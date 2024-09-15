УЕФА предупредил Футбольную ассоциацию Англии о возможном отстранении от участия в домашнем Евро-2028.
Это реакция на идею правительства страны о создании органа регулирования в мужском футболе.
Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис направил письмо министру культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Лизе Нэнди, в котором сообщил, что правительство не должно влиять на управление сферой футбола.
Функционер предостерег от планов по предоставлению новому регулятору широких полномочий по надзору за клубами в пяти ведущих лигах Англии. Независимость футбола в письме называется «основополагающим требованием».
В марте прошлое правительство Великобритании внесло законопроект по созданию нового регулятора, который помешал бы клубам самостоятельно переходить в непризнанные лиги, орган также должен защищать футбол от финансовых махинаций. Новое правительство намерено продолжить этот курс.
Теодоридис не поддержал идею о влиянии контролирующего органа на распределение доходов клубов от телевидения и иных СМИ. Сейчас АПЛ и АФЛ сами заключают контракты и распределяют доходы по своему усмотрению. Помимо этого, генеральный секретарь УЕФА подчеркнул, что нововведение по лицензированию клубов может подтолкнуть другие национальные ассоциации на внедрение подобной меры, что способно ослабить власть УЕФА. В качестве санкций за нарушение правил называются отстранение от соревнований и исключение из УЕФА.
Власть разума опирается на понимание и осмысление - если нет единой власти и у каждой страны будет своя - то и футбольные правила каждая страна будет в конечном счете формировать свои. Все вопросы объединения в общность должны контролироваться.
Власть разума опирается на понимание и осмысление - если нет единой власти и у каждой страны будет своя - то и футбольные правила каждая страна будет в конечном счете формировать свои. Все вопросы объединения в общность должны контролироваться.