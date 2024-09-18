Сделка по покупке «Рединга» американским бизнесменом сорвалась

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вчера, 15:50

По информации источника, сделка о приобретении «Рединга» американским юристом и бизнесменом Робом Коухигом сорвалась.

В последний год нынешний владелец клуба Дай Йонге стал объектом сильных протестов фанатов.

В марте этого года «роялс» провели переговоры с соперниками по Лиге Один «Уикомб Уондерерс» о продаже своей тренировочной базы за 25 миллионов фунтов стерлингов, несмотря на то, что её строительство обошлось в 50 млн. Это вызвало большую негативную реакцию, включая акцию протеста возле тренировочной базы «Уикомба», в итоге было объявлено, что сделка приостановлена.

В прошлом сезоне с «Рединга» сняли шесть очков за невыплату заработной платы в нескольких случаях, а также за неуплату налоговых счетов. Кроме того, команда в этом году получила условный вычет трёх баллов после того, как болельщики вышли на поле в знак протеста против китайского владельца, вынудив отменить матч Лиги 1 с «Порт Вейл».

В последние годы «Рединг» находится под трансферным эмбарго, имея возможность подписывать только свободных агентов и брать футболистов в аренду как минимум до января 2025-го.

Держаться на плаву в краткосрочной перспективе клубу помогает продажа бывшего игрока команды Майкла Олисе, который минувшим летом перешёл из «Кристал Пэлас» в «Баварию» за 50 млн.