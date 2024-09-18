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Ибрагимович: «Когда лев возвращается, коты исчезают»

вчера, 08:59

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своей текущей роли в «россонери».

Экс-футболист в 2023 году был назначен на должность старшего советника в инвестиционной компании RedBird Capital, владеющей контрольным пакетом акций клуба. В последние 17 дней швед отсутствовал в команде.

Когда лев уходит, кошки подходят ближе. Когда лев возвращается, коты исчезают. Котята — это не те, кто в команде, а те, кто вне её. [Моя] роль проста, потому что многие говорят: я главный, я босс, а все остальные работают на меня. Я концентрируюсь на работе. Меня не было по личным причинам, но я всегда присутствовал, с самого первого дня, с тех пор как я присоединился.

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Все комментарии
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9gqfy3c2chg7
вчера в 12:05
Любит себя куда больше, чем футбол.
John 5mith
John 5mith
вчера в 09:24
Так его пугалом что ли брали? Чучело льва изображать?
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 09:19
На фоне поражения от Ливерпуля - звучит как-то тупо.
Anisovich
Anisovich
вчера в 09:18
Очередной приступ мании величия.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:16
Что то совсем плохой стал, вот-вот и забуровит как Кличко
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:10
Причем здесь Зенит?)))
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 09:09
"Когда я говорю, что я бог, вы думаете, что я шучу? Я не шучу. Хотите поиграть с огнём? Я буду вашим огнём. Но вы сгорите" (с) Ибрагимович
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:05
Надоел он своим самолюбованием. Он не на Милан работает, а только восхищается собой
dzrjc3tndbf7
dzrjc3tndbf7
вчера в 09:01
Опять у носатого ролевые игры начались, в Бога видать наигрался
Гость
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