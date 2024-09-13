Агент Помазуна сообщил, что ЦСКА отстранил вратаря от тренировок с основой

Агент , представляющий интересы вратаря ЦСКА , прокомментировал информацию о том, что игрок тренируется отдельно от основного состава московской команды.

Да, это так. Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну. В последние несколько дней мы с ним не так часто разговаривали, так как было закрытие трансферного окна. После матча ЦСКА с «Зенитом» будем разговаривать и стараться эту ситуацию разрулить. Главная задача – не навредить.

При этом бывает, что Илья дополнительно тренируется. Тем более что отец был высококлассный голкипер, тоже с ним работает индивидуально. Он хочет развиваться. Его так не выбить из колеи.