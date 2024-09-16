Анчелотти высказался о ситуации вокруг Винисиуса

Главный тренер «Реала» высказался о ситуации с нападающим :

С тем, что происходит вокруг него, невозможно мириться. Я могу понять свист, но такое поведение ненормально. Обращайте меньше внимания на молодых игроков и посмотрите на трибуны. Они делают это, потому что он опасен, и пытаются отвлечь его.