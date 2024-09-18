Ибрагимович: «Когда лев возвращается, коты исчезают»

Бывший нападающий «Милана» рассказал о своей текущей роли в «россонери».

Экс-футболист в 2023 году был назначен на должность старшего советника в инвестиционной компании RedBird Capital, владеющей контрольным пакетом акций клуба. В последние 17 дней швед отсутствовал в команде.

Когда лев уходит, кошки подходят ближе. Когда лев возвращается, коты исчезают. Котята — это не те, кто в команде, а те, кто вне её. [Моя] роль проста, потому что многие говорят: я главный, я босс, а все остальные работают на меня. Я концентрируюсь на работе. Меня не было по личным причинам, но я всегда присутствовал, с самого первого дня, с тех пор как я присоединился.