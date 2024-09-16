Анчелотти высказался о ситуации вокруг Винисиуса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации с нападающим Винисиусом Жуниором:
С тем, что происходит вокруг него, невозможно мириться. Я могу понять свист, но такое поведение ненормально. Обращайте меньше внимания на молодых игроков и посмотрите на трибуны. Они делают это, потому что он опасен, и пытаются отвлечь его.
То есть Вини можно себя так вести, провоцировать, оскорблять футболистов, фанатов других клубов, а виноваты будут они, а Вини белый и пушистый?
Не ожидал такого от Карло, в моих глазах он точно упал.
То есть Вини можно себя так вести, провоцировать, оскорблять футболистов, фанатов других клубов, а виноваты будут они, а Вини белый и пушистый?
Не ожидал такого от Карло, в моих глазах он точно упал.
Нет, точно не из-за этого 😁 и Анчелотти сам это прекрасно знает. Просто характер и поведение у него мерзопакостное.
Нет, точно не из-за этого 😁 и Анчелотти сам это прекрасно знает. Просто характер и поведение у него мерзопакостное.