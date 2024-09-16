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Филимонов: «„Зенит“ станет чемпионом»

вчера, 15:54

Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов высказался о чемпионской гонке:

Думаю, «Зенит» будет чемпионом в очередной раз, учитывая уровень их игроков. Даже в концовке прошлого сезона я понимал, что они снова выиграют. «Динамо» само упустило чемпионство, проиграв «Краснодару».

Важен дух победителя. У «Зенита» он есть, а у «Спартака» – нет. Все довольны, как они сыграли в Санкт-Петербурге. Но если вы рады, что не можете обыграть команду, которая играла вдесятером, о каком духе победителя может идти речь? А «Зенит» наоборот – тяжело, но вырвал ничью.

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Все комментарии
Andy Drew
Andy Drew
сегодня в 06:36
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 20:12
    Очень даже возможно и вероятно. Такая ситуация всех устраивает. Слишком много людей (не простых) кормится от Газпрома.
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:40
    Знаем! Знаем точно, что Белоусов не пойдёт штурмовать Газпром. А раз так, то Миллер будет рулить Газпромом, а значит и Зенитом до следующих выборов президента в 2030 году.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:06
    Будем надеяться на это.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 17:59
    Это при одном условии. Если Миллер сохранит свой пост. А если эту кормушку прикроют, то Зенит станет Рубином, или Ростовом,те середняком , Мы же не знаем планов Белоусова.....
    kncne2wnwks3
    kncne2wnwks3
    вчера в 17:53
    Согласен что они чемпионы на 90 процентов
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:19
    Хорошая речь...
    Респект...
    cska1948
    cska1948
    вчера в 17:15
    Тоже мне, Америку открыл! То, что ближайшие шесть лет Зенит будет чемпионом любой школьник знает.
    c4n45wrn6vxv
    c4n45wrn6vxv
    вчера в 17:03
    И Динамо, и Краснодар, и цска, и спартак выходят на матч с Зенитом с большим страхом крупно не проиграть, потому несказанно рады ничьей.
    dejmza5ngja3
    dejmza5ngja3
    вчера в 16:58
    Стоит поверить Филимонову, потому что он прав.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 16:54
    Та причем тут Спартак?Краснодар и Динамо больше шансев больше имеют,я так считаю.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 16:38, ред.
    Правильно всё говорит про Спартак, про Зенит надеюсь ошибается. Вот помнит Саша что такое быть чемпионами и играть в чемпионский футбол, менталитет свой чемпионский не потерял. А эти все они просто выскочки с менталитетом и духом середняков.
    Capral
    Capral
    вчера в 16:35
    В принципе, всё верно говорит Филимон. Ну, про Динамо всё понятно, так бездарно отдать готовое чемпионство может только недотренер- это даже не обсуждается... Что касаемо Спартака и его игры в Ленинграде, то уже тогда, сразу, после игры и многих оваций и восторгов в сторону КБ я писал, что не вижу, ничего особенного в игре Спартака. Повезло, что соперник удалился, появился шанс, который, спартачи не использовали. Но по игре, особенно в 1-м тайме, Спартак не играл, он работал на поле, не созидая, но разрушая игру соперника. А 2-й тайм, превратился, в некое подобие навала, но и только. И кстати, после ленинградского матча, Спартак испытывает трудности в позиционной игре, что было отчетливо видно- и в игре на кубок с Махачкалой, и с Рубином, и вчера. Я не знаю, кто станет чемпионом, не буду гадать, еще весь чемпионат впереди, но за Спартак обидно. Обидно, когда такой Клуб, с такой Славной и Прекрасной Истрией называют- командой без духа победителей. Очень обидно. Кто мог думать, тогда, в 80-х, что сейчас, Спартак будут так называть...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:07
    Народной давно уже в радость выцепить хотя бы очко в Питере. Кстати, а кроме него типа никто претендовать не может на золото?...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 15:55
    Это давно уже все ясно....тем более в такой год
    Гость
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