Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииЕвро-2028

Великобритания ведёт переговоры с УЕФА по поводу нового регулятора

вчера, 10:48

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил журналистам, что его правительство ведёт переговоры с УЕФА по поводу опасений относительно предложений о создании органа регулирования мужского футбола.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций предупредил правительство, что Англия может быть отстранена от домашнего Евро-2028, подчеркнув в письме, полученном BBC и The Times, что не должно быть «никакого вмешательства правительства в управление футболом».

Однако Стармер сказал, что предлагаемые планы предоставить новому регулятору полномочия по надзору за клубами в пяти ведущих лигах Англии соответствуют тому, что УЕФА называет «основным требованием» для сохранения независимости игры.

Я не думаю, что есть какие-либо проблемы с правилами, потому что это действительно независимый регулятор. Но, как вы могли ожидать, мы ведём переговоры с УЕФА, и я уверен, что мы найдём способ решить эту проблему. Я уверен, что наши правила абсолютно последовательны, и что регулятор действительно независим.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с reuters.com
«Валенсия» приняла решение по Миру
17 сентября
УЕФА может отстранить Англию от домашнего Евро-2028
15 сентября
Агент Помазуна сообщил, что ЦСКА отстранил вратаря от тренировок с основой
13 сентября
FA не накажет Энцо Фернандеса за оскорбительную кричалку
12 сентября
Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Бентанкуру за шутку
12 сентября
Андреев обжалует свою дисквалификацию
11 сентября
Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:58
Даёшь домашний чемпионат без хозяина дома!
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:44
Независимый регулятор необходим для обеспечения устойчивого развития футбольной инфраструктуры и защиты интересов клубов и болельщиков. Основная цель — создать систему, которая будет способствовать прозрачности и ответственности в управлении футболом.
Вещий
Вещий
вчера в 11:24
Фигней занимается основатели футбола....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 