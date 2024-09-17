Алиссон — о новом формате ЛЧ: «Иногда никто не спрашивает игроков»

Вратарь «Ливерпуля» высказался о новом формате Лиги чемпионов.

Для болельщиков — потрясающе. Но иногда никто не спрашивает игроков, что они думают о добавлении большего количества игр. Возможно, наше мнение вообще не имеет значения.