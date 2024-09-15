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УЕФА может отстранить Англию от домашнего Евро-2028

вчера, 11:56

УЕФА предупредил Футбольную ассоциацию Англии о возможном отстранении от участия в домашнем Евро-2028.

Это реакция на идею правительства страны о создании органа регулирования в мужском футболе.

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис направил письмо министру культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Лизе Нэнди, в котором сообщил, что правительство не должно влиять на управление сферой футбола.

Функционер предостерег от планов по предоставлению новому регулятору широких полномочий по надзору за клубами в пяти ведущих лигах Англии. Независимость футбола в письме называется «основополагающим требованием».

В марте прошлое правительство Великобритании внесло законопроект по созданию нового регулятора, который помешал бы клубам самостоятельно переходить в непризнанные лиги, орган также должен защищать футбол от финансовых махинаций. Новое правительство намерено продолжить этот курс.

Теодоридис не поддержал идею о влиянии контролирующего органа на распределение доходов клубов от телевидения и иных СМИ. Сейчас АПЛ и АФЛ сами заключают контракты и распределяют доходы по своему усмотрению. Помимо этого, генеральный секретарь УЕФА подчеркнул, что нововведение по лицензированию клубов может подтолкнуть другие национальные ассоциации на внедрение подобной меры, что способно ослабить власть УЕФА. В качестве санкций за нарушение правил называются отстранение от соревнований и исключение из УЕФА.

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Перевод с goal.com Фото: Сайт nowarsenal.com
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Все комментарии
lukarelli
lukarelli
вчера в 19:04
УЕФА Англию,смешно,а лизать кому?
Sкрудж
Sкрудж ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 18:09
Ну отстраняли же на 5 лет все английские команды от еврокубков
alexamit
alexamit
вчера в 17:06
Очередной идиотизм от УЕФА.Налоги в казну должны платить ВСЕ!
particular
particular ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:57, ред.
Доходчиво, популярно и обоснованно...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:25, ред.
На моей памяти кого только не отстраняли от участия в форумах различного уровня. Отстранили футболистов только одной страны.
Grundik
Grundik
вчера в 15:42
Что здесь непонятного? Всё понятно.
Англия 2028. Футбол.
Мужская сборная: Хендерсон, Ливраменто, Льюис, Колуилл, Гехи, Гомес, Гиббс-Уайт, Майну, Галлахер, Мадуэке, Сака.
Женская сборная: Пикфорд, Магуайр, Стоунз, Александер-Арнолд, Эзе, Грилиш, Райс, Кейн, Боуэн, Филлипс, Стерлинг.
альсато
альсато
вчера в 14:35
Есть предчувствие, что в 2028 году, в Англии не будет места, где проводить футбольные матчи....
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:27
Не посмеют Англию тронуть, это будет потеря для УЕФА. Максимум штраф дадут.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:26
Скорее УЕФА отстранят в полном составе.
Англия сейчас занимается развалом Евросоюза, доберётся и до Европейского футбола. Что им стоит выбросить в СМИ материалы о коррупции в УЕФА или компромат на отдельных чиновников.
ABir
ABir
вчера в 13:52
Как только у этих англичан появится свой регулятор в футболе, жди чего-нибудь похожего на транс-сексуалов или однополые браки.
lotsman
lotsman ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 13:48
По той причине, что наша сборная это сборная РОССИИ,
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:46
Пчёлы против мёда....
Англия и есть УЕФА...
Смех смешной а не заявление...

Рынок капиталистов никогда не пойдёт на потерю огромных сумм ради справедливости....
Подменит понятия - и всё будет так как надо и Англии и УЕФА....
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 13:29
В данной ситуации Англия становится похожа на Россию, которую также отстранили от участия в еврокубках.
Надеюсь они найдут решение этой проблемы, ведь еврокубки нужны англичанам, иначе смотреть АПЛ без еврокубков будет неинтересно.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 13:19, ред.
Власть денег и власть разума всегда противостоят, это две противоположные концепции развития. Власть денег - это власть отнимающих и делящих чужое шариковых. В результате появляются футбольные правила особенные для каждой страны. Во власти денег нет разума, ей правит - желудок, или прямая кишка, "мозгом" которой служит заменяющий голову задний проход, которым говорят все бизнесмены и другие президенты.
Власть разума опирается на понимание и осмысление - если нет единой власти и у каждой страны будет своя - то и футбольные правила каждая страна будет в конечном счете формировать свои. Все вопросы объединения в общность должны контролироваться.
Брулин
Брулин
вчера в 13:14
Кто-нибудь верит, что страну хозяйку не допустят до турнира?) или формулировка глупая, или уже забирать турнир тогда у них - хотя бы так пригрозили что ли)) а то на кой им сдастся этот Евро без своей же сборной)
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:01
Эту страну никогда не отстранят от проведения футбола. Найдут пути решения, найдут слова и компромисы.
adekvat
adekvat
вчера в 13:00, ред.
Лож и провокация, кто ее отстранит, она же памятник.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 12:54
Боятся недосчитать миллионов жадные футбольные чинуши. Самые коррумпированные чинуши в западном мире - футбольные
Futurista
Futurista
вчера в 12:52
Вор у вора дубинку хочет украсть...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:39
Коротко и по делу.

Молодец. Классный коммент.
stanichnik
stanichnik ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:39, ред.
Доброг Здоровья Володя!
На лицо абсолютно разные причины, в одном случае чистая(грязная) политика, а в другом,
просто "бабки" и нежелание их не с кем делить.
65ehw4zxwqgm
65ehw4zxwqgm
вчера в 12:35
Англию никто и никогда не отстранит, пока она диктует всем условия.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:32
Ну, насмешили так насмешили.
cska1948
cska1948
вчера в 12:31
"...Функционер предостерег от планов по предоставлению новому регулятору широких полномочий по надзору за клубами в пяти ведущих лигах Англии. Независимость футбола в письме называется «основополагающим требованием»..."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388941/angliya 15.09.2024
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Если УЕФА и ФИФА горой стоят за независимость футбола от государства, то по какой тогда причине они отстранили нашу сборную и клубы от участия в международных турнирах?
shlomo
shlomo
вчера в 12:24
Ну что, пусть отстраняют и нечего с ними либеральничать...
zdeniss
zdeniss
вчера в 12:23
Что ж здесь не понятно. Уефа ( и Фифа) сейчас - это частная лавочка, которая благодаря отличному менеджменту и маркетингу, сумела до сих пор находится между правительствами и футболом и загребать себе все дивиденды. Как только они видят угрозу - Суперлигу, госорган в стране которых займется футболом вне их юрисдикции и т.д. они начинают использовать рычаги давления. Но мне кажется, все это до поры до времени. Ими просто еще никто серьезно не занялся.
lotsman
lotsman ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:20
Чего тут понимать? Чиновники из правительства решили наложить лапу на распределение доходов клубов от телевидения и иных СМИ. Откусить от пирога хороший кусочек. А УЕФА сказали что они тоже кушать хотят, намазывать икру на масло. И предупредили, что лишат правительство Англии другого пирога, проведение ЧЕ в стране.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:17, ред.
В России вся футбольная инфраструктура н стадионы "на мази" - это так для справки на всякий случай!))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:13
Очень интересно, но ниче не понятно))
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