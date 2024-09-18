Великобритания ведёт переговоры с УЕФА по поводу нового регулятора

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил журналистам, что его правительство ведёт переговоры с УЕФА по поводу опасений относительно предложений о создании органа регулирования мужского футбола.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций предупредил правительство, что Англия может быть отстранена от домашнего Евро-2028, подчеркнув в письме, полученном BBC и The Times, что не должно быть «никакого вмешательства правительства в управление футболом».
Однако Стармер сказал, что предлагаемые планы предоставить новому регулятору полномочия по надзору за клубами в пяти ведущих лигах Англии соответствуют тому, что УЕФА называет «основным требованием» для сохранения независимости игры.
Я не думаю, что есть какие-либо проблемы с правилами, потому что это действительно независимый регулятор. Но, как вы могли ожидать, мы ведём переговоры с УЕФА, и я уверен, что мы найдём способ решить эту проблему. Я уверен, что наши правила абсолютно последовательны, и что регулятор действительно независим.