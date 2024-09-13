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Агент Помазуна сообщил, что ЦСКА отстранил вратаря от тренировок с основой

вчера, 16:24

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, прокомментировал информацию о том, что игрок тренируется отдельно от основного состава московской команды.

Да, это так. Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну. В последние несколько дней мы с ним не так часто разговаривали, так как было закрытие трансферного окна. После матча ЦСКА с «Зенитом» будем разговаривать и стараться эту ситуацию разрулить. Главная задача – не навредить.

При этом бывает, что Илья дополнительно тренируется. Тем более что отец был высококлассный голкипер, тоже с ним работает индивидуально. Он хочет развиваться. Его так не выбить из колеи.

Не хочется, чтобы на этой ситуации ловили хайп. Не хочу сейчас искать правых, левых. Основная задача – чтобы он полноценно начал тренироваться. Я думаю, что здравый смысл возобладает. В ЦСКА тоже понимают, что это важный актив для клуба. Они не будут заниматься самовредительством.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:38
Не зря говорится - Язык мой, враг мой.)
Брулин
Брулин
вчера в 17:21
Вспоминается Круговой.
Но это, конечно же, другое.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:18
Помазуна, видимо, не устраивает нынешнее положение в команде. Конечно, будучи вратарём сложно стать первым номером. А может Илья изначально неправильно выбрал свою футбольную специальность. Может, если бы он стал полевым игроком, всё сложилось бы лучше? Правда есть одно но - история не терпит сослагательного наклонения.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:11
Ну и правильно, что отстранили...
Дело футболистов тренироваться и играть. Не знаю, что наболтал Помазун, скорее всего это Арустамян его спровоцировал. Игрокам нужно быть очень аккуратными в общении с журналистами.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:43
Выгонять давно пора, в том числе и за длинный язык...
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:32
Очевидно, что ЦСКА понимает ценность Помазуна как игрока, и это поможет найти компромисс и вернуть его в основную группу. Хорошо, что Илья не теряет мотивации и продолжает работать над собой. Такой настрой может сыграть ключевую роль в скорейшем разрешении конфликта и возвращении его на поле в полном объеме.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:31
Да оставьте его уже в порое . А Арустамяну давно пора было уже 3.14делей дать .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:29
Если бы Помазун был ликвидным (востребованным ) активом ЦСКА, его бы кто либо купил, но он в его нынешней форме и с его амбициями никому в РПЛ не нужен.
Гость
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