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Анчелотти высказался о ситуации вокруг Винисиуса

вчера, 14:53

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации с нападающим Винисиусом Жуниором:

С тем, что происходит вокруг него, невозможно мириться. Я могу понять свист, но такое поведение ненормально. Обращайте меньше внимания на молодых игроков и посмотрите на трибуны. Они делают это, потому что он опасен, и пытаются отвлечь его.

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Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:48
Карло такими словами опускает себя ниже плинтуса.
То есть Вини можно себя так вести, провоцировать, оскорблять футболистов, фанатов других клубов, а виноваты будут они, а Вини белый и пушистый?
Не ожидал такого от Карло, в моих глазах он точно упал.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:19
«Они делают это, потому что он опасен, и пытаются отвлечь его»

Нет, точно не из-за этого 😁 и Анчелотти сам это прекрасно знает. Просто характер и поведение у него мерзопакостное.
uy7upfjq4qbz
uy7upfjq4qbz
вчера в 15:01
Тренер опытный он не должен смотреть нп поведение трибун
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:59
Вокруг одни расисты!!! Но почему-то тому же Родриго не свистят вообще))
Гость
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