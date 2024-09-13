Агент Помазуна сообщил, что ЦСКА отстранил вратаря от тренировок с основой

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, прокомментировал информацию о том, что игрок тренируется отдельно от основного состава московской команды.
Да, это так. Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну. В последние несколько дней мы с ним не так часто разговаривали, так как было закрытие трансферного окна. После матча ЦСКА с «Зенитом» будем разговаривать и стараться эту ситуацию разрулить. Главная задача – не навредить.
При этом бывает, что Илья дополнительно тренируется. Тем более что отец был высококлассный голкипер, тоже с ним работает индивидуально. Он хочет развиваться. Его так не выбить из колеи.
Не хочется, чтобы на этой ситуации ловили хайп. Не хочу сейчас искать правых, левых. Основная задача – чтобы он полноценно начал тренироваться. Я думаю, что здравый смысл возобладает. В ЦСКА тоже понимают, что это важный актив для клуба. Они не будут заниматься самовредительством.