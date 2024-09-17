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Алиссон — о новом формате ЛЧ: «Иногда никто не спрашивает игроков»

сегодня, 01:00

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон высказался о новом формате Лиги чемпионов.

Для болельщиков — потрясающе. Но иногда никто не спрашивает игроков, что они думают о добавлении большего количества игр. Возможно, наше мнение вообще не имеет значения.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 19:08, ред.
А надо? Не хочешь играть - заканчивай
Брулин
Брулин
сегодня в 11:16
тем интереснее, как говорится - будем посмотреть!
alexgurzan
alexgurzan ответ Сашка Охотник (раскрыть)
сегодня в 09:31
На ваше усмотрение, иногда и топовые игроки отдыхают, нужно смотреть по обстоятельствам.
Сашка Охотник
Сашка Охотник ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 09:27
Значит из одной команды не стоит делать и капитана и вице-капитана?
alexgurzan
alexgurzan ответ Сашка Охотник (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 09:19
Удваиваются очки, которые приносит команде капитан. Если капитан не играл в матче, то удваиваются очки вице-капитана. Но если капитан играл, то вице-капитан не несет никакой функции.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:14, ред.
Когда какой-то игрок получает травму, я не его жалею, а может быть себя и фанатов, которые хотели посмотреть хороший футбол с лучшими игроками. Жаль когда сильный игрок выпадает надолго. Жаль, что я не вижу его игры. А сам игрок не обеднеет и не умрет)
sihafazatron
sihafazatron ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 09:05
Поддерживаю!!!
И вообще не понимаю когда кто-то жалеет футболистов.... Всем бы так жить!!
Кто же обычных пенсионеров пожалеет?
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:54
Мне кажется они просто строят из себя жертв, типа чтобы их жалели, ими дорожили. А по факту что? Пусть реально играют в свое удовольствие, травму получат, ничего, на больничном будут получать те же бабки и отдыхать. Реально есть миллионы людей которые работают на 2-3 работах, без выходных, и зарабатывают в месяц столько, сколько они за 1 час.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:54
Через пару лет надеюсь разберусь - если вдруг формат опять не поменяют...)
Rupertt
Rupertt
сегодня в 08:40, ред.
Возможно и не имеет значения, когда играешь за такие бабки, возможно нужно просто молчать играть в удовольствие и не жаловаться. На заводах, шахтах тоже никого не спрашивают, сказали это надо сделать вот так, значит будь добр делай, а нет свободен, меняй профессию.
Переведу его же слова "Для начальников — потрясающе. Но иногда никто не спрашивает простых рабочих, что они думают о добавлении большого объёма работы."
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:13
Ваше дело играть!!
А мы уже тут на сокере все обсудим)) и найдем все плюсы и минусы))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:36
Это точно. И о зрителях никто не думает, только о деньгах...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:50
Быстро привыкнут к новой Лиге чемпионов.. не впервые такие реформы от УЕФА)) главное, плей офф без изменений. Будем смотреть))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:12
И в этот раз игроков никто не спрашивал. Кстати, болельщиков тоже.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:17
Кто платит тот и танцует...
r6rb7mbhfdcx
r6rb7mbhfdcx
сегодня в 03:06
Тут с воротчиком я согласен
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