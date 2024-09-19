«Манчестер Сити» могут исключить не только из АПЛ, но и из других турниров

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вчера, 18:44

«Манчестер Сити» могут исключить из национальных кубков.

Если обвинения в 115 нарушениях подтвердят, клуб могут отстранить от Кубка Англии и Кубка английских лиг. Правила ФА допускают такой вариант.

При этом отстранение от Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира маловероятно.