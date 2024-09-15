УЕФА может отстранить Англию от домашнего Евро-2028

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вчера, 11:56

УЕФА предупредил Футбольную ассоциацию Англии о возможном отстранении от участия в домашнем Евро-2028.

Это реакция на идею правительства страны о создании органа регулирования в мужском футболе.

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис направил письмо министру культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Лизе Нэнди, в котором сообщил, что правительство не должно влиять на управление сферой футбола.

Функционер предостерег от планов по предоставлению новому регулятору широких полномочий по надзору за клубами в пяти ведущих лигах Англии. Независимость футбола в письме называется «основополагающим требованием».

В марте прошлое правительство Великобритании внесло законопроект по созданию нового регулятора, который помешал бы клубам самостоятельно переходить в непризнанные лиги, орган также должен защищать футбол от финансовых махинаций. Новое правительство намерено продолжить этот курс.