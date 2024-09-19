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«Манчестер Сити» могут исключить не только из АПЛ, но и из других турниров

вчера, 18:44

«Манчестер Сити» могут исключить из национальных кубков.

Если обвинения в 115 нарушениях подтвердят, клуб могут отстранить от Кубка Англии и Кубка английских лиг. Правила ФА допускают такой вариант.

При этом отстранение от Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира маловероятно.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 05:13
Ммм. Типичные попытки натягивать сову на глобус. Если Иванов вор - то все Ивановы - воры?
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 02:39
А с кем тогда Реал в ЛЧ играть будет ?
112910415
112910415
вчера в 23:23
Страшно очень, очень...
Кэп 11
Кэп 11 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:25
Жаль только финалы и важные матчи не умеют играть. Прощение Лукаку не считается.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 20:08, ред.
сперва доказать надо.
вот игроки реала принимали допинг. примеру, Серхио Рамос был пойман.
а именно, допинг-проба Рамоса после финала Лиги чемпионов 2017 была положительной.
точно известно про два укола дексаметазона
и что? санкции не были. все замяли.
буквально на днях еще громкая новость.
почетный судья Верховного суда Испании заявил что Реал принимает допинг в виде государственных денег...это уже серьезное обвинение.
кажется, Лапорта (а он юрист по профессию) хорошо подкопался под Переса и начал контраатаку из за дело Негрейро))
будет круто, если начнется расследование.
и попробуй Перес надавить на судью Верховного суда Испании.
3xre9rtheg5b
3xre9rtheg5b
вчера в 20:05
Маловероятный факт, такие клубы в Англии не посмеют отстранить.
vlasovca
vlasovca
вчера в 20:05
Да восторжествует справедливость!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:00
уже не знают американские владельцы английских клубов, что сделать, чтобы остановить машину Пепа...а зависть то грех))
ну да, на футбольном поле они чемпионы над всеми уже пятый год подряд.
умеют играть лучший футбол. и побеждать.
а эти хотят победить МС в кабинетах, жалкое зрелище...
придется одному мерсисайдскому клубу всю вину взять на себя.
еще и Лестеру достанется)) не простили чемпионство Раньери
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:42
А почему из Лч этих нарушителей не исключать?? Их ото всюду надо выгнать!!❌
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:18, ред.
А нельзя ли поподробнее, что это за 115 обвинений? Если это финансовые нарушения, тогда почему клуб не подвергается финансовому фейр плей со стороны УЕФА и не отстраняется от участия в ЛЧ? А если по политическим разногласиям, так в английском футболе имеются и другие клубы. принадлежащие арабским толстосумам, почему тогда их тоже не беспокоят? А может там покусились на святое для всех европейцев и ущемляют права.....кх-кх, как бы это по мягче, ну этих - "сладеньких"? В общем, как говорится, огласите весь список пожалуйста.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 19:04
Не верю. 115 нарушений подтвердить? А если 114, тогда как? Глупость конечно, но у буржуинов свои законы...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:49
Ну , что вы право, на ночь глядя - жуть нагоняете...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:46
Все силы на ЛЧ бросят)))
А вообще слабо верится в именно такой расклад
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