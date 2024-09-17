Алиссон — о новом формате ЛЧ: «Иногда никто не спрашивает игроков»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон высказался о новом формате Лиги чемпионов.
Для болельщиков — потрясающе. Но иногда никто не спрашивает игроков, что они думают о добавлении большего количества игр. Возможно, наше мнение вообще не имеет значения.
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон высказался о новом формате Лиги чемпионов.
Для болельщиков — потрясающе. Но иногда никто не спрашивает игроков, что они думают о добавлении большего количества игр. Возможно, наше мнение вообще не имеет значения.
И вообще не понимаю когда кто-то жалеет футболистов.... Всем бы так жить!!
Кто же обычных пенсионеров пожалеет?
И вообще не понимаю когда кто-то жалеет футболистов.... Всем бы так жить!!
Кто же обычных пенсионеров пожалеет?
Переведу его же слова "Для начальников — потрясающе. Но иногда никто не спрашивает простых рабочих, что они думают о добавлении большого объёма работы."
Переведу его же слова "Для начальников — потрясающе. Но иногда никто не спрашивает простых рабочих, что они думают о добавлении большого объёма работы."
А мы уже тут на сокере все обсудим)) и найдем все плюсы и минусы))
А мы уже тут на сокере все обсудим)) и найдем все плюсы и минусы))