У «Зенита» он есть, а у «Спартака» – нет. Все довольны, как они сыграли в Санкт-Петербурге. Но если вы рады, что не можете обыграть команду, которая играла вдесятером, о каком духе победителя может идти речь? А «Зенит» наоборот – тяжело, но вырвал ничью.