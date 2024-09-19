«Манчестер Сити» могут исключить не только из АПЛ, но и из других турниров

«Манчестер Сити» могут исключить из национальных кубков.
Если обвинения в 115 нарушениях подтвердят, клуб могут отстранить от Кубка Англии и Кубка английских лиг. Правила ФА допускают такой вариант.
При этом отстранение от Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира маловероятно.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
ну да, на футбольном поле они чемпионы над всеми уже пятый год подряд.
умеют играть лучший футбол. и побеждать.
а эти хотят победить МС в кабинетах, жалкое зрелище...
придется одному мерсисайдскому клубу всю вину взять на себя.
еще и Лестеру достанется)) не простили чемпионство Раньери
ну да, на футбольном поле они чемпионы над всеми уже пятый год подряд.
умеют играть лучший футбол. и побеждать.
а эти хотят победить МС в кабинетах, жалкое зрелище...
придется одному мерсисайдскому клубу всю вину взять на себя.
еще и Лестеру достанется)) не простили чемпионство Раньери
вот игроки реала принимали допинг. примеру, Серхио Рамос был пойман.
а именно, допинг-проба Рамоса после финала Лиги чемпионов 2017 была положительной.
точно известно про два укола дексаметазона
и что? санкции не были. все замяли.
буквально на днях еще громкая новость.
почетный судья Верховного суда Испании заявил что Реал принимает допинг в виде государственных денег...это уже серьезное обвинение.
кажется, Лапорта (а он юрист по профессию) хорошо подкопался под Переса и начал контраатаку из за дело Негрейро))
будет круто, если начнется расследование.
и попробуй Перес надавить на судью Верховного суда Испании.
вот игроки реала принимали допинг. примеру, Серхио Рамос был пойман.
а именно, допинг-проба Рамоса после финала Лиги чемпионов 2017 была положительной.
точно известно про два укола дексаметазона
и что? санкции не были. все замяли.
буквально на днях еще громкая новость.
почетный судья Верховного суда Испании заявил что Реал принимает допинг в виде государственных денег...это уже серьезное обвинение.
кажется, Лапорта (а он юрист по профессию) хорошо подкопался под Переса и начал контраатаку из за дело Негрейро))
будет круто, если начнется расследование.
и попробуй Перес надавить на судью Верховного суда Испании.