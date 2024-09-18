Великобритания ведёт переговоры с УЕФА по поводу нового регулятора

1726645698

вчера, 10:48

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил журналистам, что его правительство ведёт переговоры с УЕФА по поводу опасений относительно предложений о создании органа регулирования мужского футбола.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций предупредил правительство, что Англия может быть отстранена от домашнего Евро-2028, подчеркнув в письме, полученном BBC и The Times, что не должно быть «никакого вмешательства правительства в управление футболом».

Однако Стармер сказал, что предлагаемые планы предоставить новому регулятору полномочия по надзору за клубами в пяти ведущих лигах Англии соответствуют тому, что УЕФА называет «основным требованием» для сохранения независимости игры.